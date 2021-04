English Danish

Med henvisning til § 30 i Lov om kapitalmarkeder oplyses det hermed, at Universal-Investment-Gesellschaft mbH den 19. april 2021 har meddelt SP Group A/S, at Universal-Investment-Gesellschaft mbH's aktiebeholdning i SP Group A/S siden 14. april 2021 har udgjort mere end 5% af aktiekapitalen og stemmerettighederne SP Group A/S.

Universal-Investment-Gesellschaft mbH ejer i alt 865.507 stk. aktier a DKK 2,00 i SP Group A/S svarende til 6,93 % af aktiekapitalen og stemmerettighederne.

