KERING : FORT REBOND DU CHIFFRE D’AFFAIRES AU PREMIER TRIMESTRE 2021

English French

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 20.04.2021

FORT REBOND DU CHIFFRE D’AFFAIRES AU PREMIER TRIMESTRE 2021

Chiffre d’affaires du Groupe : 3 890,0 M€

+21,4% en données publiées

+25,8% en comparable

Kering Communiqué_Chiffre d'affaires du T1_20 04 2021 VF

« Kering a réalisé une très bonne performance au premier trimestre, avec un chiffre d’affaires qui dépasse les niveaux d’avant la pandémie. L’ensemble de nos Maisons contribue à ce rebond et nous sommes particulièrement satisfaits de la dynamique de Gucci, à l’heure où la Maison célèbre son centenaire. Si 2021 devrait encore être marquée par les effets de la crise sanitaire, la stratégie, le positionnement et la créativité de chacune de nos Maisons leur permettront d’exceller dans le contexte actuel. »

François-Henri Pinault, Président-Directeur général

Le chiffre d’affaires du Groupe augmente fortement au premier trimestre, à +25,8% en comparable. Par rapport au premier trimestre 2019, la progression s’établit à +5,5% à change constant.

La croissance a été portée de façon très équilibrée par les bonnes performances de l’ensemble des Maisons.

Le chiffre d’affaires du réseau de boutiques en propre des Maisons de Luxe, dans une période toujours marquée par la fermeture d’une partie du réseau de distribution, est en croissance de +31,8% en comparable par rapport au premier trimestre 2020 et de +6,3% en comparable par rapport au premier trimestre 2019. La hausse des ventes est particulièrement soutenue par le dynamisme exceptionnel de l’Asie-Pacifique et de l’Amérique du Nord, respectivement en augmentation de +83% et de +46%. L’essor des ventes en ligne se poursuit, à +108% sur le trimestre, porté par l’ensemble des zones géographiques, l’e-commerce atteignant ainsi 14% des ventes en propre.

Les ventes dans le réseau Wholesale progressent de +8,9% en comparable au premier trimestre 2021, dans un contexte de rationalisation graduelle de ce canal de distribution.

Chiffre d’affaires



(En millions d’euros) T1 2021 T1 2020 Variation en réel Variation en comparable (1) Total Maisons 3 726,9 3 065,7 +21,6% +26,0% Gucci 2 167,7 1 804,1 +20,2% +24,6% Yves Saint Laurent 516,7 434,6 +18,9% +23,4% Bottega Veneta 328,2 273,7 +19,9% +24,6% Autres Maisons 714,3 553,3 +29,1% +33,1% Corporate et autres 163,1 137,5 +18,6% +22,9% KERING 3 890,0 3 203,2 +21,4% +25,8%





(1) À périmètre et taux de change comparables.

Gucci : une excellente performance

Au premier trimestre 2021, le chiffre d’affaires de Gucci s’élève à 2 167,7 millions d’euros, en hausse de +20,2% en données publiées et de +24,6% en comparable.

La désirabilité des collections, le succès des collaborations et les nombreuses initiatives auprès des clientèles locales se traduisent par une augmentation des ventes dans le réseau de boutiques en propre de +33,6% en comparable. Cette attractivité est particulièrement remarquable en Asie-Pacifique (+78%) et en Amérique du Nord (+51%).

Les ventes Wholesale sont en retrait de -26,1% en comparable, en lien avec la stratégie de la Maison de rendre sa distribution encore plus exclusive.

Yves Saint Laurent : une dynamique de croissance toujours soutenue

Yves Saint Laurent réalise un très bon début d’année, avec un chiffre d’affaires de 516,7 millions d’euros, en augmentation de +18,9% en données publiées et de +23,4% en comparable. Dans le réseau de boutiques en propre, les ventes sont en hausse de +30,7% en comparable avec des taux de croissance à deux chiffres dans toutes les catégories de produits. La dynamique des ventes s’intensifie en Amérique du Nord (+46%) ainsi qu’en Asie-Pacifique (+89%), où la présence et la notoriété de la Maison continuent de se développer.

Les ventes dans le réseau Wholesale sont en croissance de +12,9% en comparable.

Bottega Veneta : une forte croissance sur des bases de comparaison élevées

La Maison délivre un premier trimestre record avec un chiffre d’affaires qui s’établit à 328,2 millions d’euros, en hausse de +19,9% en données publiées et de +24,6% en comparable. Les ventes dans le réseau de magasins en propre sont en croissance de +23,7% en comparable, sur des bases de comparaison très élevées au premier trimestre 2020, en particulier en Amérique du Nord et en Europe de l’Ouest. Toutes les catégories de produits enregistrent des taux de croissance à deux chiffres.

Dans le réseau Wholesale, le chiffre d’affaires de la Maison progresse de +27,1% en comparable, dans un contexte de plus grande sélectivité du nombre de partenaires.

Autres Maisons : croissance extrêmement solide

Le chiffre d’affaires des Autres Maisons du Groupe atteint 714,3 millions d’euros au premier trimestre, en augmentation de +29,1% en données publiées et de +33,1% en comparable. Les ventes dans les boutiques en propre sont en hausse de +29,3% en comparable sur le trimestre et les ventes Wholesale s’inscrivent en hausse de +38,3%.

Les performances d’Alexander McQueen et de Balenciaga sont remarquables. Leur croissance est particulièrement soutenue dans leur réseau de boutiques en propre en Amérique du Nord, ainsi qu’en Asie-Pacifique où ces deux Maisons continuent de renforcer leurs positions.

Les Maisons de Joaillerie réalisent un excellent premier trimestre. Boucheron, dont la stratégie de développement porte ses fruits, enregistre une forte progression, notamment au Japon et en Asie-Pacifique ; Pomellato renoue avec une très bonne dynamique ; quant à Qeelin, son exceptionnelle trajectoire de croissance se confirme. Les Manufactures Horlogères connaissent également un bon début d’année.

« Corporate et autres »

Le chiffre d’affaires du premier trimestre de « Corporate et autres » est en hausse de +18,6%, en données publiées et de +22,9% en comparable, porté par une très bonne performance de Kering Eyewear dans ses principaux marchés.

RAPPEL DES ANNONCES INTERVENUES DEPUIS LE 1er JANVIER 2021

Kering et Conservation International lancent le « Fonds Régénératif pour la Nature »

28 janvier 2021 - Kering et Conservation International donnent le coup d’envoi du Fonds Régénératif pour la Nature, dont l’objectif est de convertir, au cours des cinq prochaines années, 1 million d’hectares de fermes et de paysages liés à la production de matières premières pour les chaînes d’approvisionnement du secteur de la mode en espaces d’agriculture régénératrice. Étape clé dans l’engagement de Kering d’atteindre un « impact net positif » sur la biodiversité à l’horizon 2025, ce million d’hectares s’ajoute à l’objectif de Kering de protéger par ailleurs 1 million d’hectares d’habitats « irremplaçables » critiques au-delà de sa chaîne d'approvisionnement, ce qui représente au total la transformation de 2 millions d’hectares de terres.

Kering investit dans Vestiaire Collective

1er mars 2021 - Vestiaire Collective a annoncé une nouvelle levée de fonds de 178 millions d’euros auprès de Kering et Tiger Global Management notamment, afin d’accélérer sa croissance sur le marché de la seconde main et d’impulser le changement vers une industrie de la mode plus durable. En investissant dans Vestiaire Collective avec une participation d’environ 5% et en étant représenté au Conseil d’administration, Kering illustre sa stratégie pionnière qui consiste à soutenir le développement de modèles innovants, à s’ouvrir aux nouvelles tendances de marché et à explorer de nouveaux services pour les clients de la mode et du luxe.

Kering renforce ses capacités logistiques mondiales avec une nouvelle plateforme dans le Nord de l'Italie

9 avril 2021 - Kering a annoncé la finalisation de la première phase de sa nouvelle plateforme logistique à Trecate, dans la région du Piémont, dans le Nord de l’Italie. Une première partie du bâtiment est opérationnelle depuis mars 2020 ; la seconde (qui représente plus de 100 000 m²) le sera d’ici la fin du deuxième trimestre 2021. Construit en un temps record, le nouveau centre logistique s’étend sur plus de 162 000 m² et associe des technologies et des systèmes d’automatisation de pointe, une grande évolutivité, ainsi que des processus durables et innovants au service du bien-être des employés. Il permettra de répondre aux demandes internationales des Maisons du Groupe provenant des entrepôts régionaux, des boutiques en propre, des sites d’e-commerce et du réseau Wholesale.

AUDIOCAST

Un audiocast pour les analystes et les investisseurs se tiendra à 18h00 (heure de Paris) le mardi 20 avril 2021, accessible ici . Les visuels de présentation (PDF) seront disponibles avant l’audiocast sur le site https://www.kering.com/fr/finance/.

Réécoute possible depuis le site internet www.kering.com .

A propos de Kering

Groupe de Luxe mondial, Kering regroupe et fait grandir un ensemble de Maisons emblématiques dans la Mode, la Maroquinerie, la Joaillerie et l’Horlogerie : Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, Dodo, Qeelin, Ulysse Nardin, Girard-Perregaux, ainsi que Kering Eyewear. En plaçant la création au coeur de sa stratégie, Kering permet à ses Maisons de repousser leurs limites en termes d’expression créative, tout en façonnant un Luxe durable et responsable. C’est le sens de notre signature : Empowering Imagination. En 2020, Kering comptait plus de 38 000 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 13,1 milliards d’euros.

Contacts

Presse

Emilie Gargatte +33 (0)1 45 64 61 20 emilie.gargatte@kering.com

Marie de Montreynaud +33 (0)1 45 64 62 53 marie.demontreynaud@kering.com

Analystes/investisseurs

Claire Roblet +33 (0)1 45 64 61 49 claire.roblet@kering.com

Laura Levy +33 (0)1 45 64 60 45 laura.levy@kering.com

Pièce jointe