Grâce à l’application FlipNpik Geekco et BIXI Montréal font rouler les commerces locaux

MONTRÉAL, 19 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- (TSX-V: GKO) – Corporation Geekco Technologies annonce la conclusion d’un partenariat avec l’organisme à but non lucratif bien connu et chouchou du public, BIXI Montréal. Toujours dans le but promouvoir le commerce local, Geekco et le service de vélopartage de Montréal unissent dès aujourd’hui leurs efforts via l’application FlipNpik. Il s’agit d’une excellente nouvelle, principalement pour les utilisateurs et membres de BIXI ! Ils n’ont plus qu’à télécharger l’application FlipNpik, si ce n’est déjà fait, et à promouvoir activement les commerces locaux pour bénéficier de promotions exclusives dont celles offertes par BIXI dans la boîte à surprises sur l’application FlipNpik.



UNE ALLIANCE NATURELLE

Cette collaboration avec BIXI permet d’encourager et de récompenser la communauté locale, active dans la promotion des commerces de quartier. BIXI, tout comme FlipNpik, agit déjà comme un acteur de changement soucieux de l’environnement et de l’économie locale. BIXI cherche continuellement à contribuer à améliorer l’expérience urbaine, en utilisant un écosystème innovant, accessible et collaboratif. Récompenser et encourager la communauté locale à découvrir et promouvoir les commerces de quartier sur l’application FlipNpik, tout en se déplaçant à BIXI, est un modèle exemplaire des synergies qui permettent de stimuler l’économie locale.

« Ce partenariat avec Geekco était tout naturel pour nous. Chez BIXI nous sommes conscients de l’importance de la vitalité et de la viabilité des commerces locaux dans notre ville. Contribuer activement à l’écosystème de FlipNpik et ainsi participer à aider les commerçants du grand Montréal durement affectés par la pandémie est un grand privilège pour notre organisme. Cette collaboration nous permet d’offrir à nos utilisateurs et à nos membres une stimulation supplémentaire au cours de la découverte de leur ville à vélo », indique Christian Vermette Directeur Général de BIXI Montréal.



S’UNIR EN TEMPS DE PANDÉMIE

« À la suite de cette crise pandémique dévastatrice, unir nos forces pour mieux supporter l’économie locale est fondamental. En tant que partenaire, BIXI alimentera notre boîte à surprises en offrant des abonnements mensuels et des escomptes à l’achat de ceux-ci. Cela dans le but de motiver et de récompenser les utilisateurs qui publient sur FlipNpik et qui contribuent ainsi à dynamiser la visibilité des commerçants locaux de la grande région de Montréal », indique M. Erik Giasson CEO de Geekco.



À PROPOS DE GEEKCO

Geekco se positionne à l’avant-garde des réseaux sociaux en offrant FlipNpik, un réseau social collaboratif ayant pour objectif la promotion des commerces locaux et qui utilise le levier de la communauté. L’écosystème et l’application mobile FlipNpik unissent et récompensent les consommateurs, créateurs de contenu et influenceurs qui donnent de la visibilité aux commerces locaux, stimulant ainsi l’achat local. En échange, les utilisateurs actifs qui créent et partagent du contenu numérique sur FlipNpik reçoivent des points de participation « Flip Social », qu’ils peuvent ensuite utiliser pour réclamer, dans la boîte à surprises de l’application, des produits ou services exclusifs offerts par nos « partenaires stratégiques » et les commerces locaux y étant inscrits.

À PROPOS DE BIXI

BIXI Montréal est un organisme à but non lucratif créé en 2014 par la Ville de Montréal pour gérer le système de vélopartage à Montréal. Le réseau comprend plus de 8 000 vélos et 660 stations sur le territoire montréalais, ainsi qu’à Laval, Longueuil, Westmount, Ville de Mont-Royal et Montréal-Est. Beaucoup plus qu’un simple mode de transport, BIXI est aujourd’hui un fabuleux raccourci qui permet de circuler librement dans la ville où et quand on le désire pour aller où l’inspiration et/ou le devoir nous mène.

Et l’engouement pour les vélos en libre-service BIXI ne cesse de croître ! Avant la pandémie, de nouveaux records d’utilisation ont été enregistrés avec plus de 5,8 millions de déplacements, soit une hausse de 8 % par rapport à 2018. Près de 320 000 utilisateurs uniques ont choisi les services de BIXI.

