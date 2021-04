Trading Update for 1. kvartal 2021 (foreløbige tal)

English Danish

SP Group A/S har sat ny omsætningsrekord for et kvartal.

Alle vore 28 fabrikker rundt om i verden kører produktion, og vore 6 salgskontorer er åbne.

Vi gør fortsat alt for at passe på hinanden, vore partnere og vore familier for at undgå Corona virus.

Omsætningen steg i første kvartal 2021 med DKK 51,7 mio. til DKK 598,1 mio. svarende til 9,5 % i

forhold til samme periode sidste år.

Resultatet før afskrivninger (EBITDA) blev i første kvartal 2021 DKK 105,2 mio. mod DKK 87,9 mio. i samme periode 2020 svarende til en EBITDA margin på 17,6 %.

Resultatet før finansielle poster (EBIT) blev i første kvartal 2021 DKK 68,8 mio. mod DKK 53,8 mio. i samme periode 2020.

Resultatet før skat og minoriteter blev i første kvartal 2021 DKK 67,5 mio. mod DKK 50,2 mio. i samme periode 2020 svarende til en EBT margin på 11,3 %.

Pengestrømmene fra driften var i første kvartal 2021 positive med DKK 66,3 mio., hvor de i samme periode sidste år var positive med DKK 79,6 mio.

Den nettorentebærende gæld, NIBD, er DKK 702,4 mio. ultimo marts 2021 mod DKK 853,3 mio. på samme dato i 2020. Ultimo 2020 var NIBD DKK 686,1 mio. NIBD svarer til 1,9 gange de seneste 12 måneders EBITDA.

Corona virussets udbredelse og myndighedernes reaktioner gør, at der fortsat er stor usikkerhed om vort aktivitetsniveau og pengestrømme i de kommende måneder.

Som følge af den meget positive udvikling i første kvartal med høj vækst og godt produktmiks ændres forventninger til hele året:

Der forventes nu en vækst i omsætningen på 4-12 % (tidligere 3-10 %)

En EBITDA margin på 16-18 % (tidligere 16-17 %)

En EBT margin på 9-12 % (tidligere 9-10 %).

Frank Gad udtaler: ”Til trods for Corona pandemien, global uro, mange markedsudfordringer og volatile råvarepriser er det lykkedes at øge salget og driftsindtjeningen igen i 1. kvartal. Første kvartal 2021 har været vort hidtil bedste kvartal på både top- og EBITDA-linje”.

Delårsrapporten for 1. kvartal 2021 offentliggøres som tidligere annonceret den 26. maj 2021.

