Gina Strati des LNC se joint au Bureau de la conseillère scientifique en chef du Canada

CHALK RIVER, Ontario, 20 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Laboratoires Nucléaires Canadiens (LNC), la principale organisation de science et de technologie nucléaires au Canada, sont heureux d’annoncer que la dirigeante de la Direction des réacteurs avancés, Mme Gina Strati, s’est jointe au Bureau de la conseillère scientifique en chef du Canada dans le cadre d’un échange de cadres à compter. Ardente défenseure des sciences et de la technologie et éminente scientifique des LNC spécialisée dans la recherche nucléaire, la chimie et les sciences des matériaux, Mme Strati agira à titre de conseillère principale au sein de cette organisation distinguée.

Dans son nouveau rôle, Mme Strati appuiera le Bureau dans le domaine des technologies émergentes. Cette initiative organisée dans le cadre du programme d’échanges offre des possibilités d’échange d’emplois entre l’administration publique centrale du Canada et d’autres organisations. Mme Strati retournera ensuite aux LNC à la fin de son mandat d’un an.

« Aux LNC, nous reconnaissons le rôle important que joue la science dans les politiques gouvernementales, la compétitivité internationale, la prospérité économique et la santé publique », dit Joe McBrearty, président et responsable de la direction des LNC. « Nous croyons également en un réseau scientifique national fort et axé sur la collaboration. Pour atteindre ces objectifs, nos hauts dirigeants acceptent régulièrement des affectations dans d’autres industries, institutions et organismes gouvernementaux. Nous appuyons les femmes dans les sciences et dans les postes de direction. Il s’agit d’une excellente occasion pour Mme Strati de faire l’expérience de certains des processus en place pour traduire diverses questions scientifiques complexes en langage qui peut éclairer les politiques gouvernementales au plus haut niveau. »

« Je suis honorée de me joindre au Bureau de la conseillère scientifique en chef du Canada, un organisme que j’admire et qui joue un rôle essentiel dans la prestation de politiques publiques éclairées et la transparence scientifique ici au Canada », souligne Mme Strati. « La dernière année a démontré à quel point ce travail est important pour notre santé et notre bien-être à l’échelle du pays. Je suis reconnaissante à la conseillère scientifique en chef pour cette occasion professionnelle et aux LNC de m’avoir donné la souplesse nécessaire pour participer à cet échange. »

Dirigé par Mme Mona Nemer, le Bureau de la conseillère scientifique en chef du Canada fournit des conseils scientifiques impartiaux au premier ministre, au ministre de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique et au Cabinet, et fait la promotion de l’importance de l’intégrité scientifique, de l’équité et de la diversité dans les sciences et des décisions fondées sur des données scientifiques. Plus récemment, le Bureau a conseillé le gouvernement du Canada sur les plus récentes réalisations scientifiques en matière de recherche sur la COVID-19 dans le but d’orienter la réponse fédérale durant la pandémie mondiale.

Avant son nouveau poste, Mme Strati a supervisé des projets de recherche et développement liés à l’énergie propre aux Laboratoires de Chalk River. Entre autres domaines d’études, Gina mène des recherches pour faire progresser les technologies des petits réacteurs modulaires (PRM), la fabrication additive, le développement et l’essai de matériaux, la production et le stockage d’hydrogène et la recherche sur le combustible nucléaire. Les renseignements recueillis dans le cadre de ces projets sont utilisés pour permettre au gouvernement du Canada de prendre des décisions fondées sur des données scientifiques, pour améliorer les opérations et la sûreté de l’industrie nucléaire nationale et internationale, et pour exécuter des contrats de recherche commerciaux.

Pour de plus amples renseignements sur les LNC, notamment l’équipe de direction et les chercheurs, consultez le site Web www.cnl.ca. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le Bureau de la conseillère scientifique en chef du Canada, visitez le https://www.ic.gc.ca/.

À propos des LNC

Les Laboratoires Nucléaires Canadiens sont un chef de file mondial en technologie et en sciences nucléaires qui offrent des capacités et des solutions uniques dans une gamme d’industries. En participant activement à des travaux de recherche et de développement dirigés par l’industrie dans les domaines du nucléaire, des transports, de la technologie propre, de l’énergie, de la défense, de la sécurité, et des sciences de la vie, nous offrons des solutions qui maintiennent la compétitivité de ces secteurs sur la scène internationale.

Grâce à des investissements réguliers dans de nouvelles installations et à un mandat précis, les Laboratoires Nucléaires Canadiens sont en bonne posture pour l’avenir. Une nouvelle norme de rendement appuyée par une solide culture de la sécurité est au cœur de toutes nos activités.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la gamme complète de services offerts par les Laboratoires Nucléaires Canadiens, veuillez consulter leur site à www.cnl.ca ou écrire à communications@cnl.ca.

