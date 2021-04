Des résultats positifs malgré l’impact du Covid-19 et d’un environnement fortement concurrentiel

Éléments financiers marquants - T1

Le chiffre d'affaires s’est élevé à 330,4 millions d’euros, en recul de 1,0 % en glissement annuel. Les services facturés aux clients ont encore enregistré une progression de 1,9 %, soutenus principalement par la hausse du chiffre d'affaires des services convergents (+16,9 % en glissement annuel). De même que sur les trimestres précédents, la pandémie de Covid-19 a pesé sur les revenus des services aux opérateurs (-16,0 % en glissement annuel), ce qui est dû principalement à la baisse des revenus liés aux SMS entrants (-12,3 millions d’euros), compensée par la baisse du coût des SMS.

, porté par l'accroissement des revenus des services facturés aux clients et par la baisse des coûts (-4,2 % en glissement annuel). Ce chiffre intègre l’impact positif de 3,6 millions d'euros lié à la non récurrence des dépenses publicitaires et promotionnelles liées au lancement de l'offre Go au premier trimestre de l'année dernière, et un impact ponctuel de 1,5 million d'euros lié à l’itinérance. Si l’on exclut ces effets, la croissance de l’EBITDAaL aurait atteint +4,6 % sur un an à 65,0 millions d’euros. Les eCapex (hors frais d'acquisition de fréquences) ont connu une légère augmentation de 2,6 % en glissement annuel à 36,1 millions d'euros .

. Objectifs financiers confirmés pour 2021 : Orange Belgium table sur une croissance faible à un chiffre de son chiffre d'affaires, un EBITDAaL compris entre 320 millions d'euros et 340 millions d'euros et des eCapex situés entre 200 millions d’euros et 220 millions d’euros.