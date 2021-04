2021-04-19 Avis de mise à disposition du RFA 2020

Communiqué de presse Tours-en-Savoie, le 19 avril 2021 – 18h00

TIVOLY

Société Anonyme au capital de 11 079 900 euros

Siège Social : 266 route Portes de Tarentaise

73790 Tours-en-Savoie

R.C.S. Chambéry : 076 120 021

Communiqué de mise à disposition

du rapport financier annuel 2020

Nous vous informons avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers notre rapport financier annuel 2020.

Ce rapport annuel peut-être consulté sur le site internet de la société à l’adresse suivante : www.tivoly.com dans la rubrique « Rapports financiers » de la partie du site dédiée aux investisseurs (Groupe).

TIVOLY est un groupe industriel qui a pour vocation la conception, la production et la commercialisation d’outils de coupe et de produits et services associés destinés aux professionnels de la fabrication et de la maintenance, aux artisans et aux particuliers, au secteur aéronautique, et aux secteurs médical et dentaire.

TIVOLY est coté sur Euronext Growth (FR0000060949 – ALTIV) et éligible au PEA PME

www.tivoly.com

