Correction: Fitch hækkar lánshæfiseinkunn OR í fjárfestingaflokk

Fitch hækkar lánshæfiseinkunn OR

• Góður rekstur

• Sterk sjóðstaða og sjóðsstreymi

• Erlend áhætta takmörkuð og sterkar varnir

Alþjóðlega matsfyrirtækið Fitch Ratings hækkaði í gær lánshæfismat Orkuveitu Reykjavíkur (OR) um eitt þrep úr BB+ í BBB- sem þýðir að OR er nú komið í svokallaðan fjárfestingarflokk hjá Fitch. Horfur eru enn fremur metnar stöðugar. Í rökstuðningi Fitch segir að hækkunin endurspegli fyrst og fremst væntingar fyrirtækisins til OR á næstu fjórum árum. Þær væntingar byggi einkum á þeim góða árangri sem náðst hefur á árinu 2020 þrátt fyrir heimsfaraldurinn sem nú geisar. Lánshæfiseinkunnin endurspegli einnig stöðugan rekstur og afkomu félagsins á undanförnum árum.

Staðfesting á fjárhagslegu heilbrigði

„Þetta er afar ánægjulegt og langþráð en þetta er eitt af því sem stefnt var að með Planinu svokallaða. Þann 1. apríl síðastliðinn voru einmitt nákvæmlega 10 ár síðan Planið var sett af stað. Það er einnig ánægjulegt að við skulum ná þessum áfanga í miðjum Covid-faraldri á sama tíma og þau fyrirtæki sem Orkuveitan er borin saman við hafa staðið í stað eða lækkað í lánshæfismati. Þá er það einnig athyglisvert að lánshæfiseinkunn okkar sé að hækka á sama tíma og íslenska hagkerfið hefur orðið fyrir þeim miklu skakkaföllum sem raun ber vitni. Við lítum á þetta sem ákveðna staðfestingu á fjárhagslegu heilbrigði fyrirtækisins og mun þetta hjálpa okkur á lánamörkuðum, sérstaklega erlendis,“ segir Ingvar Stefánsson framkvæmdastjóri fjármála hjá OR.

Skýrsla Fitch í tilefni lánshæfismatsins, á ensku:

https://www.fitchratings.com/research/corporate-finance/fitch-upgrades-orkuveita-reykjavikur-to-bbb-outlook-stable-15-04-2021





Nánari upplýsingar:

Ingvar Stefánsson

Framkvæmdastjóri fjármála OR

Sími: 516 6100