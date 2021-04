Finnish English

Rapala VMC Oyj

Pörssitiedote

20.4.2021 klo 21.10

RAPALA VMC OYJ ANTAA POSITIIVISEN TULOSVAROITUKSEN JA NOSTAA VUODEN 2021 NÄKYMIÄÄN: ODOTTAA VERTAILUKELPOISEN LIIKEVOITON KASVAVAN MERKITTÄVÄSTI EDELLISVUODESTA

Rapala VMC Oyj:n näkymät vuodelle 2021 ovat parantuneet ensimmäisen kolmen kuukauden odotettua vahvemman taloudellisen kehityksen johdosta sekä loppuvuoden parantuneiden positiivisten liiketoimintanäkymien myötä. Konserni odottaa nyt koko vuoden 2021 vertailukelpoisen liikevoiton kasvavan merkittävästi edellisvuodesta. Keskeisimmät ajurit parantuneiden näkymien taustalla ovat poikkeuksellisen hyvä talvimyynti, vahvana jatkuva kalastustuotteiden kysyntä harrastuksen ollessa maailmanlaajuisesti suosittu COVID-turvallinen aktiviteetti sekä odotettua nopeampi strategian toimeenpano.

Loppuvuoteen liittyy tästä huolimatta yhä tiettyä epävarmuutta ja Covid-19-pandemia on edelleen riskitekijä koko vuoden kehitykselle. Pandemia voi vaikuttaa yhtiön toimintaympäristöön monella tapaa, esim. liikkumisrajoitusten, myymälöiden sulkemisten, etäisyyksien pitämisen sekä kuluttajaluottamuksen muutoksen kautta.

Tarkempi kuvaus mahdollisista riskeistä ja epävarmuustekijöistä, erityisesti liittyen pandemiaan, löytyy yhtiön verkkosivuilta www.rapalavmc.com ja 9.2.2021 julkistetun tilinpäätöksen Riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät -osiosta.

Päivitetyt näkymät vuodelle 2021:

Konserni odottaa vuoden 2021 vertailukelpoisen liikevoiton (ilman realisoitumattomien operatiivisia eriä suojaavien valuuttajohdannaisten markkina-arvostuksia ja muita vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä) kasvavan merkittävästi edellisvuodesta.

Aikaisemmat näkymät vuodelle 2021 (annettu 9.2.2021):

Konserni odottaa vuoden 2021 vertailukelpoisen liikevoiton (ilman realisoitumattomien operatiivisia eriä suojaavien valuuttajohdannaisten markkina-arvostuksia ja muita vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä) olevan samalla tasolla tai korkeampi kuin edellisenä vuonna.

RAPALA VMC OYJ

Nicolas Warchalowski

Toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa:

Olli Aho, sijoittajasuhteet, puh. +358 9 7562 540

Rapala-konsernista

Rapala-konserni on maailman johtava kalastusvälineyritys ja globaali markkinajohtaja uistimissa, kolmihaarakoukuissa ja kalastukseen liittyvissä veitsissä ja työkaluissa. Konsernilla on myös vahva maailmanlaajuinen markkina-asema muissa urheilukalastuksen tuotekategorioissa ja Rapalan jakeluverkosto on alan kattavin. Päätuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Ranskassa, Virossa, Venäjällä, Indonesiassa ja Isossa-Britanniassa. Rapala-konsernin brändiportfolioon kuuluu alan johtava brändi, Rapala, ja muita maailmanlaajuisesti tunnettuja brändejä kuten VMC, Sufix, Storm, Blue Fox, Luhr Jensen, Williamson, Dynamite Baits, Mora Ice, StrikeMaster, Marttiini, Peltonen ja 13 Fishing Yhdysvaltain ulkopuolella sekä Okuma Euroopassa ja Venäjällä. Konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli 261 miljoonaa euroa ja se työllistää noin 2 100 henkilöä 42 maassa. Rapala VMC Oyj:n osakkeella on käyty kauppaa Nasdaq Helsingissä vuodesta 1998.

