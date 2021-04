Sirios signe un contrat de forage supplémentaire avec Forage Synee inc. pour le projet aurifère Cheechoo, Québec

English French

MONTRÉAL, 20 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les dirigeants de Ressources Sirios inc. (TSXV: SOI) ont le plaisir d’annoncer la signature d’un contrat de forage au diamant avec la firme Forage Synee inc. pour la réalisation d’un minimum de 2 500 mètres qui débutera cet été sur la propriété aurifère Cheechoo à Eeyou Istchee Baie-James, au Québec. Ce forage servira principalement à tester des cibles d’exploration situées au-delà du gîte aurifère Cheechoo de même qu’une cible en profondeur sur le prolongement du gîte lui-même. Il s’ajoutera au programme de forage de définition de 7 500 mètres par circulation inverse annoncé récemment.



Le programme de forage de définition à circulation inverse de cet été a pour objectif de mieux définir le gîte Cheechoo et d’initier par la suite une nouvelle mise à jour de l’estimation de ressources (dès 2022). Cette mise à jour devrait permettre de transformer une quantité importante des ressources présumées en ressources indiquées. L’amélioration de la classification des ressources aurifères du projet nous permettra d’augmenter la valorisation du gîte Cheechoo sur le marché ainsi que d’amener le projet à une étape plus avancée avec la réalisation d’une étude économique préliminaire.

Hausse du volume des transactions sur Sirios à la bourse TSX-V

Les dirigeants de Sirios tiennent à informer leurs actionnaires que toutes les activités de la compagnie se déroulent normalement et que rien n’explique la récente hausse du volume des transactions sur le titre en bourse. Les volumes élevés pourraient être liés à la fin de la période d'interdiction de transiger sur les actions accréditives émises lors du dernier financement de Sirios.

Le contenu scientifique et technique de ce communiqué de presse a été révisé et approuvé par Dominique Doucet, ing., président et chef de direction de Ressources Sirios inc. et Jordi Turcotte, géo. géologue sénior, personnes qualifiées selon la Norme 43-101.

À propos de Forage Synee inc.

Forage Synee inc. est une co-entreprise de services de forage détenue à 51% par Tawich Development Corporation (TDC) de Wemindji et à 49% par Machines Roger International de Val-d’Or.

À propos de la propriété Cheechoo

La propriété aurifère Cheechoo, détenue à 100% par Sirios, est située à Eeyou Istchee Baie-James, au Québec, à moins de 9 km de la mine d’or Éléonore du producteur Newmont. La dernière estimation de ressources du projet (octobre 2020) a délimité des ressources présumées de 2,0 millions d’onces d’or contenues dans 93,0 millions de tonnes à 0,65 g/t Au, avec un potentiel important d’augmentation de ces ressources1.

À propos de Sirios

Pionnière dans la découverte de gîtes aurifères significatifs à Eeyou Istchee Baie-James au Québec, Canada, Ressources Sirios inc. se concentre principalement sur sa découverte d’or Cheechoo tout en explorant activement le haut potentiel aurifère de ses autres propriétés.

Contactez :

Dominique Doucet, président, ing.

Tél. : (514) 918-2867

ddoucet@sirios.com

site web : www.sirios.com

