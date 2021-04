Résultat des votes de l’Assemblée Générale Mixte du 16 avril 2021

English French





Daix (France), le 19 avril 2021 – Inventiva (Euronext Paris et Nasdaq : IVA), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement clinique de petites molécules administrées par voie orale pour le traitement de la stéatohépatite non alcoolique (NASH), des mucopolysaccharidoses (MPS) et d’autres maladies avec un besoin médical non satisfait significatif, annonce le résultat des votes de son Assemblée Générale Mixte du 16 avril 2021.

L’Assemblée Générale Mixte s’est tenue sous la présidence de Monsieur Frédéric Cren, Président-Directeur Général et cofondateur d’Inventiva, au siège social de la Société, 50, rue de Dijon - 21121 Daix, France, à huis-clos, hors la présence physique des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d’y assister, conformément aux mesures dérogatoires portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées prises par les autorités françaises en raison de la pandémie de COVID-19.

Toutes les résolutions soumises au vote ont été adoptées par ses actionnaires, à l'exception de la 24e résolution qui aurait donné compétence au Conseil d’Administration de décider d'augmentations de capital social réservées aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise à instituer par la Société.

En application de l’article R. 22-10-14 IV. du Code de commerce, l’Assemblée Générale Mixte a notamment approuvé, sans modification, la politique de rémunération des mandataires sociaux telle que présentée dans le Document d’Enregistrement Universel 2020 (Partie 3.5.1, pages 141 et suivantes).

Les informations relatives au résultat des votes sont présentées ci-dessous :

Nombre total d’actions : 38 630 261

Nombre total d'actions ayant le droit de participer au vote : 38 585 566





Partie ordinaire Partie extraordinaire Actionnaires Actions Voix Actionnaires Actions Voix Actionnaires présents 0 0 0 0 0 0 Pouvoir à des tiers 0 0 0 0 0 0 Pouvoir au Président 221 2 652 173 2 673 283 221 2 652 173 2 673 283 Votes par correspondance 113 27 197 719 38 630 397 113 27 197 719 38 630 397 TOTAL 334 29 849 892 41 303 680 334 29 849 892 41 303 680 Quorum 77,36% 77,36%









Résolutions Etat

Adoption Nombre d'actions représentées Proportion du capital social représenté

(%) Nombre total de voix exprimées



Pour Contre Abstention Nombre de voix % des voix exprimées Nombre de voix % des voix exprimées Nombre de voix % du total des droits de vote 1ère résolution - AGO Adoptée 29 849 892 77,27% 41 303 315 41 303 183 >99,99% 132 0,00% 365 0,00% 2ème résolution - AGO Adoptée 29 849 892 77,27% 41 303 358 41 303 183 >99,99% 175 0,00% 322 0,00% 3ème résolution - AGO Adoptée 29 849 892 77,27% 41 303 352 41 303 190 >99,99% 162 0,00% 328 0,00% 4ème résolution - AGO Adoptée 29 849 892 77,27% 41 303 175 41 303 043 >99,99% 132 0,00% 505 0,00% 5ème résolution - AGO Adoptée 29 849 892 77,27% 41 300 747 39 439 449 95,49% 1 861 298 4,51% 2 933 0,01% 6ème résolution - AGO Adoptée 29 849 892 77,27% 41 300 730 39 439 383 95,49% 1 861 347 4,51% 2 950 0,01% 7ème résolution - AGO Adoptée 29 849 892 77,27% 41 300 788 41 103 691 99,52% 197 097 0,48% 2 892 0,01% 8ème résolution - AGO Adoptée 29 849 892 77,27% 41 301 840 40 440 278 97,91% 861 562 2,09% 1 840 0,00% 9ème résolution - AGO Adoptée 29 849 892 77,27% 41 301 840 40 440 324 97,91% 861 516 2,09% 1 840 0,00% 10ème résolution - AGO Adoptée 29 849 892 77,27% 41 301 990 41 292 738 99,98% 9 252 0,02% 1 690 0,00% 11ème résolution - AGO Adoptée 29 849 892 77,27% 41 302 851 41 302 429 >99,99% 422 0,00% 829 0,00% 12ème résolution - AGO Adoptée 29 849 892 77,27% 41 302 820 41 302 530 >99,99% 290 0,00% 860 0,00% 13ème résolution - AGO Adoptée 29 849 892 77,27% 41 302 783 41 302 543 >99,99% 240 0,00% 897 0,00% 14ème résolution - AGO Adoptée 29 849 892 77,27% 41 303 308 39 435 344 95,48% 1 867 964 4,52% 372 0,00% 15ème résolution - AGE Adoptée 29 849 892 77,27% 41 302 548 41 105 591 99,52% 196 957 0,48% 1 132 0,00% 16ème résolution - AGE Adoptée 29 849 892 77,27% 41 302 502 39 440 822 95,49% 1 861 680 4,51% 1 178 0,00% 17ème résolution - AGE Adoptée 29 849 892 77,27% 41 302 552 39 437 788 95,49% 1 864 764 4,51% 1 128 0,00% 18ème résolution - AGE Adoptée 29 849 892 77,27% 41 249 716 39 384 922 95,48% 1 864 794 4,52% 53 964 0,11% 19ème résolution - AGE Adoptée 29 849 892 77,27% 41 249 666 39 385 456 95,48% 1 864 210 4,52% 54 014 0,11% 20ème résolution - AGE Adoptée 29 849 892 77,27% 41 249 686 39 485 599 95,72% 1 764 087 4,28% 53 994 0,11% 21ème résolution - AGE Adoptée 29 849 892 77,27% 41 249 644 39 386 420 95,48% 1 863 224 4,52% 54 036 0,11% 22ème résolution - AGE Adoptée 29 849 892 77,27% 41 302 480 39 440 265 95,49% 1 862 215 4,51% 1 200 0,00% 23ème résolution - AGE Adoptée 29 849 892 77,27% 41 302 584 39 432 702 95,47% 1 869 882 4,53% 1 096 0,00% 24ème résolution - AGE Rejetée 29 849 892 77,27% 41 298 555 14 132 290 34,22% 27 166 265 65,78% 5 125 0,01% 25ème résolution - AGE Adoptée 29 849 892 77,27% 41 298 575 41 297 126 >99,99% 1 449 0,00% 5 105 0,01% 26ème résolution - AGE Adoptée 29 849 892 77,27% 41 297 529 39 436 321 95,49% 1 861 208 4,51% 6 151 0,01% 27ème résolution - AGE Adoptée 29 849 892 77,27% 41 301 251 39 439 037 95,49% 1 862 214 4,51% 2 429 0,00% 28ème résolution - AGE Adoptée 29 849 892 77,27% 41 298 590 39 435 399 95,49% 1 863 191 4,51% 5 090 0,01% 29ème résolution - AGO Adoptée 29 849 892 77,27% 41 302 445 41 301 162 >99,99% 1 283 0,00% 1 235 0,00%





