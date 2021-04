MONTRÉAL, 20 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Imperial Mining Group (OTCQB:IMPNF) (TSX.V:IPG) est heureux d’annoncer que le président et chef de la direction, Peter Cashin, fera une présentation dans le cadre de la conférence virtuelle Critical and Strategic Minerals Investment Opportunities in Quebec, ce jeudi, 22 avril, à 13h30 HNE. Portant sur les possibilités d’investissement au Québec relativement aux minéraux critiques et stratégiques, la conférence, présentée par OTC Markets Group et organisée par le gouvernement du Québec par l’entremise du Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles, mettra en vedette dix entreprises sélectionnées et approuvées par un comité spécial.



Peter Cashin discutera du projet à scandium Crater Lake dans le nord québécois que l’entreprise développe, ainsi que de la manière dont IPG peut contribuer à la chaîne d’approvisionnement en métaux critiques au Québec et au Canada. La présentation sera en direct et comprendra une période de questions et réponses.

Veuillez utiliser le lien pour vous inscrire : Critical and Strategic Minerals Investment Opportunities In Quebec | Virtual Investor Conferences

À PROPOS DU GROUPE MINIER IMPÉRIAL LTÉE.

Impérial est une société canadienne d’exploration et de développement minier qui se consacre à l’avancement de ses projets de métaux de haute technologie au Québec. Impérial est inscrite à la Bourse de croissance TSX sous le symbole « IPG » et sur le marché boursier OTCQB sous le symbole « IMPNF » et est dirigée par une équipe expérimentée de professionnels de l’exploration et de la mise en valeur minière ayant de solides antécédents en matière de découverte de gisements minéraux de nombreux produits métalliques.

Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec :