English French

COMMUNIQUE DE PRESSE

Tremblay-en-France, le 15 avril 2021

Aéroports de Paris SA

Trafic du mois de mars 2021

Le trafic total du Groupe ADP1 a diminué de - 32,2 % sur le mois de mars 2021 par rapport à mars 2020 avec 8,6 millions de passagers accueillis dans l'ensemble du réseau d'aéroports gérés. Il représente 33,1 % du niveau du trafic groupe du mois de mars 20191.

En mars 2021, pour Paris Aéroport seul, le trafic avec 1,3 millions de passagers accueillis est en baisse de - 63,2 % par rapport à mars 2020. Il représente 15,3 % du trafic Paris Aéroport du mois de mars 2019. Paris‑Charles de Gaulle a accueilli 0,9 million de passagers en mars 2021 (- 64,1 % par rapport à mars 2020) et Paris‑Orly 0,4 million de passagers (- 61,3 % par rapport à mars 2020).

À Paris-Charles de Gaulle, seuls les terminaux 2E et 2F sont actuellement ouverts afin d'accueillir l'ensemble du trafic commercial de passagers. À Paris-Orly, seuls Orly 2 et 3 sont ouverts pour accueillir l'ensemble du trafic commercial de passagers.

S'agissant des plates-formes du Groupe ADP à l'international, le terminal Hajj de Djeddah en Arabie Saoudite est fermé ainsi que, depuis le 29 mars dernier, l'aéroport de Nosy Be à Madagascar. Les autres plateformes sont ouvertes aux vols commerciaux, certaines restrictions locales pouvant néanmoins s'appliquer. Les restrictions de déplacement ont été renforcées dans un certain nombre de pays depuis le mois de mars avec la reprise de la pandémie. Les aéroports de Delhi et d'Hyderabad sont ouverts pour des vols commerciaux domestiques et internationaux se limitant aux pays avec lesquels l'Inde a signé des accords bilatéraux.

Pour Paris Aéroport et sur le mois de mars 20212 :

Le trafic international (hors Europe, incluant DROM-COM) est en retrait (- 69,5 %) du fait d'une décroissance sur les faisceaux suivants : l’Amérique du Nord (- 81,4 %), Asie-Pacifique (- 78,5 %), Amérique Latine (- 76,4 %), Moyen-Orient (- 67,7 %), Afrique (- 54,4 %) ;

Le trafic Europe (hors France) est en régression (- 66,1 %) ;

Le trafic France métropolitaine est en décroissance (- 37,0 %) ;

Le trafic DROM-COM (inclus dans le faisceau international) est en recul (- 73,4 %) ;

Le nombre de passagers en correspondance diminue de - 54,4 %. Le taux de correspondance s'est établi à 33,1 %, en hausse de 5,8 points par rapport à mars 2020.

Depuis le début de l'année, le trafic du Groupe ADP est en baisse de - 60,2 % par rapport à 2020, à 24,9 millions de passagers, soit 33,2 % du niveau du trafic groupe sur la même période en 2019, tandis que le trafic à Paris Aéroport est en baisse de - 75,1 %, à 4,7 millions de passagers, soit 19,7 % du niveau de trafic sur la même période en 2019.

Le trafic de TAV Airports, dont le Groupe ADP détient 46,4 % du capital3, est en baisse de - 16,7 % sur le mois de mars 20212, et en baisse de - 59,3 % depuis le début de l'année.

Le trafic de l'aéroport de Santiago du Chili, dont le Groupe ADP détient 45 % du capital, est en baisse de - 49,8 % sur le mois de mars 20212, et en baisse de - 66,8 % depuis le début de l'année.

Le trafic d'Amman, dont le Groupe ADP détient 51 % du capital, est en baisse de - 35,9 % sur le mois de mars 20212, et en baisse de - 70,3 % depuis le début de l'année.

Le trafic de GMR Airports, dont le Groupe ADP détient 49 % du capital4 depuis le mois de juillet 2020, est en baisse de - 7,3 % sur le mois de mars 20212, et en baisse de - 42,1 % depuis le début de l'année.



Passagers Mars 2021 Var. 21/20 Jan.- Mar 2021 Var. 21/20 12 mois

glissants Var. 21/20 Paris-CDG 899 107 - 64,1 % 2 896 108 - 77,9 % 12 060 645 - 83,4 % Paris-Orly 430 153 - 61,3 % 1 773 011 - 68,7 % 6 898 921 - 77,2 % Total Paris Aéroport 1 329 260 - 63,2 % 4 669 119 - 75,1 % 18 959 566 - 81,6 % Santiago du Chili 637 412 - 49,8 % 2 034 226 - 66,8 % 4 442 732 - 81,3 % Amman 159 832 - 35,9 % 450 378 - 70,3 % 983 192 - 88,5 % New Delhi 3 412 670 - 3,2 % 9 701 424 - 37,9 % 22 583 736 - 66,4 % Hyderabad 1 094 832 5,0 % 3 324 446 - 31,0 % 8 046 584 - 62,7 % Cebu 82 703 - 78,4 % 208 256 - 91,4 % 516 427 - 95,7 % Total GMR Airports 4 590 205 - 7,3 % 13 234 126 - 42,1 % 31 146 747 - 69,1 % Antalya 559 332 + 2,0 % 1 146 229 - 50,9 % 8 582 971 - 75,6 % Ankara 447 180 - 23,7 % 1 104 350 - 56,7 % 3 609 740 - 71,7 % Izmir 455 556 - 9,8 % 1 132 036 - 48,3 % 4 403 853 - 62,6 % Bodrum 68 933 + 27,6 % 160 493 - 27,0 % 1 434 124 - 66,4 % Gazipaşa Alanya 24 416 + 34,1 % 60 275 - 22,8 % 256 606 - 75,8 % Médine 106 865 - 43,7 % 327 539 - 80,9 % 864 370 - 89,2 % Tunisie 6 782 - 73,5 % 28 968 - 77,7 % 233 944 - 92,1 % Géorgie 61 524 - 29,0 % 103 720 - 80,3 % 218 079 - 94,5 % Macédoine du Nord 51 104 - 35,7 % 155 200 - 63,9 % 507 889 - 80,7 % Zagreb(5) 43 731 - 54,9 % 113 328 - 76,6 % 553 817 - 83,3 % Total TAV Airports 1 825 423 - 16,7 % 4 332 138 - 59,3 % 20 665 393 - 76,2 %





Mouvements d'avions Mars 2021 Var. 21/20 Jan.- Mar 2021 Var. 21/20 12 mois

glissants Var. 21/20 Paris-CDG 13 488 - 41,4 % 38 967 - 59,3 % 155 632 - 67,7 % Paris-Orly 4 410 - 53,1 % 15 783 - 61,8 % 57 493 - 72,5 % Total Paris Aéroport 17 898 - 44,8 % 54 750 - 60,0 % 213 125 - 69,2 % Santiago du Chili 5 672 - 37,0 % 17 654 - 54,9 % 41 218 - 73,0 % Amman 2 195 - 24,4 % 6 124 - 58,6 % 15 553 - 79,7 % New Delhi 27 370 0,6 % 76 658 - 26,9 % 189 823 - 56,8 % Hyderabad 10 562 - 5,6 % 30 977 - 28,0 % 80 643 - 55,4 % Cebu 934 - 77,2 % 2 681 - 88,1 % 6 623 - 93,6 % Total GMR Airports 38 866 - 8,5 % 110 316 - 35,3 % 277 089 - 61,7 % Antalya 3 773 + 2,6 % 8 273 - 47,5 % 54 683 - 71,9 % Ankara 3 689 - 18,2 % 8 999 - 49,4 % 30 974 - 63,3 % Izmir 3 372 - 6,0 % 8 234 - 43,8 % 34 077 - 53,7 % Bodrum 585 + 57,7 % 1 296 - 10,6 % 10 402 - 61,4 % Gazipaşa Alanya 185 + 28,5 % 517 - 18,5 % 2 169 - 68,9 % Médine 1 288 - 34,3 % 3 835 - 68,9 % 9 956 - 83,0 % Tunisie 105 - 59,8 % 424 - 63,3 % 2 736 - 85,0 % Géorgie 1 098 - 21,5 % 2 376 - 60,6 % 8 400 - 78,5 % Macédoine du Nord 812 - 6,2 % 2 116 - 43,9 % 7 371 - 65,8 % Zagreb(5) 1 648 - 28,7 % 4 300 - 49,0 % 17 373 - 60,8 % Total TAV Airports 16 555 - 13,2 % 40 370 - 50,8 % 178 141 - 69,0 %





Répartition géographique



Paris Aéroport (Paris-CDG et Paris-Orly) Mars 2021

Var. 21/20 Part dans



trafic total Jan.- Mar 2021

Var. 21/20 Part dans trafic total France métropolitaine - 37,0 % 26,8 % - 59,0 % 25,5 % Europe - 66,1 % 33,5 % - 82,3 % 28,5 % Autre International



Dont - 69,5 % 39,7 % - 74,2 % 46,0 % Afrique - 54,4 % 17,7 % - 65,5 % 17,6 % Amérique du Nord - 81,4 % 5,1 % - 86,5 % 5,2 % Amérique Latine - 76,4 % 3,2 % - 77,6 % 3,7 % Moyen-Orient - 67,7 % 5,2 % - 79,3 % 4,9 % Asie-Pacifique - 78,5 % 2,9 % - 89,8 % 2,4 % DROM-COM - 73,4 % 5,6 % - 50,6 % 12,1 % Total Paris Aéroport - 63,2 % 100,0 % - 75,1 % 100,0 %





Paris Aéroport (Paris-CDG et Paris-Orly) Mars 2021 Var. 21/20 Jan.- Mar. 2021 Var. 21/20 Passagers en correspondance(1) 212 566 - 54,4 % 691 462 - 70,6 % Taux de correspondance 33,1 % + 5,8 pts 30,8 % + 5,5 pts Taux de remplissage 52,8 % - 11,6 pts 57,2 % - 21,8 pts

(1) Passagers au départ

Relations Investisseurs : Audrey Arnoux, responsable des Relations Investisseurs +33 6 61 27 07 39 - invest@adp.fr

Contact presse : Lola Bourget, responsable du Pôle Médias et Réputation + 33 1 74 25 23 23

Le Groupe ADP aménage et exploite des plates-formes aéroportuaires parmi lesquelles Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget. En 2020, le groupe a accueilli sous sa marque Paris Aéroport 33,1 millions de passagers sur Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly, 1,8 millions de tonnes de fret et de courrier et près de 96,3 millions de passagers au travers d'aéroports gérés à l'étranger. Bénéficiant d'une situation géographique exceptionnelle et d'une forte zone de chalandise, le groupe poursuit une stratégie de développement de ses capacités d'accueil et d'amélioration de sa qualité de services et entend développer les commerces et l'immobilier. En 2020, le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à 2 137 millions d'euros et le résultat net part du Groupe à – 1 169 millions d'euros.

Aéroports de Paris SA au capital de 296 881806 euros. Siège social : 1 rue de France, Tremblay-en-France 93290. RCS Bobigny 552 016 628. groupeadp.fr

1 Trafic du groupe @100%. Le trafic du groupe @100% intègre le trafic des aéroports de Delhi International Airport Limited (DIAL), Hyderabad International Airport Limited (GHIAL) et Mactan-Cebu International Airport à compter du 1er janvier 2019.

2 Par rapport au mois de mars 2021.

3 Suite à la mise en œuvre du programme de rachat d'actions de TAV Airports, le Groupe ADP détient 46,38 % du Groupe TAV Airports depuis le 30 septembre 2020 (contre 46,12 % précédemment).

4 Voir les communiqués de presse des 20 et 26 février 2020, et du 7 juillet 2020 sur la prise de participation dans la société GMR Airports.

5 Le Groupe ADP et TAV Airports détiennent respectivement 21 % et 15 % du capital de l’aéroport de Zagreb. Pour être conforme aux présentations de TAV Airports, le trafic de l’aéroport de Zagreb est intégré au trafic du groupe TAV Airports.

Pièce jointe