[Communiqué de presse iliad] Offre réservée aux salariés du Groupe iliad Up2Share

Communiqué de presse

Paris, le 19 avril 2021

Offre réservée aux salariés du Groupe iliad

Up2Share

communication financière

Le Groupe iliad met en place une nouvelle offre collective d'actionnariat salarié Up2Share, visant à associer les collaborateurs aux objectifs stratégiques et au développement d'iliad.

Le Conseil d'administration d'iliad a décidé le 25 janvier 2021 le principe d'une augmentation de capital réservée au profit des adhérents aux plans d'épargne groupe d'iliad (PEG et PEGI) conformément aux dispositions des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail, dans la limite maximum de 296 552 actions, représentant 0,5% du capital social au 31 décembre 2020.

Formules proposées :

Les salariés participants dans le cadre du PEG (entités françaises) auront le choix entre deux formules d'investissement abondées, par le biais des compartiments du FCPE iliad investi en actions iliad :

une formule "Classique" dans laquelle le souscripteur investit en actions iliad au prix décoté de 25% ; et

une formule "Levier" dans laquelle le souscripteur bénéficie de la protection de son versement initial et d'un multiple de la hausse moyenne protégée du cours de l'action.

En Italie, seule la formule "Classique" sera proposée avec la souscription des actions au prix décoté en direct, dans le cadre du PEGI.



Indisponibilité :

Les actions souscrites en direct ainsi que les parts de FCPE seront bloquées pendant une période de cinq années, sauf survenance de l’un des cas de déblocage anticipé. A l'issue de la période de blocage, les actions détenues dans le cadre de la formule "A effet de Levier" seront cédées sur le marché. Celles détenues dans le cadre de la formule "Classique", directement ou par l'intermédiaire d'un FCPE, pourront être conservées par les salariés.

Exercice des droits de vote :

La souscription est réalisée en France par l’intermédiaire du FCPE iliad et en Italie en actionnariat direct.

Les droits de vote afférents aux titres détenus dans le FCPE iliad seront exercés par le Conseil de surveillance du FCPE iliad. Les droits de vote afférents aux titres détenus en direct seront exercés par le souscripteur.



Calendrier indicatif :

Le calendrier indiqué ci-dessous pourrait être modifié en raison d'événements affectant le bon déroulement de l’opération.

Période de réservation : jusqu'au 16 avril 2021

Fixation du prix de souscription : prévue le 18 mai 2021

Période de souscription/révocation : prévue du 19 mai au 23 mai 2021

Augmentation de capital : prévue le 15 juin 2021



Cotation :

L'admission aux négociations sur un marché d'Euronext Paris (Code ISIN : FR0004035913) sera demandée dès la réalisation de l'augmentation de capital.



Opération de couverture :

La mise en place de la formule "A effet de Levier" est susceptible de générer de la part de l'établissement financier contrepartie de l'opération d'échange, des opérations de couverture, préalablement à la réalisation de l'augmentation de capital, et pendant toute la durée de la Formule "Levier".

Le présent communiqué est établi en application de l'article 223-2 du Règlement général de l'AMF et de l'article 3.1 de la Position - recommandation AMF - DOC-2012-10.









