Stokes partage : Fier de supporter la série web Squawk & Gobble de Goal Initiatives qui a pour but de soutenir les restaurants locaux et de promouvoir la santé mentale par la cuisine et le partage

Goal Initiatives a lancé sa nouvelle campagne mettant en vedette la scène gastronomique montréalaise, les entrepreneurs et les chefs derrière les produits d’ici. Rencontrez et partagez un repas, préparé par des chefs renommés, alors qu’ils discutent des méthodes d’adaptation qu’ils ont utilisé pour passer à travers ces moments difficiles. Stokes est fier de soutenir cette cause et de faire la promotion de la santé mentale tout en supportant l’industrie locale de la restauration.



MONTRÉAL, 20 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stokes Inc. est fier de présenter la nouvelle campagne Squawk & Gobble créée par la Fondation Goal Initiatives qui a pour but de promouvoir la santé mentale.

Squawk & Gobble a été créé afin de mettre en vedette toutes les entreprises et les entrepreneurs locaux qui travaillent d’arrache-pied afin de rester positifs et à flot pendant cette période difficile. L’idée derrière cette série web est d’apprendre à connaître ces personnes incroyables à un niveau plus personnel et d’encourager la discussion sur le moral de chacun, tout en apprenant comment reproduire facilement des recettes à la maison de façon économique et amusante.

Cette série web consiste de 12 recettes, créées et filmées dans 12 restaurants différents tels que : Nora Gray, Burgundy Lion, Elena, Fugazzi Pizza, Fiorellino Snack Bar, Ichigo Ichie, Junior, Kamuy, Le Bird Bar, Maison Publique, Marcus et Taverne Atlantic. Stokes a le privilège de partager ces recettes avec sa communauté à travers le pays, à chaque semaine, et d’encourager à faire un don à cette cause importante.

La fondation GOAL Initiatives est un organisme de bienfaisance national enregistré à l’ARC et qui a pour objectif de faire une différence en faisant la promotion de la santé mentale et du bien-être par le jeu, peu importe l’âge, l’origine, le genre ou l’orientation sexuelle.

Fondée en 1935 et située à Montréal, Stokes est une entreprise familiale et le chef de file au Canada en matière d’articles pour la table, la cuisine et la décoration intérieure. Avec plus de 100 magasins à travers le pays et un commerce en ligne en pleine expansion, sa mission est d’offrir du style et de la commodité dans le quotidien de ses clients.

Contact :

Stokes Inc.

Cesar Morales

Directeur, marketing

(514) 572-6667

cmorales@stokesstores.com Fondation Goal Initiatives

Paul Desbaillets

Fondateur

(514) 244-7960

paul@goalinitiatives.org

Goal Initiatives x Stokes : https://www.stokesstores.com/en/goal-initiatives

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/32497b63-b426-44ed-bbde-332ddfdd81c4