Soprano Oyj sisäpiiritieto 16.4.2021 klo 08.30

Osakkuusyhtiöjärjestelyitä koskeva kanneasia osin sovittu

Soprano tiedotti 23.12.2020, että se on laittanut vireille kanteen Kanta-Hämeen käräjäoikeudessa liittyen osakkuusyhtiö Ambientia E-Commerceen. Kanteen taustalla vaikutti osakeantijärjestely, jota Soprano Oyj ei hyväksynyt. Osapuolet, Soprano Oyj ja Ambientia Group Oy, ovat nyt sopineet tämän asian, ja osakeantijärjestely on peruttu.





Samassa kokonaisuudessa vaaditaan vahingonkorvausta Soprano Oyj:n 40-prosenttisesti omistamalle osakkuusyhtiölle Ambientia E-commerce Oy:lle. Vastaajana asiassa on osakkuusyhtiön pääomistaja, 60-prosenttisesti yhtiön omistava Ambientia Group Oy. Tämä kanne on edelleen vireillä.



Soprano Oyj





Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Pauliina-Lautanen-Nissi, 050 3516 277, pauliina.lautanen-nissi@soprano.fi

Talousjohtaja Panu Kauppinen, 044 236 3740, panu.kauppinen@soprano.fi





Soprano Group – Elinikäistä oppimista ammattilaisille

Soprano Group on kasvuhakuinen koulutusyhtiö, joka keskittyy ammattilaisten elinikäisen oppimiseen. Oppiminen tapahtuu yhä monipuolisemmin, digitaaliset etäkurssit ja itseopiskeltavat verkkokurssit ovat vakiinnuttaneet paikkaansa perinteisen läsnäkoulutuksen rinnalle. Soprano Group tarjoaa asiakkaiden hyödyksi parhaat koulutussisällöt, menetelmät ja teknologiat.