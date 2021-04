English Danish

Date 19.04.2021

Share buy-back programme - week 15

The share buy-back programme runs from and including 4 February 2021 up to and including 30 July 2021. During this period Ringkjøbing Landbobank will buy-back shares to a maximum market value of DKK 255 million under a share buy-back programme, see company announcement of 3 February 2021.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the programme:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the programme (DKK) Total in accordance with the last announcement



164,500



601.96



99,021,668 12 April 2021 1,900 636.79 1,209,901 13 April 2021 2,000 637.48 1,274,960 14 April 2021 2,000 632.67 1,265,340 15 April 2021 2,500 626.88 1,567,200 16 April 2021 3,300 627.27 2,069,991 Total under the share buy-back programme



176,200



603.91



106,409,060

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

336,800 shares under the completed and present share buy-back programme(-s) corresponding to 1.2 % of the company’s share capital.

In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buy-back programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Yours sincerely,

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker

CEO





Detailed summary of the transactions on the above reporting days

Volume Price Venue Time CET 20 637 XCSE 20210412 9:50:46.644740 80 637 XCSE 20210412 9:50:46.644770 23 636 XCSE 20210412 9:57:02.172757 10 636 XCSE 20210412 10:13:13.989000 23 636 XCSE 20210412 10:14:07.435333 7 636 XCSE 20210412 10:21:02.231772 87 636 XCSE 20210412 10:21:02.231803 100 635 XCSE 20210412 10:24:58.781168 50 635 XCSE 20210412 10:34:02.454035 7 636 XCSE 20210412 12:26:53.738589 42 636 XCSE 20210412 12:47:04.634475 1 636 XCSE 20210412 12:47:04.634508 17 636 XCSE 20210412 12:47:04.634513 70 636 XCSE 20210412 12:47:04.634571 13 636 XCSE 20210412 12:47:04.634588 50 636 XCSE 20210412 12:47:04.634588 96 635 XCSE 20210412 12:48:02.283452 4 635 XCSE 20210412 13:04:31.167780 3 636 XCSE 20210412 14:15:35.350648 47 636 XCSE 20210412 14:20:41.817916 50 636 XCSE 20210412 14:31:13.142232 26 636 XCSE 20210412 14:31:13.142232 17 638 XCSE 20210412 14:44:38.821312 70 638 XCSE 20210412 14:44:38.821312 43 638 XCSE 20210412 14:44:38.821312 70 638 XCSE 20210412 14:44:38.912993 23 638 XCSE 20210412 15:52:07.722433 160 638 XCSE 20210412 15:52:07.722433 34 638 XCSE 20210412 15:52:07.722433 70 638 XCSE 20210412 15:52:07.722433 24 638 XCSE 20210412 15:52:07.778901 63 638 XCSE 20210412 15:52:07.795981 50 637 XCSE 20210412 16:25:02.086641 2 637 XCSE 20210412 16:25:02.086651 253 637 XCSE 20210412 16:25:02.086673 3 637 XCSE 20210412 16:25:02.086680 58 637 XCSE 20210412 16:25:02.086707 70 637 XCSE 20210412 16:25:02.086711 50 637 XCSE 20210412 16:25:02.104222 14 637 XCSE 20210412 16:25:02.104454 2 639 XCSE 20210413 9:15:53.339448 54 639 XCSE 20210413 9:15:53.339480 24 639 XCSE 20210413 9:15:53.339496 47 638 XCSE 20210413 9:20:02.768087 53 638 XCSE 20210413 9:20:02.768107 90 637 XCSE 20210413 9:24:20.219159 60 637 XCSE 20210413 9:24:20.219180 40 637 XCSE 20210413 9:46:02.918336 120 636 XCSE 20210413 9:48:10.599834 100 635 XCSE 20210413 9:55:29.955696 100 634 XCSE 20210413 9:56:44.247817 200 638 XCSE 20210413 12:10:40.386817 37 638 XCSE 20210413 12:24:47.392782 173 638 XCSE 20210413 12:24:47.455504 100 638 XCSE 20210413 12:55:51.274391 200 638 XCSE 20210413 15:25:25.264834 100 638 XCSE 20210413 15:25:32.161425 100 638 XCSE 20210413 15:40:26.321203 97 638 XCSE 20210413 16:05:53.357289 303 638 XCSE 20210413 16:05:53.376177 50 637 XCSE 20210414 9:54:51.076438 45 637 XCSE 20210414 9:59:39.994736 5 637 XCSE 20210414 9:59:40.072369 24 637 XCSE 20210414 10:12:10.579808 50 637 XCSE 20210414 10:25:20.741418 26 637 XCSE 20210414 10:25:20.741471 49 636 XCSE 20210414 10:27:30.389327 1 636 XCSE 20210414 10:27:30.389437 50 635 XCSE 20210414 10:29:26.184793 69 635 XCSE 20210414 10:53:35.218033 31 635 XCSE 20210414 10:59:50.193518 5 635 XCSE 20210414 11:37:00.362952 95 635 XCSE 20210414 11:37:00.363022 25 634 XCSE 20210414 11:51:48.087025 25 634 XCSE 20210414 12:00:13.870494 103 633 XCSE 20210414 12:00:18.885281 50 633 XCSE 20210414 12:00:18.885281 5 633 XCSE 20210414 12:02:40.634491 7 633 XCSE 20210414 12:10:08.376065 35 633 XCSE 20210414 12:10:08.376117 40 633 XCSE 20210414 12:13:10.916720 70 633 XCSE 20210414 12:13:10.916720 16 633 XCSE 20210414 12:13:10.916720 24 633 XCSE 20210414 12:13:10.935299 50 633 XCSE 20210414 12:37:47.231573 50 633 XCSE 20210414 12:53:46.467453 100 632 XCSE 20210414 12:58:25.441152 43 631 XCSE 20210414 12:59:42.626367 57 631 XCSE 20210414 12:59:42.722941 82 632 XCSE 20210414 14:46:47.101472 11 632 XCSE 20210414 14:46:47.101472 70 632 XCSE 20210414 14:46:47.101472 28 632 XCSE 20210414 14:46:47.101472 11 632 XCSE 20210414 14:46:47.101472 19 632 XCSE 20210414 14:46:47.101472 79 632 XCSE 20210414 14:46:47.143081 100 630 XCSE 20210414 15:10:23.124580 19 629 XCSE 20210414 15:29:01.001829 100 630 XCSE 20210414 15:37:31.286336 18 629 XCSE 20210414 15:38:03.911697 15 629 XCSE 20210414 16:50:04.473033 248 630 XCSE 20210414 16:50:45.212667 100 632 XCSE 20210415 9:10:37.172630 100 630 XCSE 20210415 9:15:04.102808 50 632 XCSE 20210415 10:06:46.869051 40 631 XCSE 20210415 10:50:21.000686 10 631 XCSE 20210415 10:50:21.000721 83 630 XCSE 20210415 10:51:53.116030 11 630 XCSE 20210415 11:00:12.351459 6 630 XCSE 20210415 11:09:38.390317 70 630 XCSE 20210415 11:31:02.679200 5 630 XCSE 20210415 11:47:02.805958 25 630 XCSE 20210415 12:04:35.989474 92 630 XCSE 20210415 12:13:32.719279 8 630 XCSE 20210415 12:13:32.719279 100 629 XCSE 20210415 12:43:05.981913 76 628 XCSE 20210415 12:43:06.347596 24 628 XCSE 20210415 12:43:06.347633 100 626 XCSE 20210415 13:32:34.570418 50 626 XCSE 20210415 13:40:38.900285 5 628 XCSE 20210415 14:40:18.115859 59 628 XCSE 20210415 14:40:18.115859 20 628 XCSE 20210415 14:40:18.115859 81 628 XCSE 20210415 14:40:18.115859 17 628 XCSE 20210415 14:40:18.115859 5 628 XCSE 20210415 14:40:18.115859 100 628 XCSE 20210415 14:40:18.161079 13 628 XCSE 20210415 14:45:37.619413 95 627 XCSE 20210415 14:45:38.534661 5 627 XCSE 20210415 14:45:38.534684 5 627 XCSE 20210415 14:50:44.853001 5 627 XCSE 20210415 14:51:15.203724 90 627 XCSE 20210415 14:59:34.120286 95 627 XCSE 20210415 15:37:13.037642 65 627 XCSE 20210415 15:37:13.037700 5 627 XCSE 20210415 15:37:13.037700 25 627 XCSE 20210415 15:37:13.037724 10 627 XCSE 20210415 15:37:13.037732 130 626 XCSE 20210415 15:49:43.243908 50 625 XCSE 20210415 15:49:50.310884 90 625 XCSE 20210415 15:49:50.310996 50 625 XCSE 20210415 15:49:50.310996 10 625 XCSE 20210415 15:49:50.327978 20 624 XCSE 20210415 16:00:38.019794 28 624 XCSE 20210415 16:08:36.329112 72 624 XCSE 20210415 16:08:36.329136 55 622 XCSE 20210415 16:25:01.737474 45 622 XCSE 20210415 16:30:04.157140 300 622 XCSE 20210415 16:49:12.067959 70 627 XCSE 20210416 10:08:23.276105 130 627 XCSE 20210416 10:08:23.294245 100 626 XCSE 20210416 12:31:47.447680 50 629 XCSE 20210416 15:21:41.270453 50 629 XCSE 20210416 15:21:41.270546 50 629 XCSE 20210416 15:21:41.287536 50 629 XCSE 20210416 15:21:41.287997 50 629 XCSE 20210416 15:21:41.304792 500 629 XCSE 20210416 15:21:41.315627 50 629 XCSE 20210416 15:21:41.315627 8 629 XCSE 20210416 15:45:49.539199 50 629 XCSE 20210416 15:45:49.539199 192 629 XCSE 20210416 15:45:49.581083 50 629 XCSE 20210416 15:45:49.581083 50 629 XCSE 20210416 15:52:51.031688 450 629 XCSE 20210416 15:52:51.031688 100 627 XCSE 20210416 16:23:19.689261 400 627 XCSE 20210416 16:23:19.689261 100 626 XCSE 20210416 16:35:27.803595 100 625 XCSE 20210416 16:36:01.065610 200 625 XCSE 20210416 16:37:03.555165 50 624 XCSE 20210416 16:47:28.364164 450 624 XCSE 20210416 16:47:28.364164

