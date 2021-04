Sogeclair: Mise à disposition du Document d’Enregistrement Universel 2020 incluant le Rapport Financier Annuel

Blagnac, le 16 avril 2021

Mise à disposition du Document d’Enregistrement Universel 2020

incluant le Rapport Financier Annuel

Le document d’enregistrement universel de SOGECLAIR pour l’exercice 2020 a été déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), le 16 avril 2021 sous le numéro D.21-0314.

Le Document d’Enregistrement Universel inclut le Rapport Financier Annuel 2020 et comprend notamment :

Le rapport de gestion annuel ;

Les comptes annuels et les comptes consolidés 2020 ;

Les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels 2020, sur les comptes consolidés 2020 et sur les conventions et engagements réglementés ;

Le rapport sur le gouvernement d’entreprise ;

La déclaration de performance extra-financière, ainsi que le rapport d’examen y afférent ;

Des informations relatives à la prochaine assemblée générale mixte des actionnaires du 12 mai 2021.

Le Document d’Enregistrement Universel peut être consulté sur les sites internet :

de la Société ( www.sogeclair.com ), rubrique « Finance / Informations règlementées » ;

), rubrique « Finance / Informations règlementées » ; de l’AMF ( www.amf-France.org ).



Il est également à la disposition du public, gratuitement et sur simple demande :

- Au siège social de la société situé 07 avenue Albert Durand – 31703 BLAGNAC Cedex.

Prochain communiqué : chiffre d’affaires du 1er trimestre 2021, le 05 mai 2021 après Bourse

