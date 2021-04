GTT : Chiffre d’affaires de 88 millions d’euros au premier trimestre 2021

English French

Chiffre d’affaires de 88 millions d’euros au premier trimestre 2021

No uvelles commandes de méthaniers et d’ éthaniers

Approbations de n ouvelles technologies qui soulignent le dynamisme de la R&D GTT

Nouveau contrat avec E.O N pour Elogen

Confirmation des objectifs 2021

Paris, le 19 avril 2021 - GTT (Gaztransport & Technigaz), société de technologie et d’ingénierie spécialisée dans la conception de systèmes de confinement à membranes pour le transport et le stockage du gaz liquéfié, annonce son chiffre d’affaires pour le premier trimestre de l’exercice 2021.

Chiffres-clés consolidés pour le premier trimestre 2021

(en milliers d'euros) T1 2020 T1 2021 Var. Chiffre d'affaires 102 481 87 557 -15% Dont nouvelles constructions 99 433 82 846 -17 % dont méthaniers / éthaniers 86 939 72 214 -17 % Dont FSU1 0 1 961 ns dont FSRU2 9 446 3 440 -64 % dont FLNG3 833 726 -13 % dont réservoirs terrestres 0 425 ns dont GBS4 511 987 +93 % dont navires propulsés au GNL 1 705 3 093 +81 % Dont services 3 048 4 711 +55 %

Philippe Berterottière, Président-Directeur Général de GTT, a commenté : « Depuis le début de l’année 2021, nous avons reçu six commandes de méthaniers et deux commandes d’éthaniers.

Par ailleurs, la décision d’investissement par le Qatar dans une nouvelle usine de liquéfaction de gaz, intervenue en février dernier, et l’ensemble des projets de liquéfaction en cours de construction représentent un potentiel de commandes significatif pour notre activité principale.

Sur le plan de l’innovation, nous avons obtenu plusieurs approbations de sociétés de classification pour développer de nouvelles technologies innovantes. GTT poursuit un effort constant de R&D afin de répondre aux besoins de ses clients dans le cadre de leur transition énergétique et des exigences accrues auxquelles ils font face. Par ailleurs, le nouveau contrat entre Elogen et l’énergéticien E.ON démontre le dynamisme commercial de notre filiale et l’attractivité de son offre permettant de produire de l’hydrogène vert.

Sur le plan financier, le chiffre d’affaires du premier trimestre 2021 est en ligne avec nos attentes. Il s’inscrit en baisse de 15 % par rapport à celui du premier trimestre 2020, lequel correspondait à un niveau hors norme en raison d’un flux de commandes particulièrement important, mais il est en hausse de 49 % par rapport au premier trimestre 2019.

En l’absence de décalage, à date, dans les calendriers de construction des navires, nous confirmons nos objectifs pour l’ensemble de l’exercice. »

Performance des segments d’activité

Le chiffre d’affaires consolidé du premier trimestre 2021 s’élève à 87,6 M€, en baisse de 15 % par rapport au premier trimestre 2020, lequel bénéficiait pleinement de l’afflux de commandes de 2018 et 2019.

Le chiffre d’affaires lié aux constructions neuves s’élève à 82,8 M€, en baisse de 17 %. Les redevances des méthaniers et éthaniers s’élèvent à 72,2 M€, celles des FSRU à 3,4 M€, celles des FSU à 2,0 M€ et celles des FLNG à 0,7 M€. Les autres redevances affichent une progression significative par rapport à 2020. Elles proviennent notamment du GNL carburant pour 3,1 M€ (+81 %) et des GBS pour 1,0 M€ (+93 %).

Le chiffre d’affaires lié aux services s’établit à 4,7 M€, en hausse de 55 % par rapport au premier trimestre 2020, grâce notamment aux acquisitions réalisées. Les prestations de maintenance et d’assistance aux navires en opération, des études de pré-ingénierie et des prestations de formation sont également en progression.

Faits marquants

Nouvelles commandes de méthaniers et d’éthaniers

A la suite des nombreuses commandes reçues en toute fin d’année 2020, GTT a enregistré deux commandes de méthaniers au cours du premier trimestre 2021. A cela, s’ajoutent d’autres commandes, reçues en avril, d’un méthanier de taille intermédiaire (79 960 m3) destiné au marché local chinois et de trois méthaniers de 174 000 m3 chacun. Ces méthaniers seront tous équipés des technologies récentes de GTT (Mark III Flex et NO96 L03+). Leur livraison est prévue entre le premier trimestre 2023 et le troisième trimestre 2024.

GTT a également reçu, en avril 2021, une commande de la part de Hyundai Heavy Industries (HHI), pour la conception des cuves de deux éthaniers de grande capacité (VLEC), d’une capacité totale de cargaison de 98 000 m3, pour le compte d’un armateur asiatique. Les cuves intégreront le système de confinement à membranes Mark III de GTT. La livraison des navires interviendra au cours du quatrième trimestre 2022 et du premier trimestre 2023.

Développement de nouvelles technologies

Début 2021, GTT a reçu des approbations de principe de la part des sociétés de classification bureau Veritas et DNV GL pour l’application de son système de confinement NO96 sur les cuves des très grands porte-conteneurs. Grâce à ces approbations, la technologie GTT destinée aux réservoirs GNL des très grands porte-conteneurs franchit une nouvelle étape.

Le 15 février 2021, GTT a obtenu deux approbations de principe de la part de Bureau Veritas. La première approbation porte sur le caractère « NH3 Ready » des cuves à membranes Mark III. La seconde approbation porte sur la pression de design élevée à « 1 barg » pour les applications GNL carburant telles que les grands porte-conteneurs. Cette approbation permet de donner plus de flexibilité aux armateurs dans toutes leurs opérations.

Le 6 avril 2021, GTT a obtenu une approbation de principe de la part de Bureau Veritas, portant sur l’utilisation d’une solution digitale destinée à évaluer le sloshing5, afin d’optimiser la fréquence des opérations de maintenance des réservoirs de GNL à membrane. Combinée à une analyse des risques pertinente, cette solution peut servir de support à des plans d’inspection alternatifs visant à optimiser la maintenance des réservoirs tout en respectant des normes de sécurité strictes. Cela se traduira par une flexibilité opérationnelle accrue et des économies substantielles pour les armateurs.

Le 16 avril 2021, GTT a annoncé le développement de NO96 Super+, une évolution du système de confinement de cargaison, qui a récemment reçu l'approbation de principe de la société de classification Bureau Veritas. Grâce à cette innovation, GTT réduit à nouveau l'évaporation de la cargaison pendant les opérations, NO96 Super+ garantissant un taux d’évaporation quotidien (BOR) de 0,085% Volume, contre 0,10% Volume avec NO96 L03+. La première maquette utilisant la technologie NO96 Super+ a été réalisée en février 2021 et a validé l’assemblage adéquat du système de confinement de cargaison. L'approbation finale devrait être obtenue mi-2021.

Nouveau contrat pour Elogen

Elogen a annoncé le 12 avril la signature d'un contrat avec l'énergéticien allemand E.ON, dans le cadre de son grand projet SmartQuart. Elogen fournira à E.ON un électrolyseur conteneurisé d'une puissance d'1 MW et d'une capacité de production de 200 m3 d'hydrogène par heure. L'électrolyseur sera équipé d'un transformateur et d'une unité de compression. L'intégration de ces équipements permettra à l'électrolyseur d'atteindre un niveau d'efficacité inégalé et de produire de l'hydrogène pour de multiples usages. L'électrolyseur sera livré sur le site de Kaisersesch, en Allemagne, et mis en route au cours du second semestre 2022.

Le partenariat prévoit également le développement par Elogen d’une unité de purification d’hydrogène. Cet équipement innovant sera conçu par les équipes d'Elogen aux Ulis, en France, et sera installé dans l'électrolyseur livré par Elogen à E.ON. Il permettra d'atteindre un niveau de pureté de 99,999%.

A travers cette commande, Elogen marque sa volonté d’être à la pointe de la R&D des systèmes hydrogène.



Evolution du carnet de commandes

Depuis le 1er janvier 2021, le carnet de commandes de GTT, hors GNL carburant, qui comptait alors 147 unités, a évolué de la façon suivante :

19 livraisons de méthaniers

4 livraisons d’éthaniers

1 livraison de FSRU

2 commandes de méthaniers

Au 31 mars 2021, le carnet de commandes, hors GNL carburant, s’établit ainsi à 125 unités, dont :

105 méthaniers

5 éthaniers

2 FSU

3 FSRU

1 FLNG

3 GBS

6 réservoirs terrestres





En ce qui concerne le GNL carburant, avec les livraisons de deux porte-conteneurs géants de CMA CGM, le nombre de navires en commande au 31 mars 2021 s’élève à 12 unités.

Perspectives 2021

En l’absence de reports ou annulations significatifs de commandes, GTT confirme ses objectifs pour l’exercice 2021, soit :

un chiffre d’affaires consolidé 2021 dans une fourchette de 285 à 315 millions d’euros,

un EBITDA 6 consolidé 2021 dans une fourchette de 150 à 170 millions d’euros,

consolidé 2021 dans une fourchette de 150 à 170 millions d’euros, un montant de dividende, au titre de l’exercice 20217, correspondant à un taux minimum de distribution de 80% du résultat net consolidé8.





***

Pièce jointe