Nasdaq Copenhagen
London Stock Exchange
Øvrige interessenter
Dato 19.04.2021
Aktietilbagekøbsprogram - uge 15
Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra og med den 4. februar 2021 til og med den 30. juli 2021. I denne periode vil Ringkjøbing Landbobank tilbagekøbe aktier for en maksimal markedsværdi af 255 mio. kroner i et aktietilbagekøbsprogram, jf. selskabsmeddelelse af 3. februar 2021.
Programmet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016, der tilsammen udgør ”Safe Harbour”-reguleringen.
Følgende transaktioner er foretaget under programmet:
|Dato
|Antal aktier (stk.)
|Gennemsnitlig
købspris (kroner)
|Tilbagekøbt i alt
under programmet (kroner)
|I alt i henhold til seneste meddelelse
|
164.500
|
601,96
|
99.021.668
|12. april 2021
|1.900
|636,79
|1.209.901
|13. april 2021
|2.000
|637,48
|1.274.960
|14. april 2021
|2.000
|632,67
|1.265.340
|15. april 2021
|2.500
|626,88
|1.567.200
|16. april 2021
|3.300
|627,27
|2.069.991
|I alt under aktietilbagekøbsprogrammet
|
176.200
|
603,91
|
106.409.060
Efter ovennævnte transaktioner ejer Ringkjøbing Landbobank nu følgende antal egne aktier, eksklusive bankens handelsbeholdning og investering på vegne af kunder:
- 336.800 stk. aktier under afsluttet og nærværende aktietilbagekøbsprogram(-mer) svarende til 1,2 % af selskabets aktiekapital.
I overensstemmelse med den ovennævnte forordning m.v. er transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet på de nævnte rapporteringsdage vedhæftet nærværende selskabsmeddelelse i detaljeret form.
Med venlig hilsen
Ringkjøbing Landbobank
John Fisker
Adm. direktør
Detaljeret oversigt over transaktionerne på de ovennævnte rapporteringsdage
|Volume
|Price
|Venue
|Time CET
|20
|637
|XCSE
|20210412 9:50:46.644740
|80
|637
|XCSE
|20210412 9:50:46.644770
|23
|636
|XCSE
|20210412 9:57:02.172757
|10
|636
|XCSE
|20210412 10:13:13.989000
|23
|636
|XCSE
|20210412 10:14:07.435333
|7
|636
|XCSE
|20210412 10:21:02.231772
|87
|636
|XCSE
|20210412 10:21:02.231803
|100
|635
|XCSE
|20210412 10:24:58.781168
|50
|635
|XCSE
|20210412 10:34:02.454035
|7
|636
|XCSE
|20210412 12:26:53.738589
|42
|636
|XCSE
|20210412 12:47:04.634475
|1
|636
|XCSE
|20210412 12:47:04.634508
|17
|636
|XCSE
|20210412 12:47:04.634513
|70
|636
|XCSE
|20210412 12:47:04.634571
|13
|636
|XCSE
|20210412 12:47:04.634588
|50
|636
|XCSE
|20210412 12:47:04.634588
|96
|635
|XCSE
|20210412 12:48:02.283452
|4
|635
|XCSE
|20210412 13:04:31.167780
|3
|636
|XCSE
|20210412 14:15:35.350648
|47
|636
|XCSE
|20210412 14:20:41.817916
|50
|636
|XCSE
|20210412 14:31:13.142232
|26
|636
|XCSE
|20210412 14:31:13.142232
|17
|638
|XCSE
|20210412 14:44:38.821312
|70
|638
|XCSE
|20210412 14:44:38.821312
|43
|638
|XCSE
|20210412 14:44:38.821312
|70
|638
|XCSE
|20210412 14:44:38.912993
|23
|638
|XCSE
|20210412 15:52:07.722433
|160
|638
|XCSE
|20210412 15:52:07.722433
|34
|638
|XCSE
|20210412 15:52:07.722433
|70
|638
|XCSE
|20210412 15:52:07.722433
|24
|638
|XCSE
|20210412 15:52:07.778901
|63
|638
|XCSE
|20210412 15:52:07.795981
|50
|637
|XCSE
|20210412 16:25:02.086641
|2
|637
|XCSE
|20210412 16:25:02.086651
|253
|637
|XCSE
|20210412 16:25:02.086673
|3
|637
|XCSE
|20210412 16:25:02.086680
|58
|637
|XCSE
|20210412 16:25:02.086707
|70
|637
|XCSE
|20210412 16:25:02.086711
|50
|637
|XCSE
|20210412 16:25:02.104222
|14
|637
|XCSE
|20210412 16:25:02.104454
|2
|639
|XCSE
|20210413 9:15:53.339448
|54
|639
|XCSE
|20210413 9:15:53.339480
|24
|639
|XCSE
|20210413 9:15:53.339496
|47
|638
|XCSE
|20210413 9:20:02.768087
|53
|638
|XCSE
|20210413 9:20:02.768107
|90
|637
|XCSE
|20210413 9:24:20.219159
|60
|637
|XCSE
|20210413 9:24:20.219180
|40
|637
|XCSE
|20210413 9:46:02.918336
|120
|636
|XCSE
|20210413 9:48:10.599834
|100
|635
|XCSE
|20210413 9:55:29.955696
|100
|634
|XCSE
|20210413 9:56:44.247817
|200
|638
|XCSE
|20210413 12:10:40.386817
|37
|638
|XCSE
|20210413 12:24:47.392782
|173
|638
|XCSE
|20210413 12:24:47.455504
|100
|638
|XCSE
|20210413 12:55:51.274391
|200
|638
|XCSE
|20210413 15:25:25.264834
|100
|638
|XCSE
|20210413 15:25:32.161425
|100
|638
|XCSE
|20210413 15:40:26.321203
|97
|638
|XCSE
|20210413 16:05:53.357289
|303
|638
|XCSE
|20210413 16:05:53.376177
|50
|637
|XCSE
|20210414 9:54:51.076438
|45
|637
|XCSE
|20210414 9:59:39.994736
|5
|637
|XCSE
|20210414 9:59:40.072369
|24
|637
|XCSE
|20210414 10:12:10.579808
|50
|637
|XCSE
|20210414 10:25:20.741418
|26
|637
|XCSE
|20210414 10:25:20.741471
|49
|636
|XCSE
|20210414 10:27:30.389327
|1
|636
|XCSE
|20210414 10:27:30.389437
|50
|635
|XCSE
|20210414 10:29:26.184793
|69
|635
|XCSE
|20210414 10:53:35.218033
|31
|635
|XCSE
|20210414 10:59:50.193518
|5
|635
|XCSE
|20210414 11:37:00.362952
|95
|635
|XCSE
|20210414 11:37:00.363022
|25
|634
|XCSE
|20210414 11:51:48.087025
|25
|634
|XCSE
|20210414 12:00:13.870494
|103
|633
|XCSE
|20210414 12:00:18.885281
|50
|633
|XCSE
|20210414 12:00:18.885281
|5
|633
|XCSE
|20210414 12:02:40.634491
|7
|633
|XCSE
|20210414 12:10:08.376065
|35
|633
|XCSE
|20210414 12:10:08.376117
|40
|633
|XCSE
|20210414 12:13:10.916720
|70
|633
|XCSE
|20210414 12:13:10.916720
|16
|633
|XCSE
|20210414 12:13:10.916720
|24
|633
|XCSE
|20210414 12:13:10.935299
|50
|633
|XCSE
|20210414 12:37:47.231573
|50
|633
|XCSE
|20210414 12:53:46.467453
|100
|632
|XCSE
|20210414 12:58:25.441152
|43
|631
|XCSE
|20210414 12:59:42.626367
|57
|631
|XCSE
|20210414 12:59:42.722941
|82
|632
|XCSE
|20210414 14:46:47.101472
|11
|632
|XCSE
|20210414 14:46:47.101472
|70
|632
|XCSE
|20210414 14:46:47.101472
|28
|632
|XCSE
|20210414 14:46:47.101472
|11
|632
|XCSE
|20210414 14:46:47.101472
|19
|632
|XCSE
|20210414 14:46:47.101472
|79
|632
|XCSE
|20210414 14:46:47.143081
|100
|630
|XCSE
|20210414 15:10:23.124580
|19
|629
|XCSE
|20210414 15:29:01.001829
|100
|630
|XCSE
|20210414 15:37:31.286336
|18
|629
|XCSE
|20210414 15:38:03.911697
|15
|629
|XCSE
|20210414 16:50:04.473033
|248
|630
|XCSE
|20210414 16:50:45.212667
|100
|632
|XCSE
|20210415 9:10:37.172630
|100
|630
|XCSE
|20210415 9:15:04.102808
|50
|632
|XCSE
|20210415 10:06:46.869051
|40
|631
|XCSE
|20210415 10:50:21.000686
|10
|631
|XCSE
|20210415 10:50:21.000721
|83
|630
|XCSE
|20210415 10:51:53.116030
|11
|630
|XCSE
|20210415 11:00:12.351459
|6
|630
|XCSE
|20210415 11:09:38.390317
|70
|630
|XCSE
|20210415 11:31:02.679200
|5
|630
|XCSE
|20210415 11:47:02.805958
|25
|630
|XCSE
|20210415 12:04:35.989474
|92
|630
|XCSE
|20210415 12:13:32.719279
|8
|630
|XCSE
|20210415 12:13:32.719279
|100
|629
|XCSE
|20210415 12:43:05.981913
|76
|628
|XCSE
|20210415 12:43:06.347596
|24
|628
|XCSE
|20210415 12:43:06.347633
|100
|626
|XCSE
|20210415 13:32:34.570418
|50
|626
|XCSE
|20210415 13:40:38.900285
|5
|628
|XCSE
|20210415 14:40:18.115859
|59
|628
|XCSE
|20210415 14:40:18.115859
|20
|628
|XCSE
|20210415 14:40:18.115859
|81
|628
|XCSE
|20210415 14:40:18.115859
|17
|628
|XCSE
|20210415 14:40:18.115859
|5
|628
|XCSE
|20210415 14:40:18.115859
|100
|628
|XCSE
|20210415 14:40:18.161079
|13
|628
|XCSE
|20210415 14:45:37.619413
|95
|627
|XCSE
|20210415 14:45:38.534661
|5
|627
|XCSE
|20210415 14:45:38.534684
|5
|627
|XCSE
|20210415 14:50:44.853001
|5
|627
|XCSE
|20210415 14:51:15.203724
|90
|627
|XCSE
|20210415 14:59:34.120286
|95
|627
|XCSE
|20210415 15:37:13.037642
|65
|627
|XCSE
|20210415 15:37:13.037700
|5
|627
|XCSE
|20210415 15:37:13.037700
|25
|627
|XCSE
|20210415 15:37:13.037724
|10
|627
|XCSE
|20210415 15:37:13.037732
|130
|626
|XCSE
|20210415 15:49:43.243908
|50
|625
|XCSE
|20210415 15:49:50.310884
|90
|625
|XCSE
|20210415 15:49:50.310996
|50
|625
|XCSE
|20210415 15:49:50.310996
|10
|625
|XCSE
|20210415 15:49:50.327978
|20
|624
|XCSE
|20210415 16:00:38.019794
|28
|624
|XCSE
|20210415 16:08:36.329112
|72
|624
|XCSE
|20210415 16:08:36.329136
|55
|622
|XCSE
|20210415 16:25:01.737474
|45
|622
|XCSE
|20210415 16:30:04.157140
|300
|622
|XCSE
|20210415 16:49:12.067959
|70
|627
|XCSE
|20210416 10:08:23.276105
|130
|627
|XCSE
|20210416 10:08:23.294245
|100
|626
|XCSE
|20210416 12:31:47.447680
|50
|629
|XCSE
|20210416 15:21:41.270453
|50
|629
|XCSE
|20210416 15:21:41.270546
|50
|629
|XCSE
|20210416 15:21:41.287536
|50
|629
|XCSE
|20210416 15:21:41.287997
|50
|629
|XCSE
|20210416 15:21:41.304792
|500
|629
|XCSE
|20210416 15:21:41.315627
|50
|629
|XCSE
|20210416 15:21:41.315627
|8
|629
|XCSE
|20210416 15:45:49.539199
|50
|629
|XCSE
|20210416 15:45:49.539199
|192
|629
|XCSE
|20210416 15:45:49.581083
|50
|629
|XCSE
|20210416 15:45:49.581083
|50
|629
|XCSE
|20210416 15:52:51.031688
|450
|629
|XCSE
|20210416 15:52:51.031688
|100
|627
|XCSE
|20210416 16:23:19.689261
|400
|627
|XCSE
|20210416 16:23:19.689261
|100
|626
|XCSE
|20210416 16:35:27.803595
|100
|625
|XCSE
|20210416 16:36:01.065610
|200
|625
|XCSE
|20210416 16:37:03.555165
|50
|624
|XCSE
|20210416 16:47:28.364164
|450
|624
|XCSE
|20210416 16:47:28.364164
Vedhæftet fil