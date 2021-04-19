Aktietilbagekøbsprogram - uge 15

| Source: Ringkjøbing Landbobank A/S Ringkjøbing Landbobank A/S

Ringkøbing, DENMARK

Nasdaq Copenhagen
London Stock Exchange
Øvrige interessenter

Dato         19.04.2021

Aktietilbagekøbsprogram - uge 15

Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra og med den 4. februar 2021 til og med den 30. juli 2021. I denne periode vil Ringkjøbing Landbobank tilbagekøbe aktier for en maksimal markedsværdi af 255 mio. kroner i et aktietilbagekøbsprogram, jf. selskabsmeddelelse af 3. februar 2021.

Programmet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016, der tilsammen udgør ”Safe Harbour”-reguleringen.

Følgende transaktioner er foretaget under programmet:

DatoAntal aktier (stk.)Gennemsnitlig
købspris (kroner)		Tilbagekøbt i alt
under programmet (kroner)
I alt i henhold til seneste meddelelse 

164.500		 

601,96		 

99.021.668
12. april 20211.900636,791.209.901
13. april 20212.000637,481.274.960
14. april 20212.000632,671.265.340
15. april 20212.500626,881.567.200
16. april 20213.300627,272.069.991
I alt under aktietilbagekøbsprogrammet 

176.200		 

603,91		 

106.409.060

Efter ovennævnte transaktioner ejer Ringkjøbing Landbobank nu følgende antal egne aktier, eksklusive bankens handelsbeholdning og investering på vegne af kunder:

  • 336.800 stk. aktier under afsluttet og nærværende aktietilbagekøbsprogram(-mer) svarende til 1,2 % af selskabets aktiekapital.

I overensstemmelse med den ovennævnte forordning m.v. er transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet på de nævnte rapporteringsdage vedhæftet nærværende selskabsmeddelelse i detaljeret form.

Med venlig hilsen
Ringkjøbing Landbobank

John Fisker
Adm. direktør


Detaljeret oversigt over transaktionerne på de ovennævnte rapporteringsdage

VolumePriceVenueTime CET
20637XCSE20210412 9:50:46.644740
80637XCSE20210412 9:50:46.644770
23636XCSE20210412 9:57:02.172757
10636XCSE20210412 10:13:13.989000
23636XCSE20210412 10:14:07.435333
7636XCSE20210412 10:21:02.231772
87636XCSE20210412 10:21:02.231803
100635XCSE20210412 10:24:58.781168
50635XCSE20210412 10:34:02.454035
7636XCSE20210412 12:26:53.738589
42636XCSE20210412 12:47:04.634475
1636XCSE20210412 12:47:04.634508
17636XCSE20210412 12:47:04.634513
70636XCSE20210412 12:47:04.634571
13636XCSE20210412 12:47:04.634588
50636XCSE20210412 12:47:04.634588
96635XCSE20210412 12:48:02.283452
4635XCSE20210412 13:04:31.167780
3636XCSE20210412 14:15:35.350648
47636XCSE20210412 14:20:41.817916
50636XCSE20210412 14:31:13.142232
26636XCSE20210412 14:31:13.142232
17638XCSE20210412 14:44:38.821312
70638XCSE20210412 14:44:38.821312
43638XCSE20210412 14:44:38.821312
70638XCSE20210412 14:44:38.912993
23638XCSE20210412 15:52:07.722433
160638XCSE20210412 15:52:07.722433
34638XCSE20210412 15:52:07.722433
70638XCSE20210412 15:52:07.722433
24638XCSE20210412 15:52:07.778901
63638XCSE20210412 15:52:07.795981
50637XCSE20210412 16:25:02.086641
2637XCSE20210412 16:25:02.086651
253637XCSE20210412 16:25:02.086673
3637XCSE20210412 16:25:02.086680
58637XCSE20210412 16:25:02.086707
70637XCSE20210412 16:25:02.086711
50637XCSE20210412 16:25:02.104222
14637XCSE20210412 16:25:02.104454
2639XCSE20210413 9:15:53.339448
54639XCSE20210413 9:15:53.339480
24639XCSE20210413 9:15:53.339496
47638XCSE20210413 9:20:02.768087
53638XCSE20210413 9:20:02.768107
90637XCSE20210413 9:24:20.219159
60637XCSE20210413 9:24:20.219180
40637XCSE20210413 9:46:02.918336
120636XCSE20210413 9:48:10.599834
100635XCSE20210413 9:55:29.955696
100634XCSE20210413 9:56:44.247817
200638XCSE20210413 12:10:40.386817
37638XCSE20210413 12:24:47.392782
173638XCSE20210413 12:24:47.455504
100638XCSE20210413 12:55:51.274391
200638XCSE20210413 15:25:25.264834
100638XCSE20210413 15:25:32.161425
100638XCSE20210413 15:40:26.321203
97638XCSE20210413 16:05:53.357289
303638XCSE20210413 16:05:53.376177
50637XCSE20210414 9:54:51.076438
45637XCSE20210414 9:59:39.994736
5637XCSE20210414 9:59:40.072369
24637XCSE20210414 10:12:10.579808
50637XCSE20210414 10:25:20.741418
26637XCSE20210414 10:25:20.741471
49636XCSE20210414 10:27:30.389327
1636XCSE20210414 10:27:30.389437
50635XCSE20210414 10:29:26.184793
69635XCSE20210414 10:53:35.218033
31635XCSE20210414 10:59:50.193518
5635XCSE20210414 11:37:00.362952
95635XCSE20210414 11:37:00.363022
25634XCSE20210414 11:51:48.087025
25634XCSE20210414 12:00:13.870494
103633XCSE20210414 12:00:18.885281
50633XCSE20210414 12:00:18.885281
5633XCSE20210414 12:02:40.634491
7633XCSE20210414 12:10:08.376065
35633XCSE20210414 12:10:08.376117
40633XCSE20210414 12:13:10.916720
70633XCSE20210414 12:13:10.916720
16633XCSE20210414 12:13:10.916720
24633XCSE20210414 12:13:10.935299
50633XCSE20210414 12:37:47.231573
50633XCSE20210414 12:53:46.467453
100632XCSE20210414 12:58:25.441152
43631XCSE20210414 12:59:42.626367
57631XCSE20210414 12:59:42.722941
82632XCSE20210414 14:46:47.101472
11632XCSE20210414 14:46:47.101472
70632XCSE20210414 14:46:47.101472
28632XCSE20210414 14:46:47.101472
11632XCSE20210414 14:46:47.101472
19632XCSE20210414 14:46:47.101472
79632XCSE20210414 14:46:47.143081
100630XCSE20210414 15:10:23.124580
19629XCSE20210414 15:29:01.001829
100630XCSE20210414 15:37:31.286336
18629XCSE20210414 15:38:03.911697
15629XCSE20210414 16:50:04.473033
248630XCSE20210414 16:50:45.212667
100632XCSE20210415 9:10:37.172630
100630XCSE20210415 9:15:04.102808
50632XCSE20210415 10:06:46.869051
40631XCSE20210415 10:50:21.000686
10631XCSE20210415 10:50:21.000721
83630XCSE20210415 10:51:53.116030
11630XCSE20210415 11:00:12.351459
6630XCSE20210415 11:09:38.390317
70630XCSE20210415 11:31:02.679200
5630XCSE20210415 11:47:02.805958
25630XCSE20210415 12:04:35.989474
92630XCSE20210415 12:13:32.719279
8630XCSE20210415 12:13:32.719279
100629XCSE20210415 12:43:05.981913
76628XCSE20210415 12:43:06.347596
24628XCSE20210415 12:43:06.347633
100626XCSE20210415 13:32:34.570418
50626XCSE20210415 13:40:38.900285
5628XCSE20210415 14:40:18.115859
59628XCSE20210415 14:40:18.115859
20628XCSE20210415 14:40:18.115859
81628XCSE20210415 14:40:18.115859
17628XCSE20210415 14:40:18.115859
5628XCSE20210415 14:40:18.115859
100628XCSE20210415 14:40:18.161079
13628XCSE20210415 14:45:37.619413
95627XCSE20210415 14:45:38.534661
5627XCSE20210415 14:45:38.534684
5627XCSE20210415 14:50:44.853001
5627XCSE20210415 14:51:15.203724
90627XCSE20210415 14:59:34.120286
95627XCSE20210415 15:37:13.037642
65627XCSE20210415 15:37:13.037700
5627XCSE20210415 15:37:13.037700
25627XCSE20210415 15:37:13.037724
10627XCSE20210415 15:37:13.037732
130626XCSE20210415 15:49:43.243908
50625XCSE20210415 15:49:50.310884
90625XCSE20210415 15:49:50.310996
50625XCSE20210415 15:49:50.310996
10625XCSE20210415 15:49:50.327978
20624XCSE20210415 16:00:38.019794
28624XCSE20210415 16:08:36.329112
72624XCSE20210415 16:08:36.329136
55622XCSE20210415 16:25:01.737474
45622XCSE20210415 16:30:04.157140
300622XCSE20210415 16:49:12.067959
70627XCSE20210416 10:08:23.276105
130627XCSE20210416 10:08:23.294245
100626XCSE20210416 12:31:47.447680
50629XCSE20210416 15:21:41.270453
50629XCSE20210416 15:21:41.270546
50629XCSE20210416 15:21:41.287536
50629XCSE20210416 15:21:41.287997
50629XCSE20210416 15:21:41.304792
500629XCSE20210416 15:21:41.315627
50629XCSE20210416 15:21:41.315627
8629XCSE20210416 15:45:49.539199
50629XCSE20210416 15:45:49.539199
192629XCSE20210416 15:45:49.581083
50629XCSE20210416 15:45:49.581083
50629XCSE20210416 15:52:51.031688
450629XCSE20210416 15:52:51.031688
100627XCSE20210416 16:23:19.689261
400627XCSE20210416 16:23:19.689261
100626XCSE20210416 16:35:27.803595
100625XCSE20210416 16:36:01.065610
200625XCSE20210416 16:37:03.555165
50624XCSE20210416 16:47:28.364164
450624XCSE20210416 16:47:28.364164

Vedhæftet fil


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DK Aktieopkøbsprogram 2021 - Uge 15