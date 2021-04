Monument nomme Hugh Bresser au poste de géologue en chef

French German

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 20 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Monument Mining Limited (TSX-V : MMY et FSE : D7Q1), ci-après « Monument » ou la « Société », a le plaisir d'annoncer la nomination de M. Hugh Bresser au poste de géologue en chef.



« Je suis très heureux que Hugh Bresser nous rejoigne en tant que géologue en chef à un moment très critique où nous avons achevé la restructuration de notre portefeuille d'actifs miniers et nous sommes engagés à développer Murchison en vue d'en faire un projet phare », remarque Cathy Zhai, présidente-directrice générale de Monument Mining. « Je suis convaincue que son enthousiasme pour la découverte aurifère, sa vaste expérience dans le développement d'actifs miniers et sa détermination à diriger l'équipe vers des performances élevées feront une différence significative dans l'avancement de notre projet Murchison. »

M. Bresser a construit une carrière de 30 ans dans l'industrie des minéraux, axée sur l'exploration, l'identification, l'acquisition et le développement de gisements de minerai économiques, utilisant des stratégies conventionnelles et non conventionnelles de ciblage et d'exploration associées à une compréhension commerciale de l'économie des minéraux et du cycle de l'industrie des ressources en Australie, en Amérique du Nord et du Sud, en Asie et en Europe. Son expérience professionnelle couvrant les jeunes entreprises, les sociétés d'exploitation minière à moyenne capitalisation et les géants du secteur lui confère une compréhension solide et approfondie de la gestion des risques et des capitaux, y compris South 32 Ltd, Pancontinental Mining Ltd., P.T. Billiton Indonesia, Billiton Exploration Australia Pty. Ltd., et divers rôles chez BHP. Il a également occupé le poste de directeur général chez Overland Resources Limited et de géologue consultant principal chez Milagro Ventures Pty. Ltd.

M. Bresser détient des adhésions et affiliations professionnelles à MAusIMM, MAIG, MSEG et MGSA, est diplômé de l'université James Cook, a obtenu une licence spécialisée en géologie métallifère et économique dans le nord du Queensland, et est titulaire d'un MBA de l'école de commerce Mt Eliza de Melbourne, en Australie.

À propos de Monument

Monument Mining Limited (TSX-V : MMY, FSE : D7Q1) est un producteur d'or canadien reconnu qui possède et exploite la mine d'or Selinsing en Malaisie. Son équipe de direction expérimentée est axée sur la croissance et fait également progresser les projets aurifères de Murchison comprenant Burnakura, Gabanintha et Tuckanarra (dans lequel elle détient un intérêt à hauteur de 20 %) dans la zone de Murchison en Australie-Occidentale. La Société emploie environ 200 personnes dans les deux régions, et est déterminée à atteindre les normes les plus élevées en matière de gestion de l'environnement, de responsabilité sociale, de santé et de sécurité pour ses employés et ses communautés voisines.

Cathy Zhai, Présidente-directrice générale

Monument Mining Limited

Suite 1580 -1100 Melville Street

Vancouver, BC V6E 4A6

POUR TOUT COMPLÉMENT D'INFORMATION, veuillez consulter le site Web de la Société à l'adresse www.monumentmining.com ou contacter :

Richard Cushing, MMY Vancouver Tél. : +1-604-638-1661 x102 rcushing@monumentmining.com

