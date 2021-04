Crohn et Colite Canada annonce la nomination de sa nouvelle présidente et directrice générale, Lori Radke

English French

TORONTO, 15 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Conseil d'administration est heureux d'annoncer que Lori Radke a été choisie comme nouvelle présidente et directrice générale de Crohn et Colite Canada. Cette nomination arrive à un moment décisif, tandis que l’organisme entreprend un nouveau processus de planification stratégique.



Lori apporte 25 années d’expérience en leadership progressif dans le développement des affaires, le marketing et l’activation de partenariats dans le secteur privé et le domaine caritatif. Dernièrement, à l’Université Wilfrid Laurier, elle a dirigé la stratégie de développement à l’échelle du campus, et elle a également occupé différents postes de direction à la Société canadienne de la sclérose en plaques.

« Lori fait preuve d’une grande passion pour notre mission, et son engagement envers les gens que nous servons associé à sa vaste expérience et à ses aptitudes éprouvées font d’elle la personne idéale pour diriger l’organisme vers l’avenir », a déclaré Mark Whitmore, président du Conseil d’administration. « En plus de son approche collaborative, Lori possède une profonde compréhension du rôle essentiel de l’organisme pour faire avancer la recherche novatrice et aider les gens dans tout le pays. »

Lori a occupé le poste de vice-présidente nationale du Développement et du Marketing à la Société canadienne de la sclérose en plaques, après s’être jointe à l’organisme en 2014. Elle a également été directrice générale de la Fondation pour la recherche scientifique sur la sclérose en plaques, où elle a travaillé en étroite collaboration avec la présidente de la fondation, les membres du conseil d'administration et d'autres personnes pour diriger les relations avec les donateurs et la sollicitation de dons dans le cadre de l'actuelle campagne Derrière chaque victoire de 75 millions de dollars.

En plus de son travail à la Société canadienne de la SP, la carrière de Lori comprend des postes de direction en stratégie d’entreprise, partenariats d’entreprise, marketing et événements au sein d’organisations telles que la Fondation Baycrest, les Manoirs Ronald McDonald du Canada, Maple Leaf Sports and Entertainment et IMG Canada.

En sa qualité de principal organisme de financement non gouvernemental de la recherche dans le domaine des maladies inflammatoires de l’intestin (MII) au Canada, Crohn et Colite Canada joue un rôle déterminant dans la conduite d’initiatives visant à faire progresser les traitements, à découvrir de nouvelles connaissances et à améliorer des vies dans sa quête de remèdes contre les MII. En collaboration avec le Conseil d’administration et les différentes parties prenantes, Lori dirigera l’élaboration de la stratégie d’avenir de l’organisme.

« Je suis ravie de me joindre à une équipe exceptionnelle d’employés, de bénévoles, de chercheurs, de cliniciens et de donateurs », a déclaré Lori Radke, la nouvelle présidente et directrice générale de l’organisme. « Durant cette période de transformation, nous unissons nos efforts afin de soutenir la communauté en nous appuyant sur nos réalisations et en renforçant la position de Crohn et Colite Canada pour l’avenir. »

Lori habite à Stratford, en Ontario, et elle est une fervente adepte des arts et des sports. Comme beaucoup de Canadiens, Lori est concernée personnellement par la maladie et profondément liée à cette cause. Elle et sa fille Grace sont déjà inscrites à la Marche Gutsy annuelle de Crohn et Colite Canada; elles se joindront virtuellement à des milliers de Canadiennes et Canadiens le 6 juin prochain.

Lori entrera en fonction le 17 mai 2021 au poste de présidente et directrice générale. Le Conseil d’administration de Crohn et Colite Canada tient à profiter de cette occasion pour remercier Susan Cowan au nom de tout l’organisme. En octobre 2020, Susan a accepté d’assumer temporairement le rôle de directrice générale et de diriger Crohn et Colite Canada pendant cette importante transition en attendant le recrutement d’un nouveau dirigeant. Susan reprendra ses fonctions au sein du Conseil d’administration de Crohn et Colite Canada le 17 mai 2021.

Pour en savoir plus sur Crohn et Colite Canada, visitez crohnetcolite.ca

À propos de Crohn et Colite Canada

Crohn et Colite Canada s’efforce sans relâche de trouver des remèdes à la maladie de Crohn et à la colite ulcéreuse et d’améliorer la vie tant des enfants que des adultes touchés par ces maladies chroniques. Nous sommes le plus important organisme composé de bénévoles du pays à nous acquitter de cette mission et nous sommes l’un des deux principaux donateurs caritatifs au monde dans le domaine de la santé à financer la recherche sur la maladie de Crohn et la colite. Nous avons investi plus de 135 millions de dollars dans la recherche à ce jour. Nous repoussons les limites pour les personnes touchées par la maladie de Crohn et la colite grâce à la recherche, à des programmes à l’intention des patients, à la défense des droits des patients et à la sensibilisation aux MII. Pour obtenir plus de détails, consultez crohnetcolite.ca et suivez-nous @ayezducran sur Twitter, Facebook et Instagram.

