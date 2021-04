Finnish English

Marja Mäkinen vastaamaan Verkkokauppa.comin Sijoittajasuhteista ja yhtiöviestinnästä

Verkkokauppa.com Oyj Lehdistötiedote 16.4.2021 klo 8:30

Marja Mäkinen on nimitetty vastaamaan Verkkokauppa.comin sijoittajasuhteista ja yhtiöviestinnästä. Marja siirtyy Verkkokauppa.comiin strategisen viestinnän toimistosta Tekiristä, jossa hän vastasi talous-, transaktio- ja sijoittajaviestinnän palveluista. Ennen tätä Marjalla on takanaan pitkä kokemus sijoittajasuhteista ja yhtiöviestinnästä mm. DNA:lla, Fortumilla ja Metsossa.

Marja raportoi Verkkokauppa.comin talousjohtajalle Mikko Forsellille.

”Verkkokauppa.comin kasvaessa ja kehittyessä pörssiyhtiönä olemme iloisia saadessamme Marjan kokemuksen ja osaamisen käyttöömme ja hoitamaan näitä tärkeitä asioita, toivotamme Marjan lämpimästi tervetulleeksi,” sanoo Mikko Forsell.

Verkkokauppa.com kertoi helmikuussa uudesta strategiastaan, jonka myötä yhtiö tavoittelee miljardin vuosiliikevaihtoa. Yhtiöllä on samalla tavoin kunnianhimoiset tavoitteet kehittää sijoittajaviestintää ja palvella pääomamarkkinoita aktiivisella otteella.

