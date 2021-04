VALLOUREC : L’ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES APPROUVE LES RESOLUTIONS NECESSAIRES A LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE RESTRUCTURATION FINANCIERE A UNE TRES LARGE MAJORITE

English French





L’ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES APPROUVE LES RESOLUTIONS NECESSAIRES A LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE RESTRUCTURATION FINANCIERE A UNE TRES LARGE MAJORITE

Boulogne-Billancourt, le 20 avril 2021 – Dans le contexte de l’épidémie de Covid-19 et conformément à la réglementation, l’Assemblée générale mixte des actionnaires de Vallourec S.A. (la « Société ») et l’Assemblée spéciale des détenteurs d’actions de la Société à droits de vote double doivent se tenir exceptionnellement à huis clos sans la présence physique de ses actionnaires, aujourd’hui, respectivement à 8h et 14 heures. En conséquence, tous les votes ont déjà été reçus par la Société.

Vallourec annonce, sur la base des informations reçues, que la totalité des résolutions nécessaires à la mise en œuvre de la restructuration financière prévue par le projet de plan de sauvegarde de la Société ont été approuvées, à plus de 83% des votes exprimés. Toutes les autres résolutions soumises à l’Assemblée générale mixte des actionnaires de Vallourec SA ont également été approuvées. De même, la suppression des droits de vote double a été approuvée par l’Assemblée spéciale des détenteurs d’actions de la Société à droits de vote double. Les informations détaillées concernant le quorum et les votes sur chaque résolution seront disponibles après certification des feuilles de présence par le bureau des Assemblées, dans la section « Assemblées générales » du site internet de la Société https://www.vallourec.com/fr/ investisseurs/assemblees-generales.

Les actionnaires pourront suivre à distance et en direct le déroulé des Assemblées à l’adresse suivante https://www.vallourec.com/fr/investisseurs/assemblees-generales; ces déroulés seront également disponibles en différé sur le site internet de Vallourec à la même adresse.

La Société permettra aux actionnaires qui le souhaiteraient de poser des questions en direct, après l’ouverture du débat par le Président de l’Assemblée générale, via un « chat » par écrit accessible lors de la retransmission en direct de l’Assemblée générale sur le site Internet de la Société (https://www.vallourec.com/fr/investisseurs/assemblees-generales).

Edouard Guinotte, Président du Directoire, a déclaré : « L’approbation de nos actionnaires est une étape-clé dans la mise en œuvre de notre plan de restructuration financière et je souhaite les remercier pour leur soutien décisif en vue de nous permettre de déployer notre plan stratégique. »

Les plus prochaines étapes de la restructuration financières sont les suivantes :

l’obtention des autorisations requises aux titres du contrôle des concentrations et des investissements étrangers par les autorités compétentes ; selon le calendrier indicatif actuellement envisagé, ces autorisations pourraient être obtenues avant le 11 mai 2021 ;





l’arrêté du projet de plan de sauvegarde de la Société par jugement du Tribunal de commerce de Nanterre. Selon le calendrier indicatif actuellement envisagé, le tribunal devrait examiner la demande d’arrêté du projet de plan lors d’une audience prévue le 11 mai 2021 et le jugement d’arrêté du plan pourrait être rendu dès le 19 mai 2021 ; et





le lancement de l’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription de 300 millions d’euros garantie en totalité par certains créanciers, après approbation par l’Autorité des marchés financiers du prospectus relatif à cette opération ; selon le calendrier indicatif actuellement envisagé, ce lancement pourrait intervenir début juin.





Il est rappelé que, selon le calendrier indicatif actuellement envisagé, Vallourec a pour objectif de mettre en œuvre l’ensemble des opérations prévues par le plan de restructuration financière d’ici la fin du mois de juin 2021.

Calendrier

20 mai 2021 : Publication des informations trimestrielles

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

Relations investisseurs

Jérôme Friboulet

Tél. : +33 (0)1 49 09 39 77

Investor.relations@vallourec.com Relations presse

Héloïse Rothenbühler

Tél. : +33 (0)1 41 03 77 50

heloise.rothenbuhler@vallourec.com



Relations actionnaires individuels

N° Vert : 0805 65 10 10

actionnaires@vallourec.com

Pièce jointe