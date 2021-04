HEXO Corp annonce le dépôt d’un prospectus préalable de base provisoire de 1,2 G$

English French

OTTAWA, 15 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- HEXO Corp (« HEXO » ou la « Société ») (TSX : HEXO; NYSE : HEXO) a annoncé aujourd’hui le dépôt d’un nouveau prospectus préalable de base simplifié provisoire (le « prospectus préalable de base ») auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières de chacune des provinces et de chacun des territoires du Canada et d’une déclaration d’enregistrement préalable correspondante sur le formulaire F-10 (la « déclaration d’enregistrement ») auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC »).



« Nous avons pris la décision de déposer ce nouveau prospectus de base et cette déclaration d’enregistrement afin de nous doter de la plus grande marge de manœuvre possible dans la poursuite de nos initiatives stratégiques aux États-Unis et au Canada, a déclaré Sébastien St-Louis, PDG et cofondateur d’HEXO. À présent, nous avons commencé à déployer des capitaux aux États-Unis, nous restons actifs dans le domaine des fusions et acquisitions et nous sommes en discussion permanente avec des partenaires potentiels de produits de grande consommation autres que les boissons, qui, selon nous, nécessiteront des capitaux supplémentaires alors même que nous continuons de mettre en œuvre notre stratégie de croissance et d’expansion. »

Le prospectus préalable de base et la déclaration d’enregistrement, une fois rendus définitifs et en vigueur, permettront à HEXO d’émettre jusqu’à 1,2 milliard de dollars canadiens d’actions ordinaires, de bons de souscription, de reçus de souscription et de parts ou une combinaison de ces titres, de temps à autre, séparément ou ensemble, en quantités, à des prix et selon des modalités à déterminer en fonction des conditions du marché au moment du placement et de la façon indiquée dans un supplément de prospectus ci-joint, au cours de la période de 25 mois pendant laquelle le prospectus préalable de base et la déclaration d’enregistrement, lorsqu’ils seront rendus définitifs, resteront en vigueur. Les conditions exactes de tout placement futur seront établies dans un supplément de prospectus au prospectus préalable de base, lequel supplément sera déposé auprès des autorités canadiennes et américaines en valeurs mobilières pertinentes. Sauf indication contraire dans le supplément de prospectus relatif à un placement de titres, le produit net de toute vente de valeurs mobilières peut être utilisé par HEXO à des fins générales de la Société, y compris les plans d’expansion aux États-Unis, les acquisitions futures potentielles, l’expansion internationale potentielle, les projets d’investissement, le remboursement de la dette en cours de temps à autre et le financement des opérations en cours ou des besoins en fonds de roulement.

Des exemplaires du prospectus préalable de base et de la déclaration d’enregistrement sont disponibles respectivement sous le profil de la société sur SEDAR à www.sedar.com et sur EDGAR à www.sec.gov.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de titres. Il n’y aura aucune vente de titres dans un territoire de compétence où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières dudit territoire de compétence.

À propos d’HEXO (TSX : HEXO; NYSE : HEXO)

HEXO Corp est une entreprise primée de biens de consommation qui crée et distribue des produits innovateurs de cannabis destinés au marché international du cannabis. La Société dessert le marché canadien du cannabis destiné aux adultes avec ses marques HEXO, HEXO Plus, Up, Original Stash et Bake Sale, ainsi que le marché thérapeutique avec HEXO cannabis médical. Pour plus d’informations, consultez le site hexocorp.com.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des informations prospectives et des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (« énoncés prospectifs »). Les énoncés prospectifs sont fondés sur certaines attentes et hypothèses et sont assujettis à des risques et incertitudes connus et inconnus et à d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les événements, les résultats, la performance et les réalisations réels diffèrent sensiblement de ceux qui y sont anticipés. Ces énoncés prospectifs ne doivent pas être interprétés comme des garanties de performance ou de résultats futurs. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui ne sont valables qu’à la date du présent communiqué de presse. La Société décline toute intention ou obligation, sauf dans la mesure où ce serait exigé par la loi, de mettre à jour ou de réviser l’un ou l’autre des énoncés prospectifs à la suite de nouvelles informations ou d’événements futurs, ou pour toute autre raison.

Relations avec les investisseurs

invest@HEXO.com

www.hexocorp.com

Relations avec les médias

(819) 317-0526

media@hexo.com