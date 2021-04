Andela Anuncia Expansão Global de Talentos

English Portuguese Spanish

NOVA YORK, April 20, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Andela , rede global de talentos que ajuda as empresas a construir equipes de engenharia remota, anunciou hoje a expansão global dos seus talentos de engenharia. A expansão em novas regiões permite que os clientes da Andela aproveitem os conhecimentos e nuances regionais que possam apoiar o seu crescimento internacional. A Andela tem um histórico comprovado que conecta engenheiros remotos a oportunidades de negócios em todo o mundo e está pronta para colocar talentos globais em empresas de todo o mundo. Com engenheiros em 37 países em cinco continentes, os clientes da Andela têm acesso a uma rede verdadeiramente mundial de engenheiros de talento.



Andela é um ímã para talentos de engenharia global. Os engenheiros qualificados fora da África aumentaram mais de 750% nos últimos seis meses. Somente em março, mais de 30% dos engenheiros candidatos da Andela vieram de fora da África, metade das quais veio da América Latina, criando aumentos significativos na cobertura geográfica para os clientes da Andela. Mesmo com o rápido aumento global, a África também está se expandindo rapidamente, com um crescimento de 500% nos últimos seis meses.

“A missão de Andela é conectar o talento com a oportunidade. Esta expansão sempre fez parte dos nossos planos, e estamos entusiasmados com o fato de que o mundo esteja pronto para isso. Quando começamos a convidar desenvolvedores de toda a África para se candidatarem no ano passado, mais do que dobramos o número de países representados. Já estamos vendo os mesmos efeitos em novas regiões e estamos animados em receber novos talentos na nossa crescente comunidade”, disse Jeremy Johnson, CEO da Andela. “O futuro do trabalho chegou, e essa expansão nos deixa mais próximo a ele."

A expansão global da Andela proporciona aos clientes uma maior diversidade, um ponto que a McKinsey destacou ser um fator importante para a inovação e o crescimento da empresa. Os clientes da Andela terão mais flexibilidade para criar diversas equipes além das fronteiras do país, conjuntos de habilidades, geografias e culturas. O futuro do trabalho remoto é global, e a Andela fornece o elo vital para o talento onde quer que ele seja encontrado.

Dana Lawson, vice-presidente de Engenharia do GitHub , disse: “Como uma empresa no espaço de ferramentas para desenvolvedores, muitos de nós estamos tentando entrar em áreas do mundo (Sudeste Asiático, América Latina e África) de onde os desenvolvedores emergentes estão surgindo para que possamos entender melhor suas necessidades. Uma presença local com talentos incríveis tem um valor extremamente alto para o desenvolvimento de um produto global.”

“Temos observado na África o crescimento e interesse exponenciais de engenheiros que querem trabalhar com algumas das empresas mais estimulantes do mundo focadas em tecnologia. A ampliação da nossa rede de talentos da África para incluir mais mercados, é uma proposta única e continuamos a combinar talentos com oportunidades, além das fronteiras geográficas. A nossa globalização aumentará ainda mais a nossa presença, criando mais oportunidades para Andela mostrar a visibilidade das capacidades dos engenheiros do continente”, disse Martin Chikilian, Chefe de Operações de Talentos da Andela.

Sobre a Andela

A Andela é uma rede global de talentos que conecta empresas com engenheiros autenticados remotos de mercados emergentes. Centenas de empresas líderes como GitHub, Cloudflare e ViacomCBS utilizam a Andela para ampliar suas equipes de engenharia de forma rápida e econômica. Uma empresa presente em quatro continentes, a Andela é apoiada por investidores, incluindo Generation Investment Management, Chan Zuckerberg Initiative, Spark Capital e Google Ventures.