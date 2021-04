Kitron:Q1 2021 – Sektorene Elektrifisering og Industri driver inntektsvekst

English Norwegian

(2021-04-21) Kitron rapporterer i dag kvartalstall som viser sterk vekst innen markedssektorene Elektrifisering og Industri.

Kitrons driftsinntekter i første kvartal var 938 millioner kroner, en økning på 7 prosent sammenlignet med fjoråret.

Lønnsomheten uttrykt som EBIT-margin var 7,0 prosent i første kvartal, mot 6,7 prosent i samme kvartal i fjor.

Peter Nilsson, Kitrons konsernsjef, kommenterer:

– Vi fortsetter å dra fordel av to av de mest grunnleggende endringene i verdensøkonomien: overgangen til fornybar energi og elektrifisering samt den raske veksten i maskin-til-maskin-kommunikasjon. Etterspørselen er veldig sterk, men ettersom situasjonen når det gjelder innsatsfaktorer generelt sett er utfordrende, må Kitrons virksomhet være fleksibel for å imøtekomme etterspørselen. Generelt viser første kvartal at Kitrons vekst følger den strategiske retningen vi skisserte under kapitalmarkedspresentasjonen i mars.

Økte driftsinntekter

Kitrons driftsinntekter i første kvartal utgjorde 938 millioner kroner, mot 878 millioner i samme kvartal i fjor. Veksten justert for valutaeffekter i konsolideringen var 9 prosent.

Som tidligere meldt har Kitron justert markedssektorene selskapet rapporterer om for bedre å gjenspeile nåværende aktivitet samt identifiserte vekstmuligheter. To nye markedssektorer er lagt til: Elektrifisering og Konnektivitet.

I første kvartal var det sterk inntektsvekst innen sektorene Elektrifisering, Konnektivitet og Industri, mens inntektene gikk ned innen Forsvar/Luftfart. Som forventet har inntektene innen Medisinsk utstyr gradvis blitt normalisert etter den pandemirelaterte etterspørselsbølgen i 2020.

Solid ordrereserve

Ordrereserven endte på 2 060 millioner kroner, praktisk talt uendret fra i fjor. Ordrereserven økte innen sektorene Elektrifisering, Konnektivitet og Industri. Som forventet gikk ordrereserven innen Medisinsk utstyr ned. Justert for endringer i valutakurser var økningen i ordrereserven 8 prosent sammenlignet med fjoråret.

Forbedret lønnsomhet

Driftsresultat (EBIT) for første kvartal var 65,4 millioner kroner, mot 58,4 millioner i fjor. EBITDA var 90,2 millioner kroner, mot 82,7 millioner i fjor. Resultat etter skatt var 43,4 millioner kroner mot 40,9 millioner i samme kvartal året før. Dette tilsvarer en inntjening per aksje på 0,24 kroner, opp fra 0,23 i fjor.

Sterk kontantstrøm fra driften

Kontantstrøm fra driften var 78,3 millioner kroner, mot 102,4 millioner i første kvartal 2020. Netto arbeidskapital var 1 035 millioner kroner, en økning på 2 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor. Nøkkeltallene for kapitaleffektivitet forventes å forbedre seg fremover.

Utsikter

For 2021 forventer Kitron driftsinntekter mellom 3 900 og 4 200 millioner kroner. EBIT-marginen forventes å ligge mellom 6,8 og 7,4 prosent. Utsiktene for 2021 innebærer at Kitron er tilbake på sin langsiktige bane for inntekter og lønnsomhet etter eksepsjonell vekst i 2020, i stor grad drevet av korona-relatert etterspørsel innen medisinsk utstyr. Veksten drives av sektorene Konnektivitet, Elektrifisering og Industri. Det forventes at sektoren Medisinsk utstyr blir normalisert og i tråd med tidligere år. Utsiktene for Forsvar/Luftfart er noe svakere.

Vedlagt i PDF er kvartalsrapport og presentasjon (kun på engelsk). Kvartalsrapporten presenteres i dag kl. 08.30. Presentasjonen blir holdt på engelsk av konsernsjef Peter Nilsson og finansdirektør Cathrin Nylander, og blir distribuert via webcast på følgende link: https://channel.royalcast.com/hegnarmedia/#!/hegnarmedia/20210421_1

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Peter Nilsson, konsernsjef, tlf.: +47 948 40 850

Cathrin Nylander, finansdirektør, tlf.: +47 900 43 284

E-post: investorrelations@kitron.com

Kitron er et ledende skandinavisk foretak innen produksjon av elektronikk og relaterte tjenester for sektorene Konnektivitet, Elektrifisering, Industri, Medisinsk utstyr og Forsvar/Luftfart. Konsernet har virksomhet i Norge, Sverige, Litauen, Tyskland, Polen, Kina og USA. Kitron omsatte for rundt 4,0 milliarder kroner i 2020 og har rundt 1.800 ansatte. www.kitron.com

