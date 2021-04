KBC Groupe: KBC Bank Ireland conclut un protocole d'accord avec Bank of Ireland Group

English Dutch French

Communiqué de presse

Hors séance boursière – Information réglementée*



Bruxelles, 16 avril 2021 (08.00 heures CEST, avant séance boursière)

KBC Bank Ireland conclut un protocole d'accord avec Bank of Ireland Group

KBC Bank Ireland a conclu avec Bank of Ireland un protocole d'accord exprimant l'intention des parties d'explorer une piste potentielle, susceptible de déboucher sur une transaction par laquelle Bank of Ireland s'engagerait à acquérir la quasi-totalité des actifs de crédit performants et des avoirs sur la clientèle de KBC Bank Ireland. La transaction reste subordonnée à la due diligence habituelle, à la poursuite des négociations et à l'accord sur les conditions finales et la documentation contraignante, ainsi qu'à l'obtention de toutes les approbations réglementaires internes et externes appropriées.



Le portefeuille de crédits hypothécaires non performants de KBC Bank Ireland, qui ne fait pas partie du protocole d'accord, est actuellement en cours d'analyse, le groupe KBC examinant ses options de cession de ce portefeuille NPL.



L'exécution de ces deux transactions entraînerait finalement le retrait de KBC Groupe du marché irlandais. Pendant que ces discussions se poursuivent, KBC Bank Ireland reste fidèle à son engagement de proposer ses services bancaires et d'assurance retail du plus haut niveau à ses clients actuels et nouveaux, par l'intermédiaire de ses canaux et hubs numériques. L'opération n'aura aucun impact sur les produits ou services des clients de KBC Bank Ireland, qui n'ont aucune démarche à entreprendre à la suite de cette annonce.



D'autres annonces seront faites en temps voulu.

Annonçant le protocole d'accord, Johan Thijs, CEO du groupe KBC, a déclaré : "Au cours de la dernière décennie, KBC Bank Ireland a réussi à construire une banque de détail "digital first" et a lancé récemment une activité d'assurance retraite digitale sur le marché irlandais. Compte tenu du contexte opérationnel qui confronte les banques européennes à de nombreux défis et après mûre réflexion, nous avons conclu un accord avec Bank of Ireland Group sur la vente potentielle à Bank of Ireland Group de la quasi-totalité des actifs de crédits performants et des avoirs sur la clientèle de KBC Bank Ireland. Parallèlement à ce protocole d'accord, le portefeuille restant de prêts hypothécaires non performants de KBC Bank Ireland est actuellement à l'examen en vue d'une cession potentielle."

Francesca McDonagh, CEO du groupe Bank of Ireland poursuit : "Lorsque nous étudions des opportunités, nous examinons si elles correspondent bien aux besoins des clients concernés et ceux de la banque. Ce protocole d'accord complète notre stratégie de développement de nos activités en Irlande et soutient les investissements que nous réalisons dans la transformation de nos systèmes et de nos services bancaires numériques. Nous serions très heureux d'accueillir les clients de KBC Ireland parmi nous et nous sommes impatients de faire progresser les négociations aved KBC dans les mois à venir."

Peter Roebben, CEO de KBC Bank Ireland, a ajouté : "KBC Bank Ireland reste fidèle à son engagement de proposer ses services bancaires et d'assurance retail de qualité. Pour l'instant, rien ne change, ni pour les clients existants ni pour les nouveaux clients. Nos clients n'ont aucune démarche à entreprendre à la suite de l'annonce faite aujourd'hui. KBC Bank Ireland continue de bénéficier d'une forte position de liquidité et de capital. Le conseil d'administration et le comité de direction de KBC Bank Ireland sont pleinement conscients de leurs responsabilités envers nos clients et nos collègues, ainsi que du rôle de KBC en tant que partie intégrante du système bancaire irlandais, et nous nous engageons pleinement à assumer ces responsabilités pendant que les discussions avec Bank of Ireland se poursuivent".

