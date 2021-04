Atos se renforce dans la transformation digitale du secteur industriel grâce à l’acquisition de Processia

English French

Paris, France, le 20 avril 2021 - Atos annonce aujourd'hui avoir signé un accord en vue d’acquérir Processia, intégrateur canadien de systèmes de gestion du cycle de vie des produits (Product Lifecycle Management - PLM) et partenaire « Services » mondial de Dassault Systèmes.

Conformément à sa stratégie sectorielle, cette acquisition va renforcer la capacité d’Atos à accompagner la transformation digitale des entreprises industrielles, accélérant leur entrée dans l’ère de l’Industrie 4.0. Les compétences de Processia viendront enrichir la division « PLM et solutions d'ingénierie » d’Atos, complétant ses offres de services actuelles de technologies Siemens, PTC et Dassault Systèmes. D’autre part, cette transaction permettra à Atos d’étendre sa présence en Amérique du Nord et en Europe, notamment en Belgique, au Canada, en France, en Inde, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et aux États-Unis.

La transformation numérique est devenue un impératif pour les entreprises du secteur industriel, les amenant à imaginer des moyens innovants pour collecter et centraliser les données produites par tous les acteurs de l’entreprise afin d’en faciliter l’accès et l’analyse. Offrant une vue unique et uniforme des données liées aux produits, le PLM constitue l’un des piliers de l’Industrie 4.0.

Fondée en 2000, Processia offre des services de conseil, d'intégration et de gestion pour les entreprises des secteurs de l'aérospatiale, de l'automobile, du transport, des sciences de la vie, de la fabrication et de la haute technologie. Atos intégrera au sein de ses équipes les plus de 250 professionnels hautement qualifiés de Processia.

« Nous sommes ravis d'accueillir les experts de Processia et de renforcer nos capacités de transformation du secteur industriel. Processia possède des compétences fortes et une excellente réputation qui compléteront parfaitement le portefeuille de services PLM et d'ingénierie de la division Manufacturing d'Atos. L’empreinte géographique et la base de clients des deux entreprises sont également très complémentaires », a déclaré Pierre Barnabé, Responsable de l'Industrie Manufacturing chez Atos.

« Je suis très fier qu’Atos ait choisi de faire confiance à notre entreprise en pleine croissance, entamant ainsi un nouveau chapitre de l’histoire de Processia. La vision d’Atos et l'identité de Processia sont en adéquation et la dimension internationale du Groupe va être un atout considérable pour réaliser nos ambitions de croissance et de développement. Cette acquisition témoigne de la qualité de notre réputation et de celle des services que nous offrons dans le domaine de la gestion du cycle de vie des produits PLM », a déclaré Vincent Fraser, PDG et cofondateur de Processia.

La finalisation de la transaction devrait avoir lieu au deuxième trimestre 2021.

À propos d’Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec 105 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de 11 milliards d’euros. Numéro un européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 71 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s’engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos opère sous les marques Atos et Atos|Syntel. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris et fait partie de l’indice CAC 40.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

À propos Processia

Processia est une société de conseil et un intégrateur de systèmes mondial qui aide les organisations à tirer des avantages concrets de la transformation numérique de l'entreprise tout au long du cycle de vie des produits - en libérant tout le potentiel de la plateforme 3DEXPERIENCE. L'entreprise compte plus de 250 professionnels passionnés, aux profils culturels divers, répartis dans neuf pays. Processia a développé un cadre complet et pragmatique pour offrir un maximum de valeur à ses clients en fournissant des feuilles de route stratégiques et la définition d'un modèle d'exploitation cible, la mise en œuvre et la mise à niveau de la plate-forme, l'assurance qualité, la transition des services, la gestion du changement organisationnel et la maintenance. Processia a reçu le statut de partenaire Top Certified de Dassault Systèmes en 2020, dans une quête d'excellence et de développement continu des talents.

