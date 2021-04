Nuvei acquiert Mazooma, un fournisseur américain de technologies de paiement de paris sportifs et de paris

English French

Les montants présentés ci-dessous sont en dollars américains.



MONTRÉAL, 16 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nuvei Corporation (« Nuvei » ou « l’entreprise ») (TSX : NVEI et NVEI.U), le partenaire technologique mondial de paiement des marques prospères, annonce aujourd’hui qu’il a conclu une entente définitive visant à acquérir Mazooma Technical Services Inc. (« Mazooma »), un fournisseur américain de technologies de paiement de paris sportifs et de paris, pour une somme d’environ 56 millions de dollars, plus une contrepartie supplémentaire sous réserve de certains critères de rendement (sur une période maximale de trois ans suivant la date de clôture), jusqu’à un montant total maximum d’environ 315 millions de dollars. Quelque 24 % de ce montant proviendra de l’émission d’actions à vote subalterne et le reste sera versé en espèces. La transaction doit être approuvée par la Bourse de Toronto et respecter toutes les conditions de clôture, sous réserve des conditions usuelles dans ce type de transaction. Elle devrait être conclue au deuxième trimestre de 2021.

Chef de file des technologies de paiement de compte à compte aux États-Unis ainsi que des paris sportifs et des paris en ligne, Mazooma est un fournisseur enregistré dans neuf États, est autorisé à faire des affaires dans douze États, en plus de détenir des permis et de bénéficier d’exemptions lui permettant de transférer des fonds dans 47 États. La solution de virements bancaires instantanés de Mazooma comporte une chambre de compensation automatisée pour les encaissements et les paiements datés du jour même. Grâce à son partenariat avec Plaid, la société est liée à 11 000 institutions financières aux États-Unis. Elle est en outre intégrée à la majorité des plateformes de jeu et des opérateurs de paris sportifs et de paris en ligne aux États-Unis, et on estime qu’elle traitera des opérations dont le volume total* avoisine les deux milliards de dollars en 2021.

« Mazooma améliorera et élargira le portefeuille de méthodes de paiement alternatives de Nuvei grâce à sa chambre de compensation automatisée, destinée exclusivement aux paris en ligne aux États-Unis, qui permet d’effectuer des encaissements et des paiements, » indique Philip Fayer, président du conseil et de la direction de Nuvei. « En raison des faibles taux d’acceptation des cartes de crédit, les chambres de compensation automatisées sont un service que les opérateurs de paris sportifs et de paris en ligne d’aujourd’hui se doivent d’offrir. De plus, cette acquisition ne procurera pas simplement à Nuvei les fonctionnalités dont elle a besoin, mais aussi l’infrastructure opérationnelle, de conformité et d’enregistrement des vendeurs qui lui permettra de répondre aux besoins des marchands dans n’importe quel État américain réglementé. Elle viendra véritablement renforcer notre engagement envers le marché des paris sportifs et des paris en ligne aux États-Unis et notre présence dans ce marché. »

* Le volume total ne représente pas les recettes de Mazooma, mais plutôt la valeur totale en dollars des transactions traitées par les marchands dans le cadre d’une entente contractuelle avec la société. Le concept de volume total est expliqué plus en détail dans le dernier rapport de gestion sur la situation financière et les résultats d’exploitation de l’entreprise.

À propos de Nuvei

Nous sommes Nuvei (TSX : NVEI et NVEI.U), le partenaire technologique mondial de paiement des marques prospères. Avec une seule intégration, nous mettons à la disposition des entreprises les renseignements et la technologie dont elles ont besoin pour réussir à l’échelle locale et mondiale. Nous les propulsons vers le succès, et ce, mieux que quiconque. En unifiant les services-conseils et les technologies de paiement, nous pouvons aider les entreprises à faire tomber les barrières en matière de paiement, à optimiser les coûts d’exploitation et à augmenter les taux d’acceptation. Notre plateforme exclusive offre des connexions directes avec tous les principaux systèmes de cartes de paiement dans plus de 200 marchés dans le monde, et prend en charge plus de 455 méthodes de paiement locales et alternatives, près de 150 devises et 40 cryptomonnaies. Nous voulons faire du marché mondial notre affaire locale. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.nuvei.com.

À propos de Mazooma

Mazooma est une société de technologies de paiement qui s’est donné pour mission de simplifier les paiements. Solution de pointe pour les paris sportifs et les paris en ligne, notre technologie brevetée est intégrée à la caisse d’opérateurs de paris sportifs et de paris en ligne aux États-Unis. Offrant une expérience de premier plan, une intégration en toute simplicité et des connexions sûres avec les banques, Mazooma ravit tant les marchands que les clients. La société, dont le siège social est situé à Toronto, au Canada, est un partenaire de confiance des grandes marques et appuie la plupart des opérateurs de paris sportifs et de paris en ligne aux États-Unis. Pour en savoir plus, visitez le site www.mazooma.com .

Information prospective

Le présent communiqué de presse comporte de l’« information prospective » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. L’information prospective fait intervenir des risques et des incertitudes connus et inconnus, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de l’entreprise, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par cette information prospective. Parmi ces risques et incertitudes figurent notamment la capacité de Nuvei à satisfaire à toutes les conditions de clôture et à conclure la transaction dans les délais prévus, de même que la capacité de Nuvei à intégrer Mazooma au sein de son écosystème, à accélérer son calendrier de développement et à augmenter ses ventes. L’information prospective repose sur les opinions et les hypothèses de la direction, ainsi que sur les renseignements dont dispose actuellement la direction. Bien que l’information prospective qui figure dans le présent communiqué de presse soit fondée sur des hypothèses que la direction considère comme raisonnables, le lecteur ne doit pas se fier indûment à ces énoncés de nature prévisionnelle, puisque les résultats réels pourraient différer. Sauf indication contraire, ou à moins que le contexte n’exige une autre interprétation, l’information prospective figurant dans le présent communiqué de presse est formulée à la date du présent communiqué de presse, et la société ne s’engage aucunement à mettre à jour ou à modifier cette information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations ou d’événements futurs ou pour toute autre raison, sauf si la législation applicable l’exige.

Personne-ressource :

Relations avec les investisseurs

Anthony Gerstein

Vice-président, Relations avec les investisseurs

anthony.gerstein@nuvei.com