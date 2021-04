English Danish

19. april 2021





Carsten Egeriis afløser Chris Vogelzang som administrerende direktør for Danske Bank A/S.

Gerrit Zalm udtræder af bestyrelsen

Bestyrelsen i Danske Bank A/S har i dag udnævnt Carsten Egeriis til administrerende direktør. Han afløser Chris Vogelzang, der har meddelt bestyrelsen, at han ønsker at fratræde sin stilling. Det sker som følge af, at de hollandske myndigheder har udpeget ham som en af flere mistænkte i forbindelse med deres undersøgelse af potentielle overtrædelser af hollandsk lovgivning vedrørende forebyggelse af hvidvask i ABN AMRO.

”Jeg er meget overrasket over de hollandske myndigheders beslutning. Jeg forlod ABN AMRO for mere end fire år siden og er tryg ved, at jeg varetog mit ledelsesmæssige ansvar med integritet og dedikation. Min status som mistænkt er ikke ensbetydende med, at jeg vil blive tiltalt. Men i lyset af den særlige situation Danske Bank befinder sig i, og den intense granskning, som banken er under, særligt når det gælder bekæmpelse af hvidvask som følge af den endnu ikke afsluttede Estland-sag, ønsker jeg ikke, at spekulationer om min person skal stå i vejen for Danske Banks fortsatte udvikling. Derfor mener jeg, at det eneste rigtige er, at jeg fratræder. Jeg er meget ked af at forlade Danske Bank, som er en fantastisk virksomhed med virkelig kompetente medarbejdere, og det har været en stor ære for mig at lede den,” siger Chris Vogelzang.

”Vi er meget kede af at skulle sige farvel til Chris Vogelzang. Han har været helt afgørende i forhold til at igangsætte den omfattende omstilling, Danske Bank er i færd med, og for de fremskridt og resultater, som allerede er skabt. Vi forstår og respekterer hans beslutning og takker ham for hans store indsats. Jeg er glad for, at vi har en stærk og kompetent afløser i form af Carsten Egeriis, der som Chief Risk Officer har været en del af bankens direktion i snart fire år og haft en central rolle i de seneste års oprydning og i styrkelsen af risikoområdet og ikke mindst i bankens håndtering af corona-krisen. Han har mere end 20 års erfaring fra den finansielle sektor, og bestyrelsen er ikke i tvivl om, at han er den rette person til at stå i spidsen for at videreføre den omstilling, der allerede er godt i gang,” siger bestyrelsesformand, Karsten Dybvad.

”Vi skylder Chris en kæmpe tak for den store indsats, han har ydet for Danske Bank. Han har sat en ny kurs for banken og gjort det på en måde, som jeg personligt har sat stort pris på, hvor ledelsen virkelig har været et team. Nu bliver det min opgave sammen med resten af ledelsen og alle vores dygtige og dedikerede kolleger at føre det arbejde videre, og det glæder jeg mig til. Med mere end 3,5 millioner kunder har vi hver eneste dag en fantastisk mulighed for at gøre en stor forskel og hjælpe mennesker og virksomheder med at indfri deres ambitioner og samtidig bidrage til de samfund, vi er en del af. Og jo bedre en bank, vi bliver, jo bedre kan vi løse de opgaver,” siger Carsten Egeriis.

Bestyrelsesmedlem Gerrit Zalm har i samme forbindelse besluttet at træde ud af bestyrelsen pr. dags dato. Bestyrelsen takker ham for hans indsats gennem de seneste to år.

Danske Banks direktion

Danske Banks direktion består af pr. dags dato af følgende medlemmer:

Carsten Rasch Egeriis, Administrerende direktør

Berit Behring, Head of Large Corporates & Institutions

Frans Woelders, Chief Operating Officer

Glenn Söderholm, Head of Personal & Business Customers

Karsten Breum, Chief People Officer

Philippe Vollot, Chief Compliance Officer

Stephan Engels, Chief Financial Officer

