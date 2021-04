Aktionäre stimmen allen Anträgen zu

German English

Die Aktionäre der Feintool International Holding AG haben an der General-versammlung am 20. April 2021 alle Anträge angenommen.

An der ordentlichen Generalversammlung der Feintool International Holding AG vom 20. April 2021 haben die Aktionäre den Jahresbericht und die Jahresrechnung 2020 gutgeheissen. Auch dem beantragten Verzicht auf eine Dividendenausschüttung, bedingt durch die Covid-19 -Krise stark negativ beeinflussten Jahresergebnisse, wurde zugestimmt.

Alle zur Wiederwahl stehenden Verwaltungsratsmitglieder, namentlich Alexander von Witzleben, Christian Mäder, Dr. Marcus Bollig, Norbert Indlekofer und Heinz Loosli, wurden von der Generalversammlung in ihren Ämtern bestätigt.

Weiter beschloss die Generalversammlung die Schaffung von genehmigtem Kapital in Höhe von 1’000'000 Aktien, einem Anteil von 20.3% des heutigen Aktienkapitals entsprechend. Verwaltungsratspräsident Alexander von Witzleben bestätigt: «Wir schaffen damit die Voraussetzungen, sich bietende Marktchancen rasch nutzen zu können.»

Kurzprofil

Feintool ist ein international agierender Technologie- und Marktführer in den Technologien Feinschneiden, Umformen und E-Blechstanzen zur Verarbeitung von Stahlblechen. Diese Technologien zeichnen sich durch Wirtschaftlichkeit, Qualität und Produktivität aus. Als Innovationstreiber erweitert Feintool die Grenzen dieser Technologien laufend und entwickelt für die Bedürfnisse ihrer Kunden intelligente Lösungen: leistungsfähige Feinschneidsysteme, innovative Werkzeuge und modernste Fertigungsverfahren rund um das Stahlblech in hohen Stückzahlen für Automobil- und anspruchsvolle Industrieanwendungen. Die eingesetzten Verfahren unterstützen die Trends der Automobilindustrie. Feintool ist dabei Entwicklungspartner in den Bereichen Leichtbau/Nachhaltigkeit, Plattform- und automatisierte Antriebskonzepte, Elektroantriebe sowie Hybride. Das 1959 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in der Schweiz ist mit eigenen Produktionswerken und Technologiezentren in Europa, USA, China und Japan vertreten und damit immer nahe beim Kunden. Rund 2600 Mitarbeitende und über 80 Auszubildende arbeiten weltweit an neuen Lösungen.



