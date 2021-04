uBreakiFix annonce une forte croissance au premier trimestre avec l'ouverture de 31 nouveaux magasins

ORLANDO, Floride, 16 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le principal fournisseur de services de réparation de matériel technologique uBreakiFix a célébré l'ouverture de 31 nouveaux magasins au cours du premier trimestre de 2021, soit plus du double de la croissance du premier trimestre de l'année dernière, alors que la demande de réparation de matériel électronique continue d'augmenter. Ces ajouts du premier trimestre portent l’empreinte totale de l'entreprise à 643 magasins en Amérique du Nord.



Les régions où la croissance a été la plus forte sont la Californie, le Maryland et l'Ontario, qui comptent chacun trois nouveaux établissements, ainsi qu'Hawaï, qui a accueilli son premier établissement uBreakifix à Kailua en février. En plus d'agrandir son empreinte physique, uBreakiFix poursuit l'expansion de son service We Come to You , qui permet de réparer les téléphones intelligents directement à la porte des clients grâce à un réseau de plus de 600 véhicules de réparation mobiles.

« La dernière année a changé à jamais la façon dont nous vivons, travaillons et communiquons entre nous », a déclaré Justin Wetherill, cofondateur de uBreakiFix. « Une partie de ce changement implique une dépendance accrue à la technologie personnelle, ce qui a amplifié le besoin de réparation et d'assistance technique. Cette demande a certainement été observée dans nos magasins, et notre croissance est d'autant plus gratifiante que nous sommes en mesure d'aider davantage de personnes à rester connectées aux choses qui sont importantes pour elles. »

uBreakiFix envisage de maintenir son élan du premier trimestre au cours du deuxième trimestre et au-delà. En plus d'explorer de nouvelles façons de servir et de soutenir ses clients, l'entreprise prévoit ouvrir près de 40 installations entre le 1er avril et le 30 juin. Le trimestre démarre très fort avec des nouveaux magasins déjà ouverts dans les états de New York, Pennsylvanie et Californie.

uBreakiFix est reconnue pour sa capacité à réparer n'importe quel appareil doté d'un bouton marche/arrêt. À ce jour, uBreakiFix a réparé plus de onze millions d'appareils, notamment des téléphones, des tablettes, des ordinateurs, des consoles de jeux et plus encore. uBreakiFix offre des diagnostiques gratuits et chaque réparation est accompagnée d'une garantie de 90 jours. Pour plus d'information, visitez ubreakifix.com .

À propos de uBreakiFix

fondée en 2009, l'entreprise se spécialise dans la réparation de petits appareils électroniques, notamment des téléphones intelligents, des consoles de jeu, des tablettes, des ordinateurs et bien d'autres encore. Les écrans fissurés, les problèmes logiciels, les problèmes affectant l'appareil photo ou la caméra et la majorité des autres problèmes peuvent être solutionnés en se rendant directement dans les magasins uBreakiFix répartis à travers les États-Unis et le Canada. Depuis 2016, uBreakiFix est le partenaire exclusif en réparations sans rendez-vous des utilisateurs de Google Pixel. En 2018, uBreakiFix est devenu un fournisseur de services agréé Samsung Care, offrant une assistance en personne le jour même aux clients de Samsung Galaxy à travers les États-Unis. En 2019, uBreakiFix s'est joint à la famille Asurion et mène désormais ses activités en tant que filiale de la société, tout en conservant le modèle de franchise. Pour tout complément d'information, visitez ubreakifix.com.

