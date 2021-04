[Communiqué de presse iliad] Nicolas Jaeger est nommé Directeur Général Délégué du Groupe iliad - Rani Assaf quitte ses fonctions de Directeur Général Délégué

French English

Communiqué de presse

Paris, le 16 avril 2021

Nicolas Jaeger est nommé Directeur Général Délégué du Groupe iliad - Rani Assaf quitte ses fonctions de Directeur Général Délégué

gouvernance





Sur proposition du Directeur Général, le Conseil d’Administration du Groupe iliad a nommé Nicolas Jaeger en qualité de Directeur Général Délégué. Nicolas a rejoint le Groupe iliad en 2007 au sein de la Direction Financière. Il est depuis 2018 Directeur Financier et accompagne le Groupe dans son développement à l’international. Dans le cadre des opérations de partenariats et de croissance externe menées par le Groupe, Nicolas Jaeger est membre du Conseil d’administration de TRM, de OnTower France, d’IFT et de Play en Pologne.

Par ailleurs, le Conseil d’Administration du Groupe iliad a pris acte de la démission de Monsieur Rani Assaf de son mandat de Directeur Général Délégué. Rani Assaf, qui souhaite consacrer son temps à de nouveaux projets, quittera ses fonctions de Directeur Réseau France et Italie fin juin 2021.

Alexandre Cassen est nommé Directeur Réseau et rejoint le Comité Exécutif du Groupe. Alexandre a rejoint le Groupe iliad en 2004, après avoir travaillé au sein du Groupe Canal+. Il a participé à la création de l’offre IPTV Freebox et à la structuration des plateformes VOD du Groupe. Dès 2010, Alexandre a été l’un des artisans du projet Free Mobile avant de jouer un rôle-clé dans le lancement d’iliad Italia. Il a reçu au nom du Groupe l’Itojun Service Award pour sa contribution à la création du protocole IETF 6rd permettant le déploiement rapide d’IPv6.

Par ces nominations, le Groupe iliad affirme sa volonté de faire grandir en interne ses nombreux talents.

Xavier Niel et Thomas Reynaud tiennent, en leur nom personnel comme au nom du Groupe Iliad, à adresser à Rani Assaf leurs plus sincères remerciements pour les formidables années passées à ses côtés au sein du Groupe.

Ils adressent à Nicolas Jaeger et Alexandre Cassen toutes leurs félicitations et les assurent de leur entière confiance pour mener à bien leurs nouvelles responsabilités.





A propos du Groupe iliad

Le Groupe iliad est la maison-mère de Free, l'inventeur de la Freebox, le 1er boitier multiservices sur l'ADSL. Free est à l'origine de nombreuses innovations sur le marché de l'accès Haut Débit et Très Haut Débit (VoIP, IPTV, forfaitisation des appels vers de nombreuses destinations). Free propose des offres simples et innovantes au meilleur prix. Depuis janvier 2012, Free démocratise l'usage du mobile avec des offres simples, sans engagement et à un prix très attractif. Free compte plus de 20 millions d’abonnés en France (dont 6,7 millions d’abonnés Haut Débit et Très Haut Débit et 13,4 millions d’abonnés mobiles au 31/12/2020). Le Groupe est devenu le 4ème opérateur de réseau mobile en Italie où il s’est lancé le 29 mai 2018 sous la marque iliad et comptait plus de 7,2 millions d’abonnés au 31 décembre 2020. Avec l’acquisition de l’opérateur polonais Play, leader sur le marché mobile en Pologne, le Groupe est devenu le 6ème opérateur mobile en Europe en nombre d’abonnés (hors M2M). Le 23 mars 2021, le Groupe a lancé en France son activité dédiée aux entreprises sous la marque Free Pro.

Pour en savoir plus

www.iliad.fr

Pour nous suivre

Twitter @GroupeIliad

LinkedIn Free Groupe iliad

Contacts

Relations Investisseurs : ir@iliad.fr

Relations Presse : presse@iliad.fr

Place de cotation : Euronext Paris Lieu d’échange : Eurolist A d'Euronext Paris (SRD) Code valeur : ILD Code ISIN : FR0004035913 Classification FTSE : 974 Internet Membre du Euro Stoxx, SBF 120, CAC Mid 100

Pièce jointe