Budget fédéral : des avancées dans le soutien aux organismes de bienfaisance et OBNL

TORONTO, 20 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le budget fédéral déposé aujourd’hui contient une série de mesures de soutien pour les organismes de bienfaisance, les organismes à but non lucratif (OBNL) et les entrepreneurs sociaux au pays. Le maintien du financement d’urgence, y compris les subventions aux salaires et au loyer, de même qu’un certain nombre de mesures destinées aux organismes de bienfaisance et OBNL, offrent des investissements essentiels pour venir en aide aux différentes communautés.



Bien que les organismes de bienfaisance et OBNL aient été qualifiés de partenaires dans la relance, le budget reste muet sur certaines questions importantes, p. ex. la création d’un département ou d’un ministère responsable du secteur du bien social, ou la mise en place de programmes d’incitation aux dons.

La pandémie a porté un coup catastrophique aux capacités de dizaines de milliers d’organismes indispensables au bon fonctionnement des collectivités partout au pays. Plus de la moitié des organismes de bienfaisance rapportent une baisse de leurs revenus. Parmi ces organismes, la diminution s’élève à 43 % en moyenne. Pour que la relance soit équitable et inclusive, le gouvernement et le secteur des OBNL doivent travailler ensemble de manière stratégique.

L’annonce de la mise en place d’un fonds de relance des services communautaires de 400 millions de dollars représente une bonne reconnaissance des besoins opérationnels de base des organismes de bienfaisance et des OBNL. Les efforts pour s’assurer que les groupes du secteur les plus durement touchés par la pandémie ont accès à ce programme se poursuivent.

La prolongation des mesures de soutien aux salaires et au loyer jouera un rôle central dans la protection des emplois en 2021. Les quelque 170 000 organismes de bienfaisance et OBNL du Canada emploient plus de 2,5 millions de personnes directement, dont près de 80 pour cent sont des femmes.

Imagine Canada se réjouit de la création du Fonds de dotation philanthropique dirigé par les Noirs, doté de 200 millions de dollars, et du nouvel investissement de 100 millions de dollars dans l’Initiative Appuyer les communautés noires du Canada. Ces annonces représentent des étapes importantes dans l’évolution vers un secteur des OBNL plus inclusif et font écho aux principaux constats du récent rapport Non financé : les communautés noires, les oubliés de la philanthropie canadienne.

Le gouvernement prend également des mesures pour favoriser l’évolution du marché de finance sociale émergent du Canada en renouvelant le Programme de préparation à l’investissement pour deux ans, accompagné d’une enveloppe de 50 millions de dollars. Le Programme contribuera à développer la viabilité des entreprises à vocation sociale.

Le secteur communautaire accueille favorablement l’engagement du gouvernement d’examiner la réglementation sur les versements annuels faits aux organismes de bienfaisance et OBNL par les fondations privées et communautaires.

« Les mesures de soutien compris dans le budget annoncé aujourd’hui contribueront à maintenir à flot le secteur de la bienfaisance et des OBNL jusqu’à la reprise complète des événements de collecte de fonds et de la vente de biens et de services », explique Bruce MacDonald, président et PDG d’Imagine Canada. « Les sources de revenus du secteur seront plus lentes à retrouver leur vigueur après le rétablissement de la situation économique. C’est pourquoi ces mesures sont indispensables pour répondre à la demande de services toujours grandissante. »

Il ajoute : « Avec ce budget, le gouvernement établit un lien direct entre le bien-être des collectivités et la santé des OBNL et des organismes de bienfaisance, à un moment où la pandémie a exposé au grand jour la vulnérabilité de pans entiers de notre société. »

Le soutien fourni au secteur offrira un rendement extraordinaire en valeur sociale et économique. Ainsi, les organismes communautaires comptent parmi un groupe d’organisations restreint dont les capacités leur permettent de contribuer à façonner une reprise économique véritablement équitable dans toutes les collectivités et régions du pays lorsque la pandémie s’estompera.

