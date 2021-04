Positieve resultaten ondanks impact van COVID-19 en concurrentiedruk

Financiële hoogtepunten in Kw1

Omzet daalt met 1,0% j-o-j tot 330,4 miljoen euro. De omzet uit retaildiensten bleef met 1,9% groeien, voornamelijk dankzij de hogere omzet uit convergente diensten (+16,9% j-o-j). Net als in vorige kwartalen had COVID-19 een impact op de groothandelsinkomsten (-16,0% j-o-j), voornamelijk door de lagere inkomende sms-opbrengsten (-12,3 miljoen euro, gecompenseerd door lagere sms-kosten).

De omzet uit retaildiensten bleef met 1,9% groeien, voornamelijk dankzij de hogere omzet uit convergente diensten (+16,9% j-o-j). Net als in vorige kwartalen had COVID-19 een impact op de groothandelsinkomsten (-16,0% j-o-j), voornamelijk door de lagere inkomende sms-opbrengsten (-12,3 miljoen euro, gecompenseerd door lagere sms-kosten). De EBITDAaL stijgt met 12,8% j-o-j tot 70,1 miljoen euro , door de hogere omzet uit retaildiensten, gesteund door de lagere kosten (-4,2% j-o-j). Er was een meevaller van 3,6 miljoen euro door een seizoensgebonden effect in de reclame- en promotie-uitgaven in verband met de lancering van de Go-formules in Kw1 2020 en een eenmalige opbrengst van 1,5 miljoen euro in verband met roaming. Zonder die effecten zou de EBITDAaL met +4,6% j-o-j zijn gestegen tot 65,0 miljoen euro.

, door de hogere omzet uit retaildiensten, gesteund door de lagere kosten (-4,2% j-o-j). Er was een meevaller van 3,6 miljoen euro door een seizoensgebonden effect in de reclame- en promotie-uitgaven in verband met de lancering van de Go-formules in Kw1 2020 en een eenmalige opbrengst van 1,5 miljoen euro in verband met roaming. Zonder die effecten zou de EBITDAaL met +4,6% j-o-j zijn gestegen tot 65,0 miljoen euro. De eCapex (zonder kosten voor spectrumlicenties) vertoonden een lichte stijging van 2,6% j-o-j tot 36,1 miljoen euro .

. Financiële vooruitzichten voor 2021 bevestigd: Orange Belgium verwacht een lage enkelcijferige omzetgroei, een EBITDAaL tussen 320 miljoen en 340 miljoen euro en eCapex tussen 200 miljoen en 220 miljoen euro.