Loudéac, le 16 avril 2021





WINFARM annonce l’entrée à son capital de l’investisseur américain Wasatch Global Investors





WINFARM (code ISIN : FR0014000P11 - mnémonique : ALWF), n°1 français de la vente à distance pour le monde agricole, annonce aujourd’hui que Wasatch Global Investors, investisseur reconnu pour la qualité de sa gestion et son expertise des valeurs de croissance, a acquis 6% son capital.

Disposant de plus de 34 milliards de dollars d’actifs sous gestion, Wasatch Global Investors, située à Salt Lake City (Utah), appartient à 100% à ses employés et pratique exclusivement une gestion active. Elle est reconnue pour ses performances et ses investissements dans les micros, petites et moyennes capitalisations.

Cette opération s’est réalisée au travers de l’acquisition hors marché de 120 000 actions WINFARM auprès de la société ANVIC, actionnaire principal et holding de la famille Etienne à un prix de 34,50 euros par action représentant un investissement total de 4,1 M€. A l’issue de l’opération, ANVIC reste l’actionnaire majoritaire de la société avec 66,9% du capital.

Cette transaction témoigne de l’attractivité de WINFARM à un moment où la société souhaite accélérer son développement stratégique notamment à l’international. L’entrée de ce nouvel actionnaire valide également la pertinence de son positionnement au sein d’un secteur en pleine mutation.

Patrice Etienne, PDG et fondateur de WINFARM s’exprime sur ce reclassement : « L’arrivée de ce nouvel actionnaire au capital de Winfarm est une excellente nouvelle pour le Groupe. Il permet d’élargir notre base actionnariale en accueillant un investisseur international qui bénéficie d’une forte notoriété tout en stabilisant à long terme l‘actionnariat du Groupe ».

Compte tenu de la nature de la transaction et de ses modalités, CIC Market Solutions, Chef de file et Listing Sponsor de l’introduction en bourse de WINFARM en décembre 2020 a estimé que les conditions étaient réunies pour une levée partielle de l’engagement de conservation des titres pris par ANVIC et a ainsi autorisé la réalisation de l’opération.

La répartition du capital de la Société est désormais la suivante :

Actionnaires Nombre d'actions % du capital Droits de vote % des droits

de vote ANVIC 1 338 134 66,9% 1 338 134 66,8% Patrice Etienne 2 0,0% 4 0,0% Sous-total Concert 1 338 136 66,9% 1 338 138 66,9% Public 663 559 33,1% 663 559 33,1% TOTAL 2 001 695 100,0% 2 001 697 100,0%

A propos de WINFARM

Fondé à Loudéac, au cœur de la Bretagne, au début des années 90, WINFARM est aujourd’hui le n° 1 français de la vente à distance pour le monde agricole. WINFARM propose aux agriculteurs et éleveurs des solutions globales, uniques et intégrées pour les aider à répondre aux nouveaux défis technologiques, économiques, environnementaux et sociaux de l’agriculture nouvelle génération. Fort d’un un large catalogue de plus de 15 500 références (semences, produits d’hygiène et de récolte, …), dont deux-tiers sont composés de marques propres, WINFARM compte plus de 44 500 clients en France et en Belgique.

En 2020, WINFARM a enregistré un chiffre d’affaires de 98,9 M€ supérieur à son objectif.

A l’horizon 2025 WINFARM ambitionne de doubler de taille avec un objectif de chiffre d’affaires de l’ordre de 200 M€ et une marge EBITDA d’environ 6,5%.

Pour plus d’information sur la société : www.winfarm-group.com

