H2O Innovation augmente sa capacité manufacturière de 40% à son usine d’Ham-Nord (Québec)

QUÉBEC, 19 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- (TSXV : HEO) – H 2 O Innovation inc. (« H 2 O Innovation » ou la « Société ») est fière d’annoncer l’agrandissement de son usine de fabrication à Ham-Nord, afin de répondre à la croissance soutenue de sa ligne d’affaires Érablière et à l’augmentation anticipée des projets de traitement d’eau. Suivant la conclusion d’une entente de location, le nouvel espace d’une superficie de 21 390 pieds carrés, adjacent à l’usine actuelle, sera prêt à partir du 1er mai 2021.



L’usine de fabrication d’H 2 O Innovation située à Ham-Nord, près de Victoriaville, est responsable principalement de la conception d’équipements et de produits acéricoles ainsi que de systèmes de traitement d’eau et d’eaux usées. Depuis quelques années, l’espace prévu à la fabrication et à l’entreposage était devenu insuffisant et problématique; d’où la décision d’augmenter sa superficie manufacturière totale de près de 40%. L’entente de location de la nouvelle superficie a un terme d’une durée initiale de cinq (5) ans avec une option de renouvellement pour une période additionnelle de cinq (5) ans.

Ce nouvel endroit permettra de réaménager les stations de travail, afin de soutenir la croissance continue des lignes d’affaires Érablière et Technologies de traitement d’eau et services (« WTS »). La Société s’attend à des gains de productivité considérables, une meilleure gestion de l’inventaire ainsi qu’une amélioration de la sécurité des employés qui travailleront dans des espaces moins encombrés. Finalement, les équipes situées à Ham-Nord pourront aussi procéder à de nouvelles embauches afin de supporter la cadence de livraison des projets.

« La ligne d’affaires Érablière a connu une superbe saison et nous sommes vraiment satisfaits du succès qu’ont connu plusieurs nouveaux produits cette année. Conformément avec notre plan d’affaires stratégique triennal, nous prévoyons élargir encore plus notre offre client. Nous désirons évoluer également dans le marché agroalimentaire, en mettant à profit notre expertise en concentration de solutions sucrées, ainsi que dans le marché agricole, où nos technologies peuvent optimiser l'irrigation des sols. Ainsi, un accroissement de notre capacité manufacturière nous permettra de mieux répondre aux besoins futurs de nos clients », a déclaré Frédéric Dugré, président et chef de la direction d’H 2 O Innovation.

À propos d’H 2 O Innovation

L'innovation est dans notre nom et c'est ce qui anime l'organisation. H 2 O Innovation est une société qui offre des solutions de traitement d’eau complètes et qui se concentre sur la fourniture des meilleures technologies et services à ses clients. Les activités de la Société reposent sur trois piliers: i) les technologies de traitement d’eau et services (WTS) appliquent les technologies membranaires et l'expertise en ingénierie pour fournir des équipements et des services de traitement d’eau, d’eaux usées et de réutilisation d’eau aux clients municipaux et industriels, ii) les produits de spécialité (SP) sont un ensemble d'entreprises qui fabriquent et fournissent une gamme complète de produits chimiques de spécialité, de consommables et de produits spécialisés pour l'industrie mondiale du traitement d'eau, et iii) l’opération et la maintenance (O&M) fournissent des opérations contractuelles et des services associés pour les systèmes de traitement d'eau et d’eaux usées. Grâce à l'innovation, nous nous efforçons de simplifier le traitement d'eau. Pour plus d'informations, visitez www.h2oinnovation.com.

