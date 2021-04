English French

Amundi : Assemblée générale Mixte Ordinaire et Extraordinaire du 10 mai 2021

Modalités de mise à disposition ou de consultation

des documents préparatoires

Paris, vendredi 16 avril 2021,

L’Assemblée Générale Mixte Ordinaire et Extraordinaire de la société Amundi se tiendra le 10 mai 2021 à 9h30.

Compte tenu des mesures administratives en vigueur à ce jour limitant les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires, et conformément à l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 modifiée, l’Assemblée générale 2021 est convoquée hors la présence physique des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d’y assister.

Néanmoins, afin de préserver au mieux leurs droits, les actionnaires conserveront la possibilité d’assister et de participer à l’Assemblée Générale à distance et en direct, par voie de visioconférence via la plateforme LUMI TECHNOLOGIES.

Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l’Assemblée Générale 2021 https://legroupe.amundi.com/Actionnaires/Assemblees-Generales qui sera mise à jour si les modalités définitives de participation à l’Assemblée Générale étaient modifiées en fonction de la levée éventuelle des impératifs sanitaires et/ou légaux, qui le cas échéant permettraient de tenir l’Assemblée Générale en la présence physique des actionnaires.

L’avis de réunion a été publié au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires (BALO) du 2 avril 2021 et peut être consulté sur le site internet d’Amundi ( http://le-groupe.amundi.com ). L’avis de convocation, qui comportera l’ordre du jour et les projets de résolutions définitifs, sera publié au BALO du 23 avril 2021 et sera également consultable sur le site internet d’Amundi.

Les documents et renseignements relatifs à cette Assemblée Générale, et notamment les informations mentionnées à l’article R. 225-83 du Code de Commerce, sont intégrés dans la brochure de convocation de l'Assemblée, et dans le Document d’Enregistrement Universel 2020 également disponibles sur le site internet d’Amundi.

Pour plus d’information, merci de contacter l’équipe de communication financière investor.relations@amundi.com

A propos d'Amundi

Premier gérant d’actifs européen parmi les 10 premiers acteurs mondiaux1, Amundi propose à ses 100 millions de clients - particuliers, institutionnels et entreprises - une gamme complète de solutions d’épargne et d’investissement en gestion active et passive, en actifs traditionnels ou réels.

Ses six plateformes de gestion internationales2, sa capacité de recherche financière et extra-financière, ainsi que son engagement de longue date dans l’investissement responsable en font un acteur de référence dans le paysage de la gestion d’actifs.

Les clients d’Amundi bénéficient de l’expertise et des conseils de 4 700 professionnels dans plus de 35 pays. Filiale du groupe Crédit Agricole, Amundi est cotée en Bourse et gère aujourd’hui plus de 1 700 milliards d’euros d’encours3.

Amundi, un partenaire de confiance qui agit chaque jour dans l’intérêt de ses clients et de la société.

www.amundi.com

Contact presse :

Natacha Andermahr

Tél. +33 1 76 37 86 05

natacha.andermahr-sharp@amundi.com

Contacts investisseurs :

Anthony Mellor

Tél. +33 1 76 32 17 16

anthony.mellor@amundi.com

Thomas Lapeyre

Tél. +33 1 76 33 70 54

thomas.lapeyre@amundi.com

1 Source : IPE « Top 500 Asset Managers » publié en juin 2020 sur la base des encours sous gestion au 31/12/2019

2 Boston, Dublin, Londres, Milan, Paris et Tokyo

3 Données Amundi au 31/12/2020







Pièce jointe