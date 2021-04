GROUPE HIOLLE INDUSTRIES : RESULTATS 2020

Résultats 2020



Valenciennes, le 15 avril 2021 - Le Groupe HIOLLE Industries, malgré une baisse de son chiffre d’affaires de 13 % liée à la crise sanitaire, affiche pour 2020 un résultat net équilibré.

En milliers d’euros 2020 2019 Var. Chiffre d’affaires consolidé 74 655 85 832 - 13.0 % Secteur Services et Environnement 21 769 27 297 Secteur Ferroviaire et Aéronautique 52 886 58 535 EBITDA 4 460 7 538 - 40.8 % Secteur Services et Environnement 606 2 231 Secteur Ferroviaire et Aéronautique 3 854 5 307 Résultat opérationnel 1 085 3 662 - 70.4 % Secteur Services et Environnement - 696 84 Secteur Ferroviaire et Aéronautique 1 780 3 578 Résultat net 79 2 088 - 96.2 % Résultat net part du Groupe 4 1 925 Capitaux Propres 31 963 32 414 Endettement financier 25 716 10 596 Trésorerie active 15 294 7 548

Activité 2020

HIOLLE Industries enregistre pour l’exercice 2020 un chiffre d’affaires consolidé de 74 655 K€, en baisse de 13 % par rapport à 2019.

L’année 2020 a été une année très particulière marquée par la pandémie mondiale. Cependant le Groupe a prouvé au cours de cet exercice sa capacité à s’adapter et sa résilience face à une crise majeure.

L’EBITDA s’établit à 4 460 K€ contre 7 538 K€ en 2019.

Le résultat opérationnel est impacté par la baisse significative du chiffre d’affaires, les arrêts ou ralentissements de production liés aux confinements successifs et aux restrictions sanitaires. Il dépasse cependant les 1 085 K€ pour une rentabilité de 1.5 %.

Après déduction des charges financières et de la charge d’impôt pour un montant total de 1 006 K€, le résultat net ressort à 79 K€.

Le secteur « Services et Environnement », qui représente 29.2 % du chiffre d’affaires consolidé, a été plus impacté par la crise sanitaire avec une baisse de son chiffre d’affaires de 20.2 % et un EBITDA de 606 K€.

Le secteur « Ferroviaire et Aéronautique » (70.8 % du chiffre d’affaires consolidé) porté par des contrats de fournitures d’équipements câblés embarqués pluriannuels affiche un net rebond sur le dernier trimestre (+15.1 %). Ce secteur génère sur 2020 un EBIDTA de 3 854 K€.

Le Groupe HIOLLE Industries peut se satisfaire d’avoir clôturé l’année 2020 sur un résultat positif.

Situation financière au 31/12/2020

L’endettement financier atteint 25 716 K€. L’augmentation de ce poste provient essentiellement de la souscription de PGE pour faire face à la crise sanitaire à hauteur de 12 497 K€ et d’un emprunt pour accompagner la croissance 2021 des activités ferroviaires pour 5 M€. La trésorerie active s’élève à 15 294 K€. Le Groupe présente donc un endettement net 10 422 K€, pour des capitaux propres qui s’élèvent à 31 963 K€.

Dividende

La trésorerie disponible et les perspectives de croissance pour 2021 permettent au Directoire de proposer une distribution de dividendes à l’assemblée générale des actionnaires pour un montant global de 659 K€, soit 0,07 € par action.

Perspectives 2021

Les fondamentaux préservés par le Groupe HIOLLE Industries en 2020, consolidés par un carnet de commandes de près de 100 M€, permettent de repartir sur un axe de croissance à deux chiffres pour 2021.

Le plan de relance économique 2020-2022, notamment le pilier « compétitivité des entreprises », appelle le Groupe à maintenir son ambition durable de participer à la performance industrielle dans un climat où les investissements sont pressentis à la hausse en 2021.

Les ambitions à l’export sont également au rendez-vous de cette nouvelle année, en accompagnant le développement des clients du Groupe à l’étranger.

