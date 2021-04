BRADY S.À.R.L. ON JULKISTANUT NORDIC ID OYJ:N OSAKKEITA KOSKEVAAN KÄTEISTOTOTARJOUKSEEN LIITTYVÄN TARJOUSASIAKIRJAN; TARJOUSAIKA ALKAA 16.4.2021

NORDIC ID OYJ

YHTIÖTIEDOTE 16.4.2021 KELLO 09:00

BRADY S.À.R.L. ON JULKISTANUT NORDIC ID OYJ:N OSAKKEITA KOSKEVAAN KÄTEISOSTOTARJOUKSEEN LIITTYVÄN TARJOUSASIAKIRJAN; TARJOUSAIKA ALKAA 16.4.2021

Nordic ID Oyj on vastaanottanut Brady S.à r.l.:n julkistaman julkista vapaaehtoista käteisostotarjousta koskevan tarjousasiakirjan (”Tarjousasiakirja”). Ostotarjouksen hyväksymisaika (”Tarjousaika”) alkaa tänään 16.4.2021 klo 9:30 ja päättyy 17.5.2021 klo 16:30, ellei Tarjousaikaa jatketa. Sähköinen versio Tarjousasiakirjasta on saatavilla koko Tarjousajan suomen- sekä englanninkielisenä internetissä osoitteessa www.unitedbankers.fi/fi/tender/nordicid sekä suomenkielisenä Yhtiön sijoittajasivustolla www.nordicid.fi/sijoittajille/ostotarjous.

Lisätietoja:

Juuso Lehmuskoski, Toimitusjohtaja Nordic ID, puh. 040 510 3790

Hyväksytty neuvonantaja: Translink Corporate Finance Oy, puh. 0400 735 835

Nordic ID Oyj on suomalainen RFID-teknologiayhtiö, joka tarjoaa asiakkailleen pilvipohjaista, palveluratkaisua (PaaS, Platform as a Service) tavaravirtojen ja tuotteiden reaaliaikaiseen seurantaan ja hallintaan. Yhtiön liikevaihto tilikaudella 1.1.- 31.12.2020 oli 6,7 miljoonaa euroa. Liikevaihdosta 78 % muodostuu viennistä; yhtiön tavoitteena on vahvistaa entisestään asemaansa Euroopassa sekä kasvattaa markkinaosuuttaan Pohjois-Amerikassa. Yhtiö on listattu Nasdaq First North Growth Market-markkinapaikalla. www.nordicid.fi