WSP s’engage à atteindre zéro émission nette et se fixe des objectifs de réduction des émissions de GES fondés sur la science

MONTRÉAL, 20 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- WSP Global Inc. (TSX : WSP) (« WSP » ou l’« entreprise ») est ravie d’annoncer qu’elle a pris d’ambitieuses mesures en matière de changements climatiques en s’engageant à atteindre l’objectif « zéro émission nette » dans sa chaine de valeur d’ici 2040. Afin de respecter son engagement « zéro émission nette », l’entreprise s’est fixé des objectifs de réduction des gaz à effet de serre (GES) fondés sur des données scientifiques, qui ont été approuvés par l’initiative Science Based Targets (SBTi).



« C’est avec plaisir que nous annonçons la prise de cet engagement et que nous nous joignons à d’autres organisations pour ouvrir la voie à la gestion rapide des enjeux liés aux changements climatiques », a expliqué Alexandre L’Heureux, président et chef de la direction de WSP. « De plus, en tant que première entreprise mondiale de services-conseils en environnement, nous sommes bien positionnés pour informer nos clients sur leur propre transition vers une économie à faible empreinte carbone. Notre approche Conçu pour l’avenirMD est au cœur même de la façon dont nous pouvons accompagner nos clients dans un monde en mutation. »

Dans le cadre de son engagement à atteindre zéro émission nette, WSP participe aussi à la Campagne objectif zéro, qui rassemble de grandes initiatives « zéro émission nette » et qui vise à donner un élan pour passer à une économie décarbonisée avant la 26e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP26) qui aura lieu plus tard cette année.

« Nous félicitons WSP de s’être fixé des objectifs fondés sur la science et compatibles avec le plafonnement du réchauffement à 1,5°C, l'objectif le plus ambitieux de l'accord de Paris », a déclaré Heidi Huusko, directrice principale, Environnement et climat, au Pacte mondial des Nations unies, l'un des partenaires de l'initiative des objectifs fondés sur la science. « En alignant ses objectifs sur un avenir à 1,5°C en tant que signataire de la campagne Ambition commerciale pour 1,5°C, WSP prend des mesures pour prévenir les effets les plus néfastes du changement climatique. »

Les objectifs de réduction des gaz à effet de serre annoncés aujourd’hui par WSP remplacent ceux précédemment annoncés et augmentent le niveau de nos ambitions pour s'aligner sur les dernières données scientifiques sur le climat.

Objectifs de réduction des émissions de GES de WSP fondés sur la science



Les objectifs de réduction des émissions de GES de WSP sont fondés sur des données scientifiques et ils s’appliquent aux catégories 1 et 2, ainsi qu’à toutes les émissions pertinentes de la catégorie 3,1 définies par le GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard. Les objectifs sont les suivants : WSP s’engage à réduire de 60 %, en valeur absolue, ses émissions de gaz à effet de serre dans les catégories 1 et 2 basées sur le marché d’ici 2030 par rapport à l’année de référence de 2018. WSP s’engage également à réduire de 30 %, en valeur absolue, ses émissions de gaz à effet de serre dans la catégorie 3 au cours de cette même période.

En plus de ses objectifs basés sur la science, WSP s’engage à n’utiliser que de l’électricité renouvelable d’ici 2030 afin d’appuyer ses efforts de réduction au sein de ses opérations.

Chaque entité régionale de WSP travaille à mettre à jour son plan d’action en matière de GES pour appuyer la réalisation de ces objectifs. Parmi les mesures requises pour réduire les émissions dans les catégories 1 et 2, WSP continuera à mettre l’accent sur l’efficacité énergétique de ses installations partout dans le monde, ainsi que sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre de son parc de véhicules. L’objectif pour la catégorie 3 englobe désormais toutes les catégories pertinentes pour l’entreprise (l’achat de biens et de services, les voyages d’affaires, le transport des employés et les autres sources d’émissions en amont), telles qu’elles sont définies dans le Protocole sur les gaz à effet de serre.2 Chaque entité régionale de WSP se concentrera donc également sur les réductions d'émissions liées à ce que nous achetons, à nos déplacements et à notre façon de travailler en dehors du bureau.

Émissions de GES associées aux conceptions et aux services-conseils

Compte tenu de la nature des services offerts chez WSP, l’entreprise peut avoir un impact positif important pour réduire les émissions de GES dans l’environnement bâti grâce à ses services de conception et à ses services-conseils.

« Nous nous attendons à mettre davantage l’accent sur la mesure et la réduction des émissions de GES associées aux infrastructures dans les années à venir, et nous reconnaissons qu'il s’agit d’une étape essentielle pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris », a expliqué Alexandre L’Heureux, président et chef de la direction de WSP. « Aujourd'hui, nous annonçons que WSP s'engage à mieux comprendre les émissions de gaz à effet de serre associées à ses conceptions et à ses services-conseils, et à collaborer avec ses clients et ses partenaires pour réduire les émissions ».

« Aider ses clients à réduire leurs émissions demeure donc l’un des principaux objectifs de WSP, aussi bien pour des raisons écologiques que pour créer des retombées sociales positives, à mesure que les communautés bénéficient d’infrastructures résilientes et à faible empreinte carbone », a déclaré André-Martin Bouchard, directeur mondial, Environnement et ressources de WSP. « En intégrant notre approche Conçu pour l’avenirMD à notre processus de livraison de projets, nous avons la possibilité de contribuer de manière significative à l’atténuation des changements climatiques ».

Les objectifs que WSP fixe aujourd’hui pour ses activités mondiales seront consignés dans son Rapport sur le développement durable annuel et dans ses réponses au questionnaire du CDP sur les changements climatiques.



1 Catégorie 1 : Émissions directes, y compris la consommation de combustibles sur place, tels que le gaz naturel pour le chauffage ou la consommation de carburant par les véhicules possédés ou loués, ainsi que les émissions provenant de l’équipement de refroidissement; Catégorie 2 : Émissions indirectes associées à l’énergie produite par des tiers et achetée pour être utilisée dans les bureaux, telle que l’électricité fournie par le réseau public, la vapeur provenant d’un complexe de chauffage collectif ou l’eau provenant d’une centrale de refroidissement. Catégorie 3 : Autres émissions indirectes, y compris les biens et services achetés, les voyages d'affaires et les déplacements des employés, ainsi que d'autres catégories d'émissions pertinentes.

2 Les catégories d’émissions associées à l’objectif de catégorie 3 mis à jour de WSP sont l’achat de biens et de services, les biens d’investissement, les activités relatives aux combustibles et à l’énergie, la génération de déchets dans le cadre des activités, les voyages d’affaires et les déplacements du domicile au travail des employés (incluant les émissions résultant du télétravail des employés).