Neumann Bygg, en norske distributør av byggematerialer, har valgt Blue Ridge for å forbedre nøyaktighetene til prognosene sine og effektivisere forsyningskjeden sin

OSLO, Norge, April 20, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Blue Ridge, den ledende plattformen for kombinering av planleggings- og prisløsninger for bunnsolide forsyningskjeder, har kunngjort et nytt partnerskap med Neumann Bygg , noe som viser at fremgangen i Europa fortsetter og tydelig viser deres forpliktelse til overlegen forsyningskjedeplanlegging.



Neumann Bygg er en norsk kjede av profesjonelle byggvarehandeler som betjener proff- og bransjemarkedet langs norskekysten. Selskapet er én av fem forretningsenheter under Stark Group , Europas nest største distributør av byggematerialer. Neumann Bygg er en av Norges største distributører av byggematerialer, og har rundt 300 ansatte i 14 varehus rundt om i landet, samt et servicekontor i Oslo. I 2019 var omsetningen rundt 1,4 milliarder kroner.

Neumann Bygg bruker Blue Ridge Supply Chain Planning (SCP) å øke lønnsomheten gjennom økt prognosenøyaktighet, reduksjon av lagerbeholdning og relaterte besparelser.

«Det er en glede å ønske Neumann Bygg velkommen til vår europeiske kundefamilie», sier Maarten Baltussen, General Manager for Europa hos Blue Ridge og nylig vinner av prisen Supply & Demand Chain Executive Pros to Know. «Mens bygg- og anleggsbransjen stadig må håndtere forhold som de ikke kan kontrollere, som mangel på forsyninger og inflasjon, gjør Blue Ridge det mulig for bedrifter å reagere med uovertruffen hastighet og soliditet – fordi grunnlaget for oppskalering og kundesuksess er bakt inn i plattformen.»

Lars Ivar Tveten, kommersiell direktør hos Neumann Bygg: «Da vi vurderte alternativene viste Blue Ridge at de kunne tilby en overflod av standardfunksjonaliteter som passer til våre forretningsbehov som forhandler av byggevarer, i tillegg til en omfattende opplæringsmodell. Blue Ridge har en solid posisjon som totalleverandør av forsyningskjedeplanlegging i den nordiske byggebransjen, og vi er trygge på samarbeidet vil føre til utmerket drift av forsyningskjeden i fremtiden.»

Neumann Bygg er en del av STARK Group , Europas nest største leverandør av byggematerialer, og betjener i hovedsak proffmarkedet med sitt store produktutvalg, sine gode logistikkløsninger og sin svært profesjonelle ekspertise innen trevare og byggematerialer til nybygg og rehabiliteringer. Entreprenører, byggmestere, murere og andre håndverkere i små og mellomstore bedrifter er blant Neumanns mange kunder. I enkelte varehus betjener Neumann også privatmarkedet.

STARK Group har drift i Danmark, Sverige, Finland og Tyskland i tillegg til i Norge – og har rundt 10 000 ansatte, mer enn 400 varehus og rundt 4 millarder euro i årlig omsetning.

Om Blue Ridge

Å oppnå en solid forsyningskjede ligger i skjæringspunktet mellom etterspørsel, pris og varelager – der selskapets kunder, leverandører og drift møtes. Blue Ridges skyplattform for planlegging og prising gir distributører, spesialforhandlere og produksjonsvirksomheter enkel og unik integrering med datarik, planlegging av lagerbeholdning med prisoptimaliserende innsikt. Fra modellering, riktig størrelse på lageret og sømløst samarbeid: suksessen til Blue Ridge er basert på på forbedret kundelønnsomhet og servicenivå. Les mer på https://blueridgeglobal.com/ eller be om en demonstrasjon på https://blueridgeglobal.com/request-demo/ .