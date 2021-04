NioBay fournit une mise à jour corporative et sur ses initiatives liées aux batteries à base de niobium

English French

MONTRÉAL, 20 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Métaux Niobay inc. (« NioBay » ou la « Société ») (TSX-V: NBY) (OTCQB: NBYCF), une société axée sur les questions d’environnement, de développement durable, de gouvernance et d’inclusion autochtone (« ESGI ») a le plaisir de fournir une mise à jour sur ses activités liées à son projet James Bay Niobium et à son projet Crevier Niobium & Tantale, en plus d’une mise à jour corporative.



Technologies de batteries au niobium

Tel que publié le 6 avril 2021, la Société a annoncé le début d’une série d’essais hydrométallurgiques pour la production de niobium de qualité batterie à son projet James Bay Niobium situé sur le territoire traditionnel de la Première nation Moose Cree (« PNMC »), à 42 km au sud de Moosonee, en Ontario. La Société est maintenant heureuse d'annoncer qu’elle investira davantage dans la technologie des batteries au niobium en lançant des essais supplémentaires pour produire du matériau précurseur pour les batteries au niobium, mais cette fois à partir de son projet Crevier Niobium et Tantale situé à 53 km au nord de la municipalité de Gérardville, Québec sur le territoire traditionnel de la Première Nation de Pekuakamiulnuatsh.

NioBay a identifié plusieurs entreprises, dont Toshiba, et d’autres entreprises privées, qui utilisent le niobium pour développer des technologies révolutionnaires de batteries. Les matériaux à base de niobium permettent des temps de charge ultra-rapides (1 à 10 minutes), une sécurité accrue de la batterie, une longue durée de vie du cycle (+10 000 cycles de charge) et une amélioration des performances des véhicules électriques (VE) à des plages de température variables.

Le matériel d’anode de prochaine génération aidera à augmenter la capacité volumétrique de la batterie à trois fois (3X) comparé aux batteries commercialisées de lithium titane (LTO) tout en offrant les avantages d’une longue durée de vie et une charge ultra-rapide.

Projet James Bay Niobium

À la suite de la pause du programme de forage au début de l'année, la Société poursuivra les discussions avec la PNMC au début de mai. L'objectif est de discuter d'un programme de forage d'été, en plus du lancement d'une étude de base environnementale collaborative qui devrait inclure du personnel et des entrepreneurs indépendants issus de la PNMC.

Octroi d’options

Le conseil d’administration a approuvé l’octroi d’options d’achat d’actions à l’intention d’un nouvel administrateur de la Société, lui permettant d’acquérir 50 000 actions ordinaires de NioBay. Le tiers des options d’achat d’actions octroyées seront disponibles immédiatement et le solde des options d’achat d’actions octroyées sont assujetties à une période d’acquisition de deux ans. L’octroi comporte un terme de cinq ans à un prix d’exercice de 0,95 $. Les options d’achat d’actions ont été octroyées en vertu du régime d’options d’achat d’actions de la Société et sont assujetties aux lois sur les valeurs mobilières applicables et aux politiques de la Bourse de croissance TSX.

À propos de Les Métaux NioBay inc.

NioBay sera un chef de file en matière d'environnement, de développement durable, de gouvernance et d’inclusion autochtone en soutenant le développement de mines intelligentes à faible consommation de carbone et de pratiques de gestion responsable de l'eau et de la faune. Le consentement et la pleine participation des communautés autochtones dans lesquelles nous exerçons nos activités seront essentiels à notre succès. La Société détient une participation de 100 % dans le projet James Bay Niobium situé à 45 km au sud de Moosonee, dans les basses-terres de la baie James en Ontario. NioBay détient également une participation de 72,5 % dans le projet de niobium et de tantale Crevier situé au Québec et une participation directe de 48 % dans certains titres miniers situés dans la région de Chibougamau, au Québec, aux termes d’une convention de coentreprise avec SOQUEM.

