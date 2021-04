MDxHealth présente son rapport d’activité pour le 1er trimestre de 2021

English French

COMMUNIQUÉ DE PRESSE — INFORMATIONS RÉGLEMENTÉES

21 AVRIL 2021, 7 h 00, CET

IRVINE, CA, et HERSTAL, BELGIQUE — le 21 avril 2021 — MDxHealth SA (Euronext : MDXH.BR), une société spécialisée dans le diagnostic moléculaire à un stade commercial, a publié aujourd’hui un rapport d’activité pour le premier trimestre, qui se termine le 31 mars 2021.

Michael McGarrity, directeur général (CEO) de MDxHealth, a déclaré : « Nous estimons que os résultats confirment notre vision positive de l’avenir, alors que nous sommes en passe de surmonter les conséquences de la pandémie sur nos activités et notre flux de patients sur le marché américain. Nous sommes toujours convaincus que les fondamentaux que nous avons intégrés à notre discipline d’exploitation et à notre exécution commerciale continueront à porter leurs fruits et à se refléter dans nos résultats futurs.

Notre croissance séquentielle exprimée en volume unitaire pour ConfirmMDx pour le troisième trimestre consécutif, associé à une croissance séquentielle de 23 % des recettes, est une preuve nette de notre rétablissement après une baisse de 50 % environ du nombre de patients et des dépistages en matière de cancer de la prostate due à la pandémie. Comme prévu, les résultats de ConfirmMDx traduisent une reprise du flux de patients et nous nous attendons à une évolution similaire pour SelectMDx au fur et à mesure de la levée des restrictions et de l’amplification des campagnes de vaccination, ainsi que de la prise d’effet de notre inclusion dans les lignes directrices du NCCN. Tous ces principaux indicateurs annoncent un retour à une croissance durable et nous nous réjouissons de fournir des indications supplémentaires dans nos résultats semestriels au mois d’août. »

Faits saillants pour le premier trimestre clôturé le 31 mars 2021

Exécution réussie d’une augmentation de capital de 25 millions d’euros (30,4 millions de dollars environ) en janvier 2021, massivement soutenue par des investisseurs américains et européens, y compris le support indéfectible de nos actionnaires de référence, MVM, Valiance et BioVest

Recettes totales de 5,1 millions de dollars, soit une baisse de 14 % par rapport à 5,9 millions de dollars au 1 er trimestre 2020 et une croissance séquentielle de 23 % comparativement au 4 e trimestre 2020

trimestre 2020 et une croissance séquentielle de 23 % comparativement au 4 trimestre 2020 Croissance séquentielle de 6 % pour ConfirmMDx par rapport au 4 e trimestre 2020

trimestre 2020 Trésorerie et équivalents de trésorerie de 38,2 millions de dollars en date du 31 mars 2021

Aperçu par produit du volume de test à facturer

Produits



Trimestre clôturé le 31 mars 2021 2020 % de différence ConfirmMDx 3 913 4 532 (14) % SelectMDx 3 529 4 383 (26) %

Événements postérieurs à la clôture

Le 19 avril 2021, MDxHealth et Kreos Capital ont modifié la période de paiement des seuls intérêts de la convention de prêt de 2019, la prolongeant de 18 à 27 mois. Par conséquent, le remboursement du capital a été prolongé de mai 2021 à février 2022. Dans le cadre de cette modification, la Société a accepté d’augmenter les frais de fin de prêt d’un montant supplémentaire de 67 500 euros (environ 80 000 dollars) et de prévoir la conversion d’un montant supplémentaire de 202 500 euros du prêt de 9 millions d’euros en actions de MDxHealth avec une prime de 25 % au-dessus du prix moyen pondéré par le volume de l’action au cours de la période de 30 jours 10 jours avant la signature de la clause de modification. S’il est exercé, ce montant sera réduit du montant principal dû en vertu de la convention de prêt.





À propos de MDxHealth

MDxHealth est une société multinationale de soins de santé qui fournit des informations pratiques en matière de diagnostic moléculaire qui permettent de personnaliser le diagnostic et le traitement du cancer. Les tests de la société sont basés sur une technologie génétique et épigénétique (méthylation) brevetée et sur d’autres technologies moléculaires. Ces tests aident les médecins à diagnostiquer des cancers urologiques, à pronostiquer le risque de récidive et à prédire la réponse à une thérapie spécifique. Le siège social européen de la Société est basé à Herstal, en Belgique, et son laboratoire est situé à Nimègue, aux Pays-Bas. Le siège social et son laboratoire américains sont basés à Irvine, en Californie. Pour obtenir plus d’informations, consultez le site mdxhealth.com et suivez-nous sur les réseaux sociaux : twitter.com/mdxhealth, facebook.com/mdxhealth et linkedin.com/company/mdxhealth.

