Fitch Ratings has raised Orkuveita Reykjavikur's (RE) Long-Term Issuer Default Rating (IDR) from BB+ to investment grade 'BBB-' with a Stable Outlook.

Fitch´s release:

https://www.fitchratings.com/research/corporate-finance/fitch-upgrades-orkuveita-reykjavikur-to-bbb-outlook-stable-15-04-2021





