Forventningerne til resultat pr. aktie i 2021 opjusteres yderligere 10% til 31-35 kr.

Jyske Bank har i de seneste fire kvartaler opnået et resultat pr. aktie på 43 kr. – det højeste siden sammenlægningen med Jyske Realkredit i maj 2014.

For 1. kvartal 2021 forventes et resultat pr. aktie på 11,6 kr. Basisindtægter forventes at stige ca. 24% sammenlignet med samme periode af 2020, og basisomkostninger forventes at falde ca. 13%. Nedskrivninger på udlån mv. forventes tæt på 0 kr., og resultat før skat forventes at være godt 1,1 mia. kr.

Udviklingen i årets to første måneder med et højt aktivitetsniveau på bl.a. handelsområdet blev yderligere forstærket i marts. Det bidrager til, at forventningerne til resultat pr. aktie i 2021 opjusteres til 31-35 kr. fra 27-33 kr. Det svarer til et resultat før skat på 3,0-3,4 mia. kr. mod 2,7-3,2 mia. kr. og et resultat efter skat på 2,3-2,7 mia. kr. mod 2,1-2,5 mia. kr.

Delårsrapporten for 1. kvartal offentliggøres som planlagt den 4. maj 2021.

Kontakt: Birger Krøgh Nielsen, CFO, tlf. 89 89 64 44.

