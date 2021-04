Danske Andelskassers Bank A/S udvider direktionen

Selskabsmeddelelse nr. 22/2021 | 20. april 2021



Bestyrelsen i Danske Andelskassers Bank har besluttet at udvide direktionen ved at udnævne Alma Lund Høj til bankdirektør og medlem af direktionen pr. 1. maj 2021.



Alma Lund Høj er 53 år og har været ansat i Danske Andelskassers Bank siden 2018 som Direktør for direktionssekretariatet. Tidligere har Alma Lund Høj bl.a. været økonomichef og underdirektør i andre pengeinstitutter.

Alma Lund Høj får som bankdirektør ansvaret for områderne Direktionssekretariat, Finans samt Risiko og Compliance.

”Vi er i bestyrelsen glade for, at det er lykkes at finde en intern kandidat med de rigtige kompetencer til at træde ind i direktionen. Med en udvidelse af direktionen, opnås der i endnu højere grad mulighed for at fortsætte den udvikling banken er på samt at eksekvere på bankens strategi herunder at efterleve bankens strategiske målsætninger. Jeg er sikker på, at Alma vil bidrage positivt til denne udvikling” udtaler bestyrelsesformand Anders Howalt-Hestbech.

Direktionen i Danske Andelskassers Bank vil fremadrettet bestå af Adm. direktør Jan Pedersen og Bankdirektør Alma Lund Høj.

Kontaktinformation

For eventuelle spørgsmål til denne meddelelse kan Adm. direktør Jan Pedersen kontaktes på telefon 87 99 31 22.

