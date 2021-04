Ørsted køber Brookfield Renewables landvindforretning i Irland og Storbritannien

English Danish

I dag har Ørsted indgået en aftale med Brookfield Renewable, som er global ejer og operatør af vedvarende energiaktiver, om at købe selskabets nuværende landvindforretning i Irland og Storbritannien, Brookfield Renewable Ireland (BRI). Aftalen er baseret på en værdiansættelse af BRI på 571 mio. euro pr. 31. december 2020. Den endelige pris vil blive justeret i henhold til gængs praksis.

Med købet af BRI træder Ørsted ind på det europæiske marked for landvind. BRI, der har hovedsæde i Cork i Irland, udvikler, ejer og driver landvindmølleparker. BRI har en attraktiv portefølje på 389 MW i drift og under opførelse, samt 149 MW i sidste del af udviklingsfasen, og en pipeline på mere end 1 GW, der er i udviklingsfasen, i Irland og Storbritannien.

Ørsted startede sin forretning med vedvarende energi på land i 2018, hvor selskabet indledningsvist fokuserede på USA. I dag har Ørsted opbygget en væsentlig portefølje på 4 GW landvind og sol i drift og under opførelse og har en stærk portefølje af udviklingsprojekter. Med den vækst, der har været i det forløbne år, har forretningen siden 2017 ligget blandt de fem største selskaber på markedet i USA målt på nyopført, vedvarende energikapacitet på land.

Med afsæt i forretningens succes i USA, har Ørsted vurderet mulighederne for at entrere markedet for vedvarende energi på land i Europa.

Mads Nipper, koncernchef og administrerende direktør i Ørsted, siger:

"Vi har bygget en solid onshore-forretning i USA med 4 GW i drift og under opførelse. Det forventes, at det europæiske marked for landvind vil vokse betydeligt i de kommende år, og med købet af BRI får vi en stærk platform, som skal fungere som basis for vores indtog på det europæiske marked for vedvarende energi på land. Dermed kan vi fortsætte den vellykkede udbygning af vores forretning med vedvarende energi på land."

Declan Flanagan, administrerende direktør for Ørsted’s Onshore-forretning, siger:

"Vi er meget begejstrede for købet af BRI, som inden for både strategi og drift er et godt match med Ørsted, samtidig med at vi synes, vi har to forretningskulturer, der supplerer hinanden godt. Vi har erfaret, at BRI-teamet, ligesom Ørsted, er ambitiøst, prioriterer sikkerhed og kvalitet og stræber efter at være en god nabo i de lokalsamfund, de opererer i.

Det britiske og irske onshore-marked byder på attraktive forhold, projekter i stor skala og værdiskabelse, som kan ske gennem en kombination af udviklingsprojekter og muligheder for at forny eksisterende parker. Derudover kan vi drage fordel af BRI-teamets markedsledende position inden for elhandel og elkøbsaftaler, hvor der er direkte synergier med Ørsteds aktuelle indsats i Storbritannien."

BRI's nuværende ledelsesteam vil fortsat være ansvarlig for at drive virksomheden, som vil blive integreret i Ørsteds Onshore-forretning over tid.

Transaktionen forventes afsluttet i 2. kvartal 2021.

Oplysningerne i denne meddelelse ændrer ikke Ørsteds tidligere udmeldte forventninger til EBITDA for regnskabsåret 2021. Med forbehold for afslutning af transaktionen vil det forventede investeringsniveau for 2021 stige med købsprisen.

Investorkald

Der vil blive afholdt et investorkald for investorer og analytikere den 16. april 2021 kl. 13.30.

Danmark: 78 15 01 08

Storbritannien: +44 3333 009 265

USA: +1 8332 498 405

Irland: +35 312 232 016

Investorkaldet kan følges live på:

https://edge.media-server.com/mmc/p/y6twkmwu

Om BRI

BRI udvikler, ejer og driver landvindmølleparker i Irland og Skotland.

BRI har et team på i alt 73 medarbejdere fordelt på hovedkontoret i Cork i Irland og et kontor i Edinburgh i Skotland.

BRI har en portefølje på 389 MW, der er i drift og under opførelse, og en portefølje af modne udviklingsprojekter på i alt 149 MW.

BRI ejer også en udviklingsportefølje på over 1 GW i Irland og Storbritannien.

Om Ørsted

Det er Ørsteds vision at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker samt bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg og leverer energiprodukter til sine kunder. Ørsted er kåret som verdens mest bæredygtige energiselskab i 2021 i Corporate Knights’ Global 100-indeks over verdens mest bæredygtige virksomheder og rangerer på klimaorganisationen CDP’s A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer. Ørsted har 6.179 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2020 en omsætning på 52,6 mia. kr. (7,1 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Media Relations

Carsten Birkeland Kjær

99 55 77 65

cabkj@orsted.dk

Investor Relations

Allan Bødskov Andersen

99 55 79 96

ir@orsted.dk





Vedhæftet fil