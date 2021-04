MARE NOSTRUM - Renforcement du pôle Formation - Nomination d’Anne Poinson en tant que Responsable pôle Formation

Renforcement du pôle Formation

Nomination d’Anne Poinson en tant que

Responsable pôle Formation

Grenoble, le 19 avril 2021 – 18h - Mare Nostrum, expert innovant des Ressources Humaines pour les PME/ETI, annonce le renforcement de son pôle Formation avec la nomination d’Anne Poinson au poste de Responsable du pôle Formation.

Après avoir débuté sa carrière au sein du service des Ressources Humaines de grandes entreprises, Anne Poinson prend la direction d’un établissement d’enseignement supérieur privé à Grenoble pendant 15 ans. Grâce à son expertise dans le domaine de la formation, ses qualités de gestionnaire et son sens du collectif, elle structurera et développera le pôle Formation de Mare Nostrum dans les différents domaines d’intervention du Groupe : industrie, logistique, BTP, RH, Qualité-Sécurité-Environnement (QSE), sport et immobilier.

Forte de son expertise dans le domaine de l’enseignement supérieur, elle accompagnera également le Groupe dans le renforcement de son offre de formation en apprentissage avec le développement de son Centre de Formation des Apprentis (CFA).

Nicolas Cuynat, Président Directeur Général de Mare Nostrum, déclare : « Nous sommes très heureux d’accueillir Anne Poinson au sein du groupe Mare Nostrum. Elle apportera sa solide expérience professionnelle pour consolider, réorganiser et développer notre pôle Formation. Cette division est un axe clé de notre développement tant en interne, avec la montée en compétences de nos salariés et intérimaires, qu’en externe avec une offre de formation renforcée et pointue sur nos secteurs d’activité. Nous pourrons ainsi être encore plus efficients pour accompagner et répondre à tous les besoins de nos clients ainsi qu’à la pénurie de compétences. »

Cette nomination témoigne du dynamisme du groupe Mare Nostrum dans la mise en œuvre de sa stratégie de renforcement de ses savoir-faire pour devenir un acteur incontournable des solutions RH pour les PME/ETI.

Plus d’informations sur www.mare-nostrum.eu

Prochain RDV :

28 avril 2021 : Résultats annuels 2020 et chiffre d’affaires du 1er trimestre 2021

A propos de Mare Nostrum :

Depuis plus de 15 ans, le groupe Mare Nostrum est un expert innovant de la gestion des ressources humaines spécialisé dans le travail temporaire, le recrutement, la formation ainsi que le portage salarial et la mobilité professionnelle. Le Groupe est présent sur l’ensemble du cycle de l’emploi au travers d’une offre multimarque dédiée aux PME/ETI. Son approche sur-mesure orientée clients à forte valeur ajoutée, lui permet d’afficher une croissance rentable et dynamique. Il s’appuie sur plus de 300 collaborateurs permanents, 12 000 intérimaires et plus de 100 implantations commerciales (France et International). Mare Nostrum est labellisé « Entreprise innovante » par Bpifrance et éligible au dispositif PEA-PME. FR0013400835 - Mnémonique : ALMAR

Contacts

MARE NOSTRUM AELIUM Investisseurs

Nicolas Cuynat

Tél : +33 (0)4 38 12 33 50

investisseurs@mare-nostrum.eu







Presse

Céline Anselme

Tél : +33 (0)4 76 24 91 38

canselme@mare-nostrum.eu Investisseurs

Jérôme Gacoin / Solène Kennis

Tél : +33 (0)1 75 77 54 68

skennis@aelium.fr

Pièce jointe